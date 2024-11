Unidas por Extremadura: No habrá PGEX hasta que PP y Vox no se pongan de acuerdo en Madrid

El diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ha instado a la presidenta del Ejecutivo, María Guardiola, a que registre inmediatamente el proyecto de presupuestos de 2025 en la Asamblea regional para que comience su tramitación parlamentaria.

Para Macías, la tardanza en el registro de las cuentas tiene que ver con "empeño" del PP en "sacar únicamente las cuentas con Vox", añadiendo que "supuestamente, están negociando estas cuentas con la extrema derecha, pero todos sabemos que hasta que no se pongan de acuerdo en Madrid, no habrá presupuestos en Extremadura" y, reiterando que "nuestra autonomía está condicionada por los intereses partidarios de PP y Vox en Madrid".



Asimismo, ha señalado que todas las comunidades autónomas gobernadas por la derecha, que necesitan del apoyo de Vox, se encuentran en la misma situación, señalando que "minguna, ni Castilla y León, ni Murcia, ni Aragón, ni, por supuesto Extremadura, tienen sus presupuestos aprobados, y solo saldrán adelante los de la Comunidad Valenciana por la urgencia de las ayudas a los afectados por la DANA".



Para Macías, "ésto demuestra que la negociación presupuestaria del gobierno del PP fue un absoluto paripé, como denunciamos desde Unidas por Extremadura".

De hecho, ha cargado duramente contra Vox afirmando "no entender" cómo en la negociación presupuestaria están planteando las 60 medidas del pacto de gobierno que suscribieron con Guardiola., matizando que, "ahí hay de todo, medidas que se incluyen en los presupuestos, y otras que no". "No hay nadie al volante".

Según Unidas por Extremadura, "si PP y Vox no tienen capacidad para negociar aquí los presupuestos por sí mismos, la Junta, en la práctica, no puede ejercer su autonomía, y los intereses y necesidades de Extremadura se están viendo perjudicados".