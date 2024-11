Más de 600 docentes se unen a un proyecto solidario para dar clases virtuales tras la DANA

EpTV

Así lo ha contado la promotora del proyecto, Aida Palma, maestra de educación infantil del colegio Santísimo Cristo del Riesco, en Sierra de Fuentes (Cáceres), quien ha destacado que el proyecto incluye clases online con materias como lengua, matemáticas e inglés, además de atención psicológica y apoyo emocional para niños y adolescentes.



"Encontramos perfiles de docentes de todo tipo y de todas las etapas educativas: maestros de infantil, primaria, psicólogos, profesores de audición y lenguaje, especialistas en atención temprana.... y los niños con necesidades específicas de apoyo educativo también tienen cabida en este proyecto", ha afirmado Palma en declaraciones a Europa Press Televisión.



La maestra ha explicado que para facilitar el contacto entre las familias interesadas y los educadores, 'Maestros por Valencia' ha incorporado un código QR donde los padres pueden indicar "qué necesitan o en qué aspectos ven que los niños tienen mayores carencias", y de ahí los docentes realizan un "match educativo" para conectar al profesional con la familia y "adaptarse a cada caso".



EL OBJETIVO ES QUE EL CURSO NO SE PIERDA



Además, en situaciones en las que las familias hayan perdido sus dispositivos o no cuenten con acceso a internet "se les haría una llamada telefónica" e incluso, "se podría hacer llegar el material escolar".



"No podemos permitir que el curso se pierda y estamos dispuesto a apoyar", ha aseverado Palma.



En este punto, la maestra ha contado que su primera videollamada dentro del proyecto 'Maestros por Valencia' ha sido "de lo más bonito y de lo más duro" de su carrera profesional, porque los niños fueron los encargados de contarles el cuento del 'Gato con Botas' a ella, mientras que "en sus ojos se veía la tristeza de lo que estaban viviendo".



"Me llenó de alegría pero cuando colgué, me vine abajo", ha reconocido Aída Palma, quien ha explicado que, actualmente, las clases se están reanudando "a medio gas" en las zonas afectadas, por lo que, ante la imposibilidad de que los niños retomen sus rutinas diarias, este grupo de voluntarios han creado unas sesiones de cuentos dramatizados, en formato de audio o video, para que "se los pongan a los peques cuando los vean más tristones".



Finalmente, la impulsora del proyecto ha señalado que continuarán con la iniciativa 'Maestros por Valencia' "el tiempo que haga falta", y ha destacado que ya han recibido el apoyo a través de redes sociales de personalidades como el cantante Manolo García o la actiz Luna Fulgencio.