La Junta trabaja en el nuevo Plan de Salud Mental de Extremadura

La Junta de Extremadura ya se encuentra trabajando en el próximo Plan de Salud Mental de la comunidad, que incluirá una línea para infancia, juventud y niñez.



Con esto se renovará el actual plan, que se encuentra caducado desde 2020 y que fue prorrogado hasta 2021, según ha explicado este jueves en el pleno de la Asamblea la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, quien ha reconocido que todas las aportaciones de los grupos parlamentarios al nuevo plan serán "bienvenidas".



Al mismo tiempo, toda vez que el suicidio es una de las primas causas externas de muertes en España, ha avanzado que la Junta está trabajando en el proyecto 'Extremadura Acompaña' para atender a las personas que han sufrido una pérdida de un familiar o un allegado por suicidio.



Esto, paralelamente y sin olvidar el Código Suicidio 2.0, para la prevención y el abordaje de la conducta suicida, ha añadido la consejera en una comparecencia a petición del PSOE para abordar las políticas de la comunidad en materia de salud mental.



En este marco, García Espada ha recordado que la comunidad también dispone de una red de apoyo de salud mental para mujeres víctimas de violencia machista o niños que han sufrido algún tipo de maltrato.



Así, a través del Instituto de la Mujer, existen 22 puntos de atención psicológica ubicados en distintos municipios, repartidos por toda Extremadura y atendidos por 22 profesionales de la psicología.



También existe el proyecto Pilar de Atención Psicológica especializada e inmediata a mujeres y menores.



De este modo lo ha señalado en una comparecencia en la que ha defendido las medidas que está aplicando el Ejecutivo autonómico y que "apoyan, acompañan y dan respuesta a los problemas de salud mental de los extremeños y de sus familias", promoviendo un modelo de atención "integral" y "comunitario".



"La inversión en salud mental es garantía de un futuro más próspero, justo y equitativo para todos, porque todos en algún momento podemos necesitar ser tratados y algunos pacientes lo precisan de forma permanente", ha espetado García Espada, quien ha defendido el abordaje de la salud mental a través de políticas de carácter transversal que tengan en cuenta "no sólo el ámbito sanitario, sino también el social, laboral, cultural y educativo".



DATOS



Como datos de la situación de la problemática de la salud mental en la región, García Espada ha dado a conocer que en los 10 primeros meses de este año la red de salud mental de Extremadura ha realizado 161.663 consultas, lo que supone 10.500 consultas más que en 2023.



Además, más de un 10 por ciento de la población extremeña ha sido valorada por un equipo de salud mental, y se han registrado 104 ingresos realizados por patología mental en los 10 meses transcurridos de este año 2024.



Tras recalcar que hasta ahora "paradójicamente" la salud mental "no" ocupa el lugar que debería merecer, ha subrayado que el actual Gobierno autonómico del PP quiere en todo caso cambiar esta situación y situar como "prioritario" el bienestar emocional de los extremeños, a través tanto de una mayor inversión como de una gestión "eficiente".



Esto, desde el punto de vista económico, se evidencia con que en lo que va de año sólo en el ámbito sanitario la Junta lleva invertidos en salud mental 68 millones de euros, cuando en 2022 (el año completo previo a la entrada del PP en el Gobierno regional) se invirtieron 56 millones de euros.



DÉFICIT DE PROFESIONALES



Así, tras reconocer que el "déficit acuciante" de profesionales sanitarios en España afecta principalmente a la psiquiatría, unido al incremento de la demanda de la atención, la consejera ha desgranado los resultados del Plan de Fidelización de Residentes puesto en marcha por el Gobierno autonómico, y que ha permitido entre otras cuestiones la contratación d tres psiquiatras para el área de salud de Mérida, Cáceres y Plasencia, respectivamente.



También de tres psicólogos clínicos (dos para el área de Badajoz y uno para el área de Cáceres); y se han creado además seis plazas estructurales de la enfermería especialista en salud mental.



Así, se ha creado una plaza estructural de enfermería especialista en salud mental para el equipo de tratamiento asertivo comunitario de Plasencia; una plaza de estructura de trabajo social para el área de salud de Don Benito-Villanueva; y una nueva plaza estructural de enfermería especialista en salud mental para la unidad de hospitalización breve del Hospital Universitario de Badajoz.



Al mismo tiempo, se creado también una plaza de psicología clínica para la unidad de trastorno de la conducta alimentaria de Badajoz; además de una plaza de psicología clínica para el equipo de salud mental de Ciudad Jardín de Badajoz; y la unidad de hospitalización breve de la infancia y la niñez puede contar también ya con el apoyo de una psicóloga clínica desde su puesta en marcha en 2022.



Además, según ha remarcado García Espada, se han estabilizado los contratos de técnicos de auxiliares de enfermería y celadores de dicha unidad.



De igual modo, como resultados de la gestión del Ejecutivo autonómico, la consejera ha destacado que se ha creado otra plaza estructural de terapeuta ocupacional en el Hospital Materno-Infantil de Badajoz, y adscrita también a la unidad de hospitalización breve de la infancia y la niñez.



Por otro lado, en el área de salud de Mérida se ha conseguido cubrir las cuatro plazas estructurales de psiquiatría que se encontraban vacantes cuando el PP accedió al poder en la comunidad. Esto, según ha añadido, ha permitido cubrir dos plazas en el equipo de salud mental de Almendralejo, dotar de profesionales al centro socio-sanitario de Mérida y cubrir las guardias de 24 horas para tener cobertura siete días a la semana los 365 días al año.



MEJORAS



Por otra parte, en cuanto a nuevos recursos materiales en los dispositivos de salud mental, la consejera ha anunciado que el Hospital Materno Infantil de Badajoz contará con un hospital de día, con comedor terapéutico cuyas obras se licitarán antes de que finalice el año.



Actualmente Extremadura carece de este recurso y se convertirá, por tanto, en el primero de la región.



Con este dispositivo intermedio, según ha destacado García Espada, se potenciará la atención en el ámbito comunitario, disminuyendo las hospitalizaciones y se dará cobertura a toda la población, que lo precise, menor de 14 años.



De igual modo, ha anunciado que el área de Mérida contará con un equipo de salud mental infanto-juvenil, cuya obra se licitará también antes de que finalice el año.



Este equipo atenderá a menores de 18 años, quienes tienen que ser derivados a día de hoy a Don Benito y a Badajoz al no contar con este dispositivo en su área de salud.



También ha recordado que desde el pasado mes de mayo las consultas externas del equipo de salud mental infanto-juvenil y la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria ya forman parte del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.