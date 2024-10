DGT prevé unos 85.000 movimientos en Extremadura en Operación Especial de Todos Los Santos

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé alrededor de 85.000 movimientos en las carreteras extremeñas durante la Operación Especial de Tráfico de Todos Los Santos, que arranca este jueves, día 31, y se prolongará hasta el domingo, 3 de noviembre.



En concreto, de total de los desplazamientos, 51.200 pertenecen a la provincia de Badajoz y 33.800 a la de Cáceres y las carreteras que presentarán mayor intensidad de tráfico en la región son la A-5, la A-66, la N-430 y la EX-A1, según ha informado la Delegación del Gobierno de Extremadura en una nota de prensa.



Cabe recordar que existen obras en carreteras en fase de ejecución como la EX-A1 Navalmoral de la Mata-Moraleja, desde el punto kilométrico 23,500 al 31,000; la N-5 Trujillo, del punto kilométrico 254,150 al 254,860; la N-521 Trujillo del punto kilométrico 0,000 al 1,700 y la N-630 Cáceres del punto 550,510 al 550,590, con arcenes cerrados por obras.



Estas carreteras no presentan ningún itinerario alternativo y para saber las actualizaciones del estado de las carreteras en tiempo real los conductores podrán acceder a la página web de la Dirección General de Tráfico.



De cara a los desplazamientos, la DGT ha aconsejado que el conducir esté descansado, atento y prudente y no haya consumido alcohol o sustancias incompatibles con la conducción.



Asimismo, el vehículo debe haber sido revisado en los puntos importantes, como neumáticos, frenos, alumbrado o limpia parabrisas y, en cuento a la circulación, se deben respetar las normas, la distancia de seguridad, no tener prisa por llegar y atender a las inclemencias de la meteorología.