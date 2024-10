La Junta está valorando unas "propuestas" que Vox le ha enviado para las cuentas de 2025

Ep.

La Junta de Extremadura está valorando unas "propuestas" que Vox le ha enviado la pasada semana para los Presupuestos autonómicos (PGEx) de 2025, según ha indicado este lunes, día 28, la consejera de Hacienda, Elena Manzano.



Tras recordar que hasta el momento la Junta había recibido "solamente" propuestas del PSOE de cara a los PGEx 2025, ha añadido que una vez que ahora ha recibido también las de Vox la Administración regional se pondrá en contacto con ellos "lo antes posible para seguir avanzando".



"Hasta el momento habíamos recibido solamente la del PSOE, Vox había quedado en enviarnos unas propuestas, ya lo hizo la semana pasada, las estamos valorando y nos pondremos en contacto con ellos lo antes posible para seguir avanzando y, por supuesto, para que Extremadura cuente con los mejores presupuestos con los que puede tener y ese 2025 siga siendo el año del cambio", ha apuntado.



De este modo se ha pronunciado Manzano en declaraciones a Canal Extremadura, recogidas por Europa Press, con motivo de su participación este lunes en Cáceres en la clausura del evento 'Nuevos modelos colaborativos en la obra pública de Extremadura'.



En este punto, y tras recordar que la Junta se puso "desde un primer momento" a disposición de los distintos grupos parlamentarios para recibir propuestas de cara a los PGEx 2025, ha reconocido que "por su puesto que sí" cree que las cuentas pueden ser aprobadas.



"Los presupuestos van a ser aprobados porque no concebimos que un grupo político, que un grupo parlamentario que represente a los extremeños no apoye esas cuentas", ha señalado, porque "se nutren de una fiscalidad muy justa" con la que se avanza, ha dicho, "en devolver a las familias y a los contribuyentes aquello que con tanto esfuerzo les cuesta ganar", y además, se consolida --añade-- la prestación de los servicios públicos de "calidad".



Con ello, la consejera entiende que "no hay nada en esos presupuestos que para alguien que realmente ame a su región, ame a Extremadura, no puedan ser aceptados". "Por lo tanto creemos que van a ser aprobados y ojalá que lo sea con unanimidad de todos" los grupos políticos, ha concluido.