Tramo de EX-A1 entre Moraleja y Monfortinho se construirá con colaboración público-privada

La Junta de Extremadura ejecutará el tramo de la EX-A1 entre Moraleja y Monfortinho (Portugal) a través de un modelo de colaboración público-privada para la construcción de infraestructuras.



En concreto, será la primera vez que se ponga en marcha esta iniciativa en la región, según ha avanzado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, que ha subrayado que este modelo y esta obra cobran más sentido una vez que el país vecino ha acelerado los tiempos para continuar el trazado hasta Castelo Branco.



Así pues, el titular extremeño de Infraestructuras ha inaugurado este lunes el foro 'Nuevos modelos colaborativos en la obra pública de Extremadura', que se celebra en Cáceres, organizado por el Ejecutivo extremeño para explicar en qué consiste su modelo, cómo pretende llevarlo a cabo y por qué es necesario aplicarlo en la comunidad autónoma.



"El modelo concesional que presentamos es complementario a la financiación convencional del presupuesto público y no viene a sustituir nada", ha dicho el consejero, ya que "la Junta de Extremadura seguirá licitando como ha hecho siempre y va a seguir construyendo infraestructuras y, sobre todo, conservando y manteniendo las que ya tenemos".



Sin embargo, según ha insistido, el Gobierno extremeño "tiene la obligación de buscar soluciones" a los problemas de los ciudadanos, "de abrir caminos donde se cierran puertas"; y de ahí la "necesidad" de aplicar este modelo de colaboración público-privada.



A este respecto, ha argumentado que el que se propone desarrollar la Junta de Extremadura, desde un punto de vista presupuestario, sería el de financiación privada, esto es, financiación fuera del balance de la Administración, a cambio de una compensación por parte del Ejecutivo regional a partir de los presupuestos anuales.



Es decir, la empresa que resulte adjudicataria de la concesión es la responsable de la construcción, financiación, operación y mantenimiento de la infraestructura, y la Junta de Extremadura no tendrá que hacer ningún desembolso hasta la recepción de ésta. A partir de ese momento, la Administración autonómica, podrá en marcha un mecanismo de pagos al socio privado basado en Pago por Disponibilidad (PPD), sujeto a deducciones que aseguran una prestación del servicio con altos estándares de calidad.



A este respecto, el consejero de Infraestructuras ha recalcado algunas de las ventajas del modelo concesional propuesto, tales como la reducción de plazos, mejoras sobre la seguridad vial al estar obligada la empresa concesionaria a mantener la infraestructura por encima de unos determinados estándares de calidad, la reducción de costes del ciclo de vida del proyecto, o la mejora de la calidad de servicio, entre otras.



"Nos estamos atreviendo, pero no arriesgando, contamos con el respaldo del trabajo hecho y con la solvencia de las decisiones adoptadas contando con la opinión de otros, en este caso de los que más saben", ha indicado, en relación a las reuniones mantenidas durante meses con todo el sector.



EL SECTOR OPINA



De este modo, el foro 'Nuevos modelos colaborativos en la obra pública de Extremadura' se desarrolla en el Palacio de Congresos de la capital cacereña en torno a dos paneles.



Moderado por la secretaria general de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Laura Castell Vivas, el primero lleva por título 'Colaboración público-privada en contratos de concesión de obra pública'.



Este panel cuenta con la participación de la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento y cotitular del Departamento de Partidos Políticos de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez; el director de Financiación de Infraestructuras y Asociaciones Público-Privadas de Deloitte, Fernando García Canales; el director del Departamento Jurídico de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan), Carlos Borrego; y la directora de la Asesoría Jurídica de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), Esther Jiménez.



El segundo panel se centra en la presentación del modelo del Gobierno extremeño, con una visión por parte del sector. Moderado por el director general de Infraestructuras Viarias de la Junta de Extremadura, David Herrero, cuenta con la participación del presidente de Seopan, Julián Núñez; la presidenta de ANCI, Concha Santos; el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández; el presidente de CNC Extremadura, Carlos Izquierdo; y el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Francisco Javier Peinado.



Finalmente, el congreso será clausurado por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano Silva.