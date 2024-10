Junta cree que con "voluntad política clara" AVE Madrid-Lisboa se puede terminar en 2030

Ep.



El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, cree que si existe una "voluntad política clara" se puede terminar en 2030 el AVE Madrid-Lisboa completo, no sólo hasta Badajoz, tal y como según ha recordado exige la Unión Europea.



En este sentido, tras recordar que el PSOE aseguró un AVE para Extremadura para 2010, "con su retahíla de ministros y promesas incumplidas hasta ahora", ha reclamado al Gobierno central que cumpla con los compromisos para acabar con los "agravios y ofensas" hacia la comunidad en materia ferroviaria.



Sobre este respecto, ha añadido además que los extremeños ya "de lo único que se fían" es de lo que se publica en el BOE, porque mientras que por ejemplo este pasado miércoles el presidente Pedro Sánchez en la Cumbre Hispano-Lusa de Faro habla de 2030 para el AVE, "sus altos cargos dicen otra cosa en Bruselas", algo a su juicio "inaceptable", como también lo es que "llevan enfrascados con el trazado de Castilla-La Mancha, incumpliendo plazos una y otra vez".



De este modo se ha pronunciado Martín Castizo en respuesta a una pregunta de Vox sobre el tren extremeño este jueves en el pleno de la Asamblea, y al hilo de la cual el consejero también ha preguntado al líder del PSOE en la región, Miguel Ángel Gallardo, por qué no quiere --incide-- que se hable ahora de "la vergüenza del tren".



"¿No le interesa hablar de la mentira que cuentan sus jefes? ¿Quiere seguir riéndose y engañando a los extremeños?", ha preguntado al socialista, al que ha aseverado que si sigue comportándose así "seguirán (el PSOE) en la oposición".



Así, y pese a esta actitud de Gallardo, ha remarcado que el Gobierno regional centra sus acciones en la lucha contra la "vileza ferroviaria" a la que tiene sometido a Extremadura el Ejecutivo nacional, así como también en reivindicar "contundentemente" ante el "caos ferroviario" en la nación desde hace "tantísimos años".



Ello porque, según ha subrayado el consejero, "es evidente" y "constante" el "engaño" y la falta de compromiso" del Gobierno de España con Extremadura, "por muchas performances y falsas promesas con escapatoria que hagan, que las llevan haciendo 20 años" los socialistas.



De este modo, ha ahondado en que los extremeños no pueden seguir aceptando "tantos agravios y ofensas" por parte del socialista Pedro Sánchez ante la "indignidad ferroviaria" a la que tiene sometida a la comunidad, no solamente en materia de Alta Velocidad, sino también en otras infraestructuras "necesarias", como la electrificación Mérida-Zafra, la conexión con Puertollano, o la reapertura del tren Ruta de la Plata.



En este punto, Martín Castizo ha invitado a reflexionar sobre qué podría ocurrir en el desarrollo de Extremadura si el Gobierno de Extremadura no la "perjudicara tanto".



"Con el potencial que tiene nuestra tierra en todos los ámbitos y con el desarrollo que estamos experimentando, imagínense cómo sería si tuviéramos infraestructuras. Imagínense si el Gobierno de España no nos perjudicara tanto. Imagínense si los socialistas y el Gobierno de Sánchez no siguiera dejando tirado a los extremeños", ha reflexionado.



VOX PIDE A GUARDIOLA PRESIONE



Por su parte, el diputado de Vox en la Asamblea Álvaro Luis Sánchez Ocaña Vara ha lamentado las "promesas vacías" que desde el Gobierno central se realizan hacia Extremadura, que sufre "un inmenso roto" en el mapa ferroviario, y ha pedido al Gobierno autonómico que exija y presione para que se inviertan en infraestructuras que conecten "mejor" a la comunidad.



Así, tras incidir en que la extremeña es una región que "sigue siendo tratada de segunda en comparación con el resto de España", ha reclamado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que aproveche su encuentro de este viernes en Madrid con el socialista Pedro Sánchez para hacerse "algo más que una foto", y reclamar "medidas concretas" para asegurar que los trenes extremeños "lleguen en tiempo y forma".



"Los extremeños no podemos seguir siendo víctimas de esta desidia", ha espetado Sánchez Ocaña, quien ha recordado que el Gobierno nacional "lleva engañando" a la región "años con mejoras que nunca llegan".



"En repetidas ocasiones y por todos los gobiernos habidos y por haber hemos escuchado aquello de que Extremadura tendrá alta velocidad antes de 2030, pero eso no soluciona el caos ferroviario que sufrimos en el presente", ha espetado, al tiempo que ha defendido que "ya está bien de engañar (a la comunidad) con promesas vacías".



Por otra parte, el diputado de Vox ha criticado la "incapacidad" del ministro de Transportes, Óscar Puente, para gestionar un departamento "tan crucial", y ha lamentado que éste "se ríe de los extremeños cada vez que promete mejoras que nunca se materializan".



Finalmente, también ha considerado "lamentable" que "hace 50 años Extremadura estuviese mejor conectada, tuviese mejores conexiones ferroviarias que hoy".