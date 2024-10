Sobre PGEx 2025, PSOE recuerda que sus propuestas están claras y la Junta las ha negado

Así, lo ha señalado la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, recordando que, si bien sus propuestas "están claras", el Ejecutivo regional ha respondido de forma negativa a "todas y cada una de ellas".



En ese sentido, ha considerado que "la verdad" es que el Gobierno de María Guardiola "sólo quiere negociar con Vox", y ha tildado de "penoso y profundamente triste" que "se mercadee con menores no acompañados para aprobar los presupuestos".

Según la portavoz socialista, "con niños y niñas que podían ser nuestros hijos y que han tenido que abandonar sus países de origen por hambrunas o por guerras", añadiendo que, "en este escenario de incertidumbre, de falta de estabilidad y de proyecto está la señora Guardiola, intentado llegar a un acuerdo con Vox".



Además, Álvarez ha cuestionado la "ligereza" con la que la Junta de Extremadura "baja los impuestos a los que más tienen y habla de aumento de la recaudación", olvidándose de la "merma" que su reforma fiscal produce en los servicios públicos.

Para la portavoz del PSOE, "la recaudación crece por la mejora de la economía a nivel nacional, no por la reforma fiscal de la señora Guardiola, que sí incide directamente en la pérdida de calidad de servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación", en respuesta a la consejera de Hacienda, Elena Manzano, en la que ha destacado el incremento de la recaudación en la campaña del IRPF de 2023 en Extremadura respecto a la de 2022.



Sobre la propuesta de la Junta a que realicen aportaciones concretas que mejoren los PGEx 2025 que "ya" tiene elaborados la Junta, Piedad Álvarez ha negado que, tal y como según ha dicho ha afirmado la consejera, exista "contacto permanente" con los grupos políticos para negociar las cuentas.



Según Álvarez, "en sus declaraciones (Elena Manzano) ha afirmado que hay contacto permanente con los grupos, y eso es rotundamente falso. Ni nos han contestado a la petición de reunión de nuestro secretario general, Miguel Ángel Gallardo, con Guardiola, ni nos han contestado a la carta del presidente del Grupo Parlamentario, José María Vergeles, para buscar otra persona interlocutora en la negociación de los presupuestos".



PROPUESTA FISCAL DEL PSOE



Por otra parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha reiterado también que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, "miente cuando asegura que la propuesta de modificación de IRPF realizada por el PSOE, supone una bajada de impuestos a las rentas superiores a los 60.000 euros".



"¿Alguien puede creer que eso es cierto, que el PSOE va proponer una bajada de impuestos a las rentas más altas, a los que más tienen?", se ha cuestionado Álvarez, al tiempo que ha advertido de que "para eso ya está el PP".

La portavoz del PSOE ha añadido que "nosotros nunca hemos propuesto esto, pero ella no se entera o no se quiere enterar de los que nosotros proponemos", mostrando "su absoluta sorpresa" por las declaraciones realizadas en el día hoy por la titular de Hacienda.

Para Álvarez, "parece que la señora Manzano no se entera", ha considerado al respecto, al tiempo que ha afirmado que "tener diferentes puntos de vista es normal, pero lo que no lo es, es que la señora Manzano no escuche al PSOE, el principal partido de la oposición y el que ha obtenido el mayor número de votos en las últimas elecciones".



La portavoz socialista ha indicado que el PSOE ha reiterado en "varias ocasiones" que "no va a seguir siendo el convidado de piedra en este teatrillo, en este nuevo sainete del PP y Vox en el que se ha convertido la presentación de los Presupuestos".



Además, ha recordado que ni "la señora Guardiola" respondió al secretario general del PSOE , Miguel Ángel Gallardo, la petición de reunión que le hizo llegar por carta, ni contestaron a la que hizo el presidente del grupo parlamentario, José María Vergeles, para buscar "otros interlocutores válidos con quienes negociar los presupuestos".



La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha destacado, además, que hay un plazo para presentar los presupuestos recogido en el Estatuto de Autonomía de Extremadura "una norma fundamental de obligado cumplimiento", un plazo que venció el pasado 15 de octubre.