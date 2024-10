Vox saca adelante, con apoyo del PSOE, dar ayudas a bares de pueblos de Extremadura

Ep

La Asamblea de Extremadura ha aprobado una propuesta del Grupo Parlamentario de Vox, gracias al apoyo del PSOE, en la que insta a la Junta a convocar subvenciones destinadas al mantenimiento de los bares de pueblos de menos de 500 habitantes como medida contra la despoblación dado el carácter social que cumplen entre sus habitantes.

La medida, que ha sido rechazada por el Grupo Popular, mientras que Unidas por Extremadura se ha abstenido, plantea la convocatoria de subvenciones anuales con el objeto de fomentar el mantenimiento de un centro de ocio y convivencia en los municipios y entidades locales menores con una población inferior o igual a 500 habitantes.

Ayudas destinadas a financiar gastos corrientes como agua, electricidad, gas y combustibles para la calefacción y agua caliente sanitaria, así cuotas de internet, televisión o plataformas audiovisuales.

Subvenciones con un importe máximo de 3.000 euros por cada centro de ocio o convivencia al año, cuyos destinatarios son los titulares de los establecimientos de titularidad pública o privada destinados a satisfacer "las necesidades de recreo, esparcimiento y relación social" entre los vecinos y demás ciudadanos, tales como bares, cafeterías, restaurantes y otros, según reza en la propuesta.

UN "VERDADERO" CENTRO SOCIAL

En su defensa, el diputado del Grupo Parlamentario de Vox, Álvaro Sánchez-Ocaña, ha subrayado que en los pueblos pequeños el bar es "el único centro de ocio, lugar de encuentro, de la partida, de reunión de los pastores cuando vuelven del campo, incluso del trato del ganado", que lo convierten en un "lugar de ocio vecinal".

Asimismo, ha señalado que para los habitantes de municipios "en riesgo de desaparecer" no son un negocio, sino "verdaderos centros sociales", pues los "valientes" que los regentas acaban muchas jornadas sin superar los 20 euros en la caja.

"Los bares son parte de la vida cotidiana de las zonas rurales, los últimos reductos, mejor dicho, contra la despoblación", ha señalado, en alusión al estudio 'La dimensión social de la hostelería'.

Asimismo, ha señalado que la hostelería es "parte esencial de la cultura", pues "no podría existir una comunidad ni una transmisión cultural sin su presencia". El diputado de Vox ha remarcado igualmente que la "función social" de los bares más valorada es la de ser "un lugar de encuentro" pero no es la única, pues estos "son vistos como clave para prevenir el aislamiento y la soledad" no deseadas.

LOS BARES NECESITAN CLIENTES

Por su parte, el diputado del PP Pedro Pablo González Merino, ha reconocido que los bares son "importantes" para los vecinos y también forman parte del desarrollo económico de los pueblos.

En cualquier caso, y más allá de si la medida es "más efectiva o no", la iniciativa de Vox genera "ciertas dudas", relacionada con el presupuesto que implicaría, ya que no cuenta con una propuesta económica.

Asimismo, ha subrayado que el "principal problema" de los bares es la falta de clientes, porque los pueblos "se están quedando solos", y en este punto ha subrayado que el gobierno regional "está luchando para que los pueblos no se queden solos".

González Merino ha enumerado en este punto todas las medidas de la Junta que enmarca en la lucha contra la despoblación, entre los que ha citado las ayudas para autónomos, o la bajada de impuestos para que los ciudadanos "tengan más dinero en el bolsillo para gastar", así como otras como los incentivos para la atracción de nómadas digitales, la construcción de viviendas sociales o el propio plan de acción ante el reto demográfico.

"Desde el Gobierno de la presidenta María Guardiola son muchas las políticas que se tienen en marcha y otras muchas preparadas para impulsarlas, porque queremos que los extremeños, en este caso, puedan ser, si lo desean, clientes de nuestros pueblos", ha afirmado.

A su vez, el diputado Álvaro Sánchez Cotrina, del PSOE, ha recuperado una intervención del grupo parlamentario de Vox cuando formaba parte del gobierno regional cuando rechazaron una propuesta similar planteada por los socialistas hace un año.

Una propuesta que "no era exactamente igual", ha reconocido, ya que se trataba de los economatos rurales, al tiempo que ha remarcado que con 3.000 euros no se va a salvar a los bares que "están a punto de cerrar". Su propuesta, además, no consistía en "dárselo a todos porque sí", sino a aquellos que necesitan más.

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha reconocido que esta propuesta de Vox le ha "descolocado" porque está "acostumbrado" a los problemas del "mundo imaginario" de los de Santiago Abascal.

En todo caso, ha señalado que le llama la atención la preocupación que muestra en esta iniciativa Vox por la vida comunitaria cuando su "acción política cotidiana" "va en sentido contrario".

González Frutos ha abundado asimismo en que los bares de los pueblos pequeños cumplen una función de economía social, pero ha ampliado el debate sobre el método propuesto por Vox de aplicar una "tarifa plana", puesto que para Unidas por Extremadura esto debe esta "encajado en una política integral" relacionada con los servicios públicos, con medidas para la creación de empleo y de apoyo al emprendimiento integral y con iniciativas para la "atracción de la población", en alusión la llegada de inmigrantes a Extremadura.