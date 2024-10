Pernoctaciones en establecimientos extrahoteleros suben en agosto un 16% en Extremadura

Rd./Ep.

El número de pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros de Extremadura (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) se situó en agosto en 252.699, un 15,99% más que en 2023 (a nivel nacional un 1,55%), según los datos ofrecidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así pues, en el octavo mes del año, se alojaron en estos espacios un total de 88.706 viajeros, un 17,92% más que en el mismo mes del año anterior (en España un 1,21%).

En concreto, el turismo rural aumenta interanualmente en viajeros un 15,06% y en pernoctaciones un 11,23% en este mes. La estancia media se sitúa en 2,74 días, un 3,52% menos en tasa interanual.

A su vez, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura sube respecto al mismo mes de 2023 un 9,24% y las pernoctaciones un 20,32%. La estancia media alcanza 4,03 días, un 10,11% más que en agosto de 2023.

Mientras, en los apartamentos turísticos extremeños aumenta el número de viajeros un 28,56% y las pernoctaciones un 18,01%. La estancia media baja un 8,26% en este mes.

Finalmente, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa, se alojaron en albergues 2.058 personas y se produjeron 4.806 pernoctaciones. La estancia media se sitúa en 2,33 días.



DATOS NACIONALES



A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron la cifra de 26,1 millones en agosto, lo que supone un 1,5% más que las efectuadas en el mismo mes de 2023.



Las pernoctaciones de residentes descendieron un 1,2%, mientras que las de extranjeros aumentaron un 5,1%, con una estancia media en 4,8 pernoctaciones por viajero.



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 2% interanual en agosto, mientras que las realizadas en campings crecieron un 1,8% y las efectuadas en albergues se incrementaron un 0,7%. Por contra, las pernoctaciones en casas rurales descendieron un 1,4%, lastradas por el turismo nacional.



Por lo que respecta a los precios, los de los apartamentos turísticos crecieron un 6,4% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los de los campings avanzaron un 4,9% y los de casas rurales se encarecieron un 4,6%.



En primer lugar, las noches en apartamentos turísticos aumentaron un 2% en agosto. Las de residentes bajaron un 3,8%, mientras que las de no residentes aumentaron un 6,7%. La estancia media descendió un 2,5%, hasta 5,7 pernoctaciones por viajero.



En agosto se ocuparon el 57,2% de las plazas ofertadas, un 5,1% más que en el mismo mes de 2023. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 57,0%, un 0,1% menos.



El 58,3% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 32,0% del total.



Comunitat Valenciana fue el destino preferido en apartamentos, con más de 2,5 millones de pernoctaciones y un descenso del 2,6% respecto a agosto de 2023. Illes Balears tuvo la mayor ocupación, con el 90,0% de los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 1,5 millones de pernoctaciones. La Isla de Menorca presentó el mayor grado de ocupación por apartamentos, el 91,7%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Arona y Tías.



CATALUÑA, DESTINO FAVORITO PARA LOS CAMPINGS



Las pernoctaciones en campings aumentaron un 1,8% en agosto respecto al mismo mes de 2023. Las de residentes crecieron un 0,9% y las de no residentes un 3,5%.



Durante agosto se ocuparon el 61,4% de las parcelas ofertadas, un 2% más en tasa anual. El grado de ocupación en fin de semana fue del 61,5%, con un descenso del 1,8%. El 36% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Francia fue el principal mercado emisor, con el 33,5% del total.



Cataluña fue el destino preferido en campings, con más de 5,4 millones de pernoctaciones, y un incremento del 2,8% en tasa anual. País Vasco alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 76,8% de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Brava fue el destino preferido, con más de 2,6 millones pernoctaciones. La Costa Blanca presentó el mayor grado de ocupación, con un 81,5%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Torroella de Montgrí, Calonge y Mont-Roig del Camp.



DESCENSO DEL 1,4% PARA LOS ALOJAMIENTOS RURALES



Al contrario que en otro tipo de establecimientos, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural descendieron un 1,4% en agosto. Las de residentes bajaron un 3,6%, mientras que las de no residentes aumentaron un 4,9%.



Se ocuparon el 42,7% de las plazas, un 0,2% más que en agosto de 2023. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 45,2%, con un descenso anual del 13,1%.



Castilla y León fue el destino preferido, con más de 342.000 pernoctaciones, un 0,9% más que en agosto de 2023. Baleares alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 68,2%.



Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 193.000 pernoctaciones. La Isla de Menorca alcanzó la mayor ocupación, con el 76,5% de las plazas ofertadas.



SE OCUPÓ CASI LA MITAD DE PLAZAS ES ALBERGUES



Por último, las noches en albergues registraron un aumento anual del 0,7% en agosto. Las de residentes crecieron un 1,9%, mientras que las de no residentes descendieron un 0,6%.



Se ocuparon el 42,7% de las plazas, un 0,5% más que en agosto de 2023. El grado de ocupación en fin de semana se redujo un 7,5%, hasta el 43,9%.



Galicia fue el destino preferido, con más de 241.000 pernoctaciones. País Vasco alcanzó la mayor ocupación, con el 64,1% de las plazas ofertadas.