Bazaga: Guardiola "no puede distraerse" con acusaciones de Vox de ser "okupa" en la Junta

La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha asegurado que la presidenta extremeña, María Guardiola, "no puede distraerse" con las acusaciones pronunciadas por Vox este pasado jueves de que es la "okupa de la Plaza del Rastro", lugar donde se ubica la Presidencia del Ejecutivo regional.

Bazaga ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios por esta afirmación pronunciada en el pleno de la Asamblea de Extremadura por Vox sobre el hecho de que Guardiola no ganó las elecciones y que fue elegida presidenta gracias a los cinco diputados de dicha formación tras llegar a un pacto, ahora roto desde el pasado mes de julio.

"La presidenta está aquí para trabajar, la presidenta ha sido elegida, los cambios que Vox decidió tomar en base a lo que le ordenan o le dicen es una decisión que tomaron ellos unilateralmente. Nosotros estábamos trabajando en armonía y estábamos sacando adelante, como estamos haciendo, y haciendo crecer Extremadura", ha aseverado Bazaga.

Asimismo, la portavoz del Ejecutivo extremeño ha insistido en que Guardiola está intentando "sacar adelante" la región e ir, además, sofocando todos los "incendios que van surgiendo" y que son "imprevisibles", como la aparición de un foco de lengua azul o trabajando en los nuevos presupuestos.

En esta línea, Bazaga ha apuntado que la Junta de Extremadura mantiene la "mano tendida" y escucha "a todo el mundo", ya que entiende que "todo el mundo necesita ser escuchado". "Y así vamos a seguir trabajando", ha apuntado.

Victoria Bazaga ha realizado estas declaraciones preguntada por los medios en la rueda de prensa en la que ha presentado las Jornadas Europeas de Patrimonio en Extremadura.

Por otro lado, y preguntada por si se conoce la fecha de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Junta, la portavoz ha indicado que "a día de hoy" no hay fecha.

"No interesa todavía al ministerio hablar con la presidenta y no nos ha dado ninguna fecha. Saben que estamos, desde que llegamos, pidiendo esa audiencia para poder informar al presidente del Gobierno de todas las necesidades que tiene la región y no se nos ha escuchado, no tenemos fecha", ha apuntado.

Finalmente, sobre las vacunas contra la lengua azul serotipo 3 que comprará el Ministerio de Agricultura, Victoria Bazaga ha detallado que la región cuenta, hasta el momento, con solo un foco de serotipo 1.

"Entonces, cuando llegue, pues si llega, que esperemos que no, pues tendremos vacunas, pero no tenemos desde el ministerio vacunas del serotipo 1. Ya la consejera anunció ayer que está trabajando para disponer de la vacuna del serotipo 1, que es donde tenemos el foco", ha apuntado.