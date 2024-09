CSIF pide ante la Asamblea que se abonen las cantidades adeudadas a empleados públicos

Más de cien delegados y simpatizantes de CSIF Extremadura se han concentrado este jueves a las puertas de la Asamblea de Extremadura, coincidiendo con el inicio del pleno, para reclamar que se abone el 2% de subida salarial pendiente de 2020 para los empleados públicos de la Junta, así como la actualización del pago por kilometraje a 0,26 euros para los desplazamientos en vehículo particular por razones de servicio.



En concreto, el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha valorado en declaraciones a los medios que "por fin" la Junta de Extremadura "haya reconocido la deuda pendiente con los empleados públicos", pero ha advertido que es el momento de decir "basta ya de seguir discriminando a los empleados públicos extremeños, que son los únicos de toda España que aún no han cobrado esa subida salarial".



Además, el responsable sindical ha añadido que "basta ya que los empleados públicos tengan que poner su vehículo particular a disposición de la administración y cada vez que lo hacen estén perdiendo dinero".



De este modo, Benito Román ha querido agradecer al gobierno regional "por querer solucionar este asunto, pero ha llegado el momento de que las palabras se conviertan en hechos" y así se lo ha transmitido el propio presidente de CSIF Extremadura a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que antes de entrar en el pleno de la Asamblea se ha acercado a la concentración de la organización sindical.



"Agradecemos a la presidenta que se haya acercado a nosotros a decirnos que tienen previsto abordarlas en próximas negociaciones, por lo que parece que por fin va a haber una solución a estos temas tan importantes porque hay una muy buena predisposición para ello", tras lo que Román ha resaltado que CSIF "está abierto, como siempre, al diálogo y a la negociación para llegar cuanto antes al mejor acuerdo posible", ha añadido.



En este sentido, ha recordado que la deuda del 2 por ciento se trata "de una herencia del pasado porque fue el gobierno anterior, en el 2020, el que dejó de pagar a los empleados públicos y entonces salimos a manifestarnos con aquel ejecutivo y ahora lo volvemos a hacer con éste", según informa CSIF en una nota de prensa.



"Esperamos que se convoque de forma urgente la Mesa General de Negociación para poder dar por fin carpetazo a este asunto y los empleados públicos de Extremadura dejen de estar discriminados con respecto a los del resto de España", ha señalado.



"PARTIDAS PRESUPUESTARIAS OPORTUNAS"

Benito Román ha recordado que esta demanda ya la realizó CSIF Extremadura con el anterior gobierno de la Junta de Extremadura, saliendo a la calle a manifestarse en numerosas ocasiones", tras lo que ha advertido que este jueves han acudido a la puerta de la Asamblea porque se están negociando los Presupuestos Generales de 2025, por lo que también ha instado al resto de grupos parlamentarios a que "en sus propuestas lleven las partidas presupuestarias oportunas para que en el año 2025 los empleados públicos puedan ver zanjadas su deuda y la actualización del kilometraje".



Si esto no ocurre, ha advertido Benito Román, "que nadie dude que vamos a seguir reivindicando y defendiendo a aquellos que representamos, que son los trabajadores, en este caso del sector público".



Finalmente, según estimaciones de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la deuda con los empleados públicos de la región asciende a 25,1 millones de euros.