El PP ve una defensa de la igualdad en el recurso presentado por la Junta a la Amnistía

Ep.



El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Amnistía en Cataluña planteado por la Junta, algo que a su juicio evidencia la defensa de la igualdad que practica el Ejecutivo de María Guardiola.



Mientras, la portavoz del Grupo Socialista en la Cámara regional, Piedad Álvarez, ha considerado que la de amnistía en Cataluña "es una buena ley", y ha incidido en que en su partido están "convencidos" de que es una norma "constitucional".



De su lado, el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha aplaudido la formulación del recurso de inconstitucionalidad a dicha ley por parte de la Junta, aunque ha reprochado que a nivel nacional los 'populares' en unas ocasiones critiquen al PSOE y en otras pacten determinados asuntos.



Mientras, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reconocido que a su grupo la Ley de Amnistía en Cataluña le da "absolutamente igual", y ha pedido al Gobierno regional de María Guardiola que se centre en los "verdaderos problemas" de la región.



De este modo se han pronunciado los diferentes representantes parlamentarios a preguntas de los medios sobre la cuestión en sendas ruedas de prensa ofrecidas este martes en la Asamblea para informar sobre la reunión de la Junta de Portavoces celebrada en la Cámara regional.



PP



Así, José Ángel Sánchez Juliá (PP) ha considerado que el recurso a la ley de amnistía en Cataluña presentado por la Junta de Extremadura evidencia la defensa de la igualdad que el Ejecutivo de María Guardiola mantiene.



En este punto, tras recalcar que su partido "siempre" va a ser "el muro de contención" contra las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez que puedan perjudicar a los extremeños, ha subrayado que el recurso planteado por la Junta "busca garantizar los derechos de todos los extremeños, defender la igualdad de todos los españoles ante la ley" y "parar las políticas del PSOE que únicamente están buscando trocear España y los derechos de los españoles por mantenerse en La Moncloa".



En la misma línea, Sánchez Juliá ha defendido que la de amnistía en Cataluña "es una ley que ataca directamente al poder judicial cuestionando sus decisiones"; y ha remarcado que con el recurso a dicha norma planteado por la Junta de Extremadura queda "demostrado" que el PP "es el único partido de estado que defiende la igualdad de todos los españoles y la separación de poderes".



Con ello, y tras calificar de "curioso" escuchar al PSOE decir que la de amnistía en Cataluña es una ley "constitucionalidad" cuando "hace un año (el PSOE) defendía la inconstitucionalidad", ha insistido en que se está demostrando que el PP es "el único partido de estado capaz de defender el marco constitucional que habla de la igualdad de todos los españoles ante la ley".



PSOE



Por su parte, Piedad Álvarez (PSOE) ha señalado que su partido viene defendiendo en la comunidad que la de amnistía "es una buena ley que ha servido para poner paz en Cataluña", así como que en el mismo están "convencidos" de que se trata de una norma "constitucional".



Asimismo, ha pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que "deje de ser una sucursal, una franquicia del PP en Madrid" porque "habla y dice lo que le dicen que hable y dice en Madrid", y se centre en los problemas de la región.



Ha reclamado por ello a Guardiola en el inicio de curso político que "deje de mirar tanto a Madrid y mire a los extremeños y extremeñas", y que "deje de deteriorar los servicios públicos, que empiece a gestionar los 8.000 millones que tiene (en los Presupuestos regionales), que empiece a trabajar en defensa de los extremeños, y construya un futuro mejor para los jóvenes".



Además, la portavoz socialista ha criticado que la presidenta de la Junta el pasado viernes, en lugar de asistir al acto de homenaje a las víctimas del terrorismo celebrado en Mérida, estuviera presente en "la Moncloa fake" montada por el 'popular' Alberto Núñez Feijóo para reunirse con 'barones' del PP para abordar la financiación autonómica.



VOX



De su lado, Óscar Fernández Calle (Vox) ha recibido "muy bien" la presentación por parte de la Junta de Extremadura de un recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía en Cataluña, aunque ha recordado que el PP tuvo la oportunidad de "frenar" la tramitación de dicha norma en el Senado y "silbaron para otro lado".



Además, ha transmitido sus dudas sobre cuál va a ser realmente la postura del PP a medio-largo plazo en otras cuestiones, después de que "un día" critica una cosa al PSOE y "al día siguiente" pacta con este partido determinados temas.



"Nos parece muy bien (el recurso de inconstitucionalidad por parte de la Junta de Extremadura), pero luego resulta que va el PP y pacta con el PSOE en infinidad de casos. De hecho gobiernan juntos en Europa, pacta con el PSOE el reparto de los jueces, el reparto de las comisiones en el Congreso, RTVE", ha espetado el portavoz de Vox.



"Nos parece correcto que presenten ese recurso, pero no sabemos qué PP nos vamos a encontrar dentro de un mes, un mes y medio", ha insistido Fernández Calle, quien espera que el PP aclare si "va a estar de aquí en adelante contra el PSOE y Sánchez" o "va a estar un día pactando una cosa" con los socialistas y al siguiente "otra".



UNIDAS POR EXTREMADURA



Mientras, Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) ha reconocido que a su grupo la ley de amnistía en Cataluña les da "absolutamente igual", en tanto que a su juicio donde hay que centrarse realmente es en los "verdaderos problemas" que tiene la comunidad extremeña.



En todo caso, ha reconocido que la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a dicha norma por parte de la Junta se debe a que "es lo que le manda Feijóo y Ayuso" hacer a María Guardiola, y evidencia que "este PP (de Extremadura) es una franquicia del PP de Madrid que le dice que tiene que presentar un recurso de inconstitucionalidad" pero así "no se habla de los verdaderos problemas que tiene Extremadura".



Critica que Guardiola "tuvo la desfachatez" de no acudir al acto en homenaje de víctimas del terrorismo para "acudir a Madrid a hacerse la foto dejando sus labores como responsable pública en Extremadura".



"Estamos cansados de que Guardiola mire más para Madrid que para trabajar los problemas que tiene Extremadura, como por ejemplo en los alquileres", ha insistido Irene de Miguel, quien ha reprochado a la presidenta de la Junta la "desfachatez" de no acudir el pasado viernes al acto de homenaje a víctima del terrorismo celebrado en Mérida "para acudir a Madrid a hacerse la foto (con Feijóo y los 'barones' del PP), dejando sus labores como responsable pública en Extremadura".