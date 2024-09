Feijóo y sus 'barones' posan en foto de familia en el arranque de su cumbre autonómica

Ep.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus 'barones' territoriales, entre ellos la presidenta extremeña, María Guardiola, han posado este viernes en una foto de familia en el arranque de su cumbre autonómica, en la que van a defender la negociación multilateral de la financiación autonómica y exhibir un frente común contra la financiación singular de Cataluña acordada entre el PSOE y ERC para investir al socialista Salvador Illa presidente de la Generalitat.

A este encuentro, que se celebra en el Palacete de los Duques de Pastrana, han acudido 10 presidentes autonómicos del PP, los presidentes de Ceuta y Melilla, el vicepresidente de Canarias, y el vicepresidente de Baleares.

La presidenta balear, Marga Prohens, no ha podido viajar a Madrid al tener en agenda la reunión del consejo de gobierno y la apertura del curso escolar, según fuentes 'populares'.

Antes del inicio del cónclave, todos los presidentes autonómicos han posado en una foto de familia, con Feijóo en el centro y flanqueado a su derecha por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su izquierda, por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El espacio elegido por los 'populares' para su encuentro es un palacete español del siglo XIX declarado Bien de Interés Cultural en 1979. Durante la Guerra de la Independencia, Napoleón eligió este palacio de los Duques de Pastrana como su lugar de residencia durante su paso por Madrid.

IMITANDO UNA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

La dirección nacional del PP ha querido imitar el formato de una Conferencia de Presidentes, un órgano que no se reúne desde 2022 y que los 'populares' llevan meses reclamando. De hecho, está previsto que cada uno de ellos comparezca después de forma individual ante la prensa.

Antes del verano, todos los 'barones' del PP mandaron una carta al jefe del Ejecutivo reclamando la convocatoria de la Conferencia de Presidentes y amenazaron con llevarlo a los tribunales si no le ponía fecha. Los 'populares' exigen su convocatoria para hablar de asuntos como la financiación autonómica tras el acuerdo con ERC, y la crisis migratoria.

El Gobierno ha anunciado su intención de reunir esa Conferencia de Presidentes pero para centrarse en el problema de la vivienda. Además, Moncloa quiere organizar antes una ronda de contactos con cada uno de los presidentes autonómicos.

A su llegada a la reunión, varios de ellos han destacado antes los medios la "importancia" de esta cumbre autonómica. "Es una reunión por la igualdad y la unidad de España", ha resumido el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. De la misma manera, el murciano Fernando López Miras, ha señalado que es una cita "importante" para "demostrar que la unidad es posible".

SUSCRIBIRÁN UN DOCUMENTO DEFENDIENDO LA MULTILATERALIDAD

Durante la reunión, Feijóo y sus presidentes buscarán exhibir una foto de unidad con la financiación autonómica y denunciarán el intento de "división" que, a su juicio, pretende el Gobierno de Pedro Sánchez al asegurar que la financiación singular de Cataluña puede extenderse a otras comunidades. Con este objetivo, han pactado un documento en el que se comprometen a tratar la financiación solo en "foros multilaterales".

Así, en ese texto condenan "totalmente la artimaña de la bilateralidad con los separatistas con la que el Gobierno de España pretende camuflar su determinación de construir un país con ciudadanos de primera y de segunda". Además, se comprometen a "no romper la multilateralidad en ningún supuesto".

"Tanto la actualización del sistema como cualquier cuestión relacionada con el mismo deben abordarse entre todos, a través de los cauces democráticos, para asegurar la igualdad de todos los españoles en el acceso a sus servicios públicos: no mediante encuentros arbitrarios, a capricho del Gobierno central y a puerta cerrada, sino en los foros legalmente constituidos", reza un extracto del mismo, al que ha tenido acceso también Europa Press.

"NO NOS VAMOS A DEJAR ENGAÑAR, NI JUNTOS NI POR SEPARADO"

El PP asegura en ese documento que suscribirán Feijóo y sus 'barones' que las comunidades en las que gobiernan se comprometen "a tratar estos asuntos únicamente en los foros multilaterales diseñados para ello".

"No nos vamos a dejar engañar, ni juntos ni por separado", han abundado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP, después de que el jefe del Ejecutivo anunciase este miércoles que impulsará un sistema de financiación autonómico "más justo" en el que recibirán más recursos y que buscará duplicar el fondo de solidaridad.

Se trata de un mensaje que han repetido tanto en la cúpula del PP como en sus feudos territoriales. De hecho, el pasado martes, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, Feijóo ya avisó que no caerán en el enfrentamiento al que les quieren llevar a través de una "bilateralidad tramposa".

AYUSO PIDE NO SENTARSE CON SÁNCHEZ DE FORMA BILATERAL

Esta cumbre del PP viene marcada por las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso pidiendo a los presidentes del PP que no se sienten con Sánchez de forma bilateral mientras no se celebre esa Conferencia de Presidentes. A su entender, va a intentar "sobornarles" uno a uno en La Moncloa buscando "blanquear la ruptura territorial" y no pueden seguirle en "su estrategia de intentar comprar" a las comunidades.

Desde 'Génova' sostienen que son sus 'barones' los que deben decidir si acuden a esas reuniones bilaterales con Sánchez, dado que son los responsables de fijar el nivel de relación institucional que consideren oportuno. "El PP nacional ni inducirá ni prohibirá ninguna reunión", han indicado fuentes de la cúpula del PP a Europa Press.

Varios de ellos han expresado su intención de acudir a Moncloa si Sánchez les convoca para hablar de los asuntos que afectan a sus autonomías, pero dejando claro que no van a negociar la financiación de forma bilateral.