179.122 personas han disfrutado de las actividades de la 70ª Edición Festival de Mérida

La 70 Edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida cierra con 179.122 asistentes totales a todas sus actividades, un 5,5% más que el pasado año.

Concretamente,desde el 27 de junio al 25 de agosto, el Festival ha desarrollado, además de las representaciones del Teatro Romano, del teatro María Luisa y de las cuatro extensiones (Madrid, Medellín, Regina y Cáparra) una completa programación de actividades paralelas, talleres, exposiciones.

Así, se ha subrayado en la presentación del balance de la edición finalizada este domingo por la Consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, el director del Festival, Jesús Cimarro, con la presencia del concejal de Cultura de Mérida, Antonio Velez, el Secretario General de Cultura, Francisco Palomino y, el Director-Gerente del Festival, Pedro Blanco, junto a miembros del equipo del certamen emeritense.

En su intervención, Bazaga ha recalcado que se trata del Festival más largo de España y, se ha disfrutado programación diversa, con representaciones teatrales de gran calidad, con las mejores compañías y profesionales del país y, con capacidad de evolucionar y sorprende a nuestro público y, ha recalcado la profesionalidad de Jesús Cimarro, al frente del mismo, junto a un gran equipo, reflejando una pasión profunda por el arte.

Además, ha subrayado que Mérida quiere a los mejores pero, los mejores quieren a Mérida y, ha agradecido a la ciudad que comparte este evento y, hacen se sientan excepcionalmente a todos los que están y vienen, recalcando el valor del público que, cada año aumenta y, que sabe la importancia y relevancia, "nuestro homenaje a ese público local, regional, nacional e internacional".

Mientras, Jesús Cimarro, que ha afrontado su décimo tercera edición al frente del Festival, ha recalcado su satisfacción por los resultados y la respuesta del público fiel e incondicional, en esta 70 edición pues, se ha superado tanto en número de espectadores como en impacto económico los datos de la edición anterior.

Para Cimarro, “el Festival es un referente dentro y fuera de España, que sigue consolidándose como un espacio en el que se dan cita en los meses estivales los mejores profesionales de las artes escénicas y un público entregado a nuestra programación de temática grecolatina”.

También, ha valorado al equipo que le acompaña, cada trabajador y trabajadora se entrega cada día a qué el público disfrute, casi 900 personas han trabajado de forma directa en esta 70ª Edición; así como las instituciones que forman parte del Festival, a todos los que han acompañado en las actividades, refleja el interés en el Festival y, a los medios de comunicación que contribuyen a la difusión, contando cada año con vuestra voz para darlo a conocer.

La programación del escenario principal, el Teatro Romano de Mérida, ha albergado en esta edición una programación diversa y variada, con ópera, danza y teatro y ha congregado a un total de 103.022 espectadores.

70ª Edición

El Festival de Mérida 2024 arrancó con la espectacular ópera Medea, dirigida por Paco Azorín, seguida por La Aparición, de la compañía extremeña Verbo Producciones y por Iconos o la exploración del destino, creada, dirigida y producida por Rafael Álvarez ‘el Brujo’.

La programación de julio continuó con La Paz, comedia dirigida por Rakel Camacho y que trajo por primera vez a Joaquín Reyes al Festival y con Coriolano, de William Shakespeare dirigida por Antonio Simón.

El mes de agosto contó con el espectáculo Medusa, que trajo de vuelta a los escenarios españoles a la mítica actriz Victoria Abril, que ha sido el mayor éxito pues, ha llenado las 10 funciones, entre el 31 de julio y el 11 de agosto, con un total de 32.679 asistentes, record en todas las ediciones del Festival.

Seguieron Dido y Eneas, espectáculo internacional de danza de la coreógrafa Blanca Li, Tiresias, dirigida por Carlota Ferrer y protagonizada por Anabel Alonso y, finalmente, Ifigenia, obra que ha cerrado el Festival, con Juanjo Artero y María Garralón como protagonistas.

Espectadores y asistentes

El número de asistentes a los distintos espectáculos y actividades programados por el Festival ha sido de 179.122, un 5,5% más que en la 69 edición.

La programación escénica en Mérida, Madrid, Medellín, Regina, Cáparra y Agusto en Mérida ha atraído a 124.109 espectadores. De todos los que asistieron a las funciones de los cinco espacios escénicos principales, 126 personas se han visto beneficiadas de forma directa por las medidas de accesibilidad para personas con dificultades visuales o auditivas patrocinadas por Fundación CB.

En cuanto a la accesibilidad e inclusión teatral, la edición número 70 ha destacado por contar con la participación de la ONCE a cargo de la coordinación artística de la función del espectáculo Miles Gloriosus, de la compañía Teatro Muxicas y formada por personas ciegas y con discapacidad visual, al igual quede nuevo se han adaptado a lectura fácil los programas de mano de todos los espectáculos.

Taquilla

La recaudación total ha sido de 2.622.550 euros, un 6,3% más que en la edición anterior.

A falta de realizar el cierre definitivo, que se presentará en unas semanas, en estos dos meses de Festival, la taquilla ha obtenido un superávit aproximado de un millón de euros.

Dancing Histor(y)ies

Por otra parte, dentro de la programación del Festival, se han desarrollado varias actividades comprendidas en el programa europeo Dancing Histor(y)ies, entre las que destacan 5 representaciones teatrales y de danza: ‘One day we will be statues’ ilDance (Suecia), ‘Icarus’, 420People (República Checa), ‘Electra’, Taptc Teatro - Alba Gog (España), ‘La Caja de Pandora’, Fuensanta Blanco (España).

Todas ellas, junto con los seminarios, conferencias y talleres desarrollados durante el programa han reunido a un total de 1.432 participantes, de los cuales 706 participaron en las conferencias,seminarios y presentaciones del programa y 726 en las representaciones teatrales.

Exposiciones de la 70 edición

Las exposiciones de esta edición han recibido a 43.313 visitantes. La muestra Domus Romana. Vida doméstica en Augusta Emerita en el Museo Nacional de Arte Romano ha tenido 40.741 visitantes, y Ars Fatum. Diez años caminando por el destino del arte, en la sede del Festival 458 visitas.

Por otro lado, la exposición inaugurada en Irún, Ellas hablan, ha sido vista por 1.161 personas, 555 Puro Teatro, expuesta en el Arkeologia Museoa Bilbao, y 398 en el Instituto Cervantes de Nueva York, donde se ha podido contemplar la exposición Theatrum Mundi.

Teatro María Luisa

Este año, el Festival de Mérida ha vuelto por tercer año, tras su reapertura, a encargarse de la programación del Teatro María Luisa durante diferentes fines de semana del mes de julio y de agosto, logrando atraer a un total de 1.857 espectadores.

Siete han sido los espectáculos que se han podido disfrutar en el teatro emeritense: Monstruo, el prodigio de los dioses, de Prodigio Teatro,Coriolano después de Shakespeare, una adaptación de Jorge Muñoz y Emilio del Valle, Barrabás, una coproducción de Cromagnon Producciones y los Teatros del Canal, Lisístrata Montoya, adaptada y dirigida por Coco Reyes, Cassandra o el elogio del fracaso, opereta bufa de María Herrero, Edipo Rey, de Bambalina Teatre, y Elektra 25, de Atalaya Teatro.

Actividades paralelas

El pasacalles Dionisio. El origen del Teatro y el teatro familiar de Héroes y heroínas han registrado 7.800 y 1.216 personas respectivamente.

La programación Agusto en Mérida 2024 la han disfrutado 5.659 asistentes, y ha logrado 9 llenos; y el Cinema Aestas ha registrado 438 entradas.

A todo ello, hay que sumar las 1.012 personas que han participado en los diferentes cursos, talleres, conferencias y encuentros del Festival, como el Curso de Canto y en los conciertos organizados por la Escuela de Música La Octava.

El Seminario de Periodismo Móvil y Cultura, realizado por primera vez de forma 100% online y que con contó con 45 asistentes.

Por su parte, 184 personas han participado en el Ciclo de Conferencias de Encuentros con los Clásicos y 103 han sido los asistentes del Encuentro de Creadoras Escénicas bajo el título“Kleos”, una suerte de inmortalidad: el tratamiento de la heroína con poder en tiempos convulsos.

La labor específicamente formativa que ha desarrollado en esta edición el Festival ha sido amplia y muy bien acogida en sus múltiples propuestas; desde los Talleres Ceres de Teatro, impartidos en 20 localidades extremeñas a los que han acudido 357 alumnos de las dos provincias extremeñas; el Campo Internacional de Voluntariado, que este año ha contado con 21 jóvenes participantes procedentes de 9 nacionalidades distintas.

Otra de las actividades realizadas durante el festival ha sido, nuevamente, el apadrinamiento de un actor, en esta edición Juanjo Artero, de la representación de El Alcalde de Zalamea que pone en marcha la localidad de Zalamea de la Serena.

Repercusión en medios de comunicación

Nuevamente, la repercusión en medios de comunicación del Festival de Mérida ha sido positiva, tanto cuantitativa como cualitativamente, con una cobertura constante y positiva durante los meses previos y durante el propio Festival.

Las diferentes actividades han generado un total de 4.327 noticias en medios de comunicación,mientras que los medios sociales han generado 9.619 publicaciones.

Hace un total de 13.946 apariciones en medios de comunicación y redes sociales con un valor total de publicidad de 57.193.544,68 euros la valoración que realiza la empresa especializada de seguimiento de medios

Redes Sociales

La 70ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida vuelve a tener un año más una presencia masiva en las principales redes sociales: Facebook, X (antiguo Twitter), Youtube, Instagram, Threads y LinkedIn.

En conjunto, los perfiles sociales del Festival cuentan ya con 83.694 seguidores fieles, un 8,9% más que el año pasado.

La página de Facebook oficial del Festival, que registra 37.068 seguidores, tuvo una media de más de 700.000 cuentas alcanzadas mensualmente, así como de más de 110.000 interacciones en las publicaciones realizadas cada mes.

Por su parte, Instagram, que cuenta con 24.698 seguidores (3.476 más que el año pasado), registró un total de 529.326 cuentas alcanzadas en los últimos 3 meses y de 1.838.993 impresiones en los últimos 3 meses.

Los vídeos compartidos por el Festival en la plataforma Youtube, con 1.800 seguidores, registraron más de 20.000 visualizaciones.

Del mismo modo, el Festival también estuvo muy presente en X (anteriormente Twitter) y Threads, red social surgida recientemente que cuenta ya con 3.148 seguidores.