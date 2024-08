Bautista pide a Gallardo que esté a disposición de Guardiola y rechazar concierto catalán

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha reclamado al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Angel Gallardo, que se ponga "a disposición" de la presidenta de la Junta, María Guardiola, a su lado en la defensa de los intereses de todos los extremeños.

En este sentido, le ha reclamado que pida a los socialistas extremeños en el Congreso de los Diputados que "voten no a esa ruptura de la caja común de la solidaridad de toda España" que supone el acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa.

Bautista ha remarcado que le hubiera gustado escuchar a Gallardo decir "si sostiene o no" las palabras de Juan Carlos Rodríguez Ibarra sobre el cupo catalán, que reconoce que "pueden sonar mejor o peor", pero que "sin duda alguna es lo que piensa la inmensa mayoría de los extremeños".

Sin embargo, "lo que no puede hacer un líder que aspira a ser alternativa de gobierno es no tener posición y decir que la posición suya la verán los órganos internos del partido no se sabe muy bien cuándo".

Sobre un artículo de opinión del propio Ibarra en el que,el exdirigente socialista "pide perdón por mentir aún no sabiendo que mentía en los mítines del partido al defender determinadas cuestiones", el también secretario general del PP en Extremadura ha exigido a Gallardo no que se disculpe pero sí que "pida por Extremadura, pida por los extremeños, pida por la solidaridad, pida por la igualdad y pida un trato común e igual para todos los extremeños".

Para Bautista, un líder que aspira a ser alternativa de Gobierno "tiene que tener una posición clara", lo que no puede es "esconderse", pues "hace una semana que no sabemos nada del señor Gallardo".