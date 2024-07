Gallardo: “Si el posible acuerdo quiebra la igualdad, PSOE Extremadura estará en contra"

El futuro del gobierno de Cataluña mantiene en vivo la actualidad política. Concretamente, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha declarado que espera de que el acuerdo para la gobernabilidad de Cataluña no quiebre el principio de igualdad, “porque si quiebra el principio de igualdad, estaremos hablando de algo más grave que es fallar al conjunto de los españoles”, una cuestión a lo que los socialistas extremeños se opondrían radicalmente.

Así lo ha manifestado el líder del PSOE de Extremadura preguntado por las informaciones de la que se hacen eco los medios en estas últimas horas sobre el posible acuerdo entre el PSC y ERC para la gobernabilidad de Cataluña.

A este respecto, ha matizado que “no se conocen los detalles del acuerdo, pero yo no soy la señora Guardiola que cambia sus principios en función de sus intereses, yo defiendo siempre la misma, porque yo estoy aquí para ser útil a los extremeños y extremeñas”, afirmó Gallardo, quien fue rotundo al declarar que si ese posible acuerdo tiene que ver con la desigualdad de los españoles, “el PSOE de Extremadura está radicalmente en contra”.

Gallardo ha añadido que “queremos ser prudentes pero la posición del PSOE no cambia y hemos dicho siempre que los territorios no tributan, tributan los españoles y la solidaridad no la ejerce una comunidad sobre otra, nosotros no queremos recibir las migajas de Cataluña, recibimos la solidaridad del conjunto de los españoles como españoles que somos, igual que también trasladamos otras cuestiones y somos solidarios con las comunidades que necesitan de Extremadura”.