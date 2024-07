Unos 3.000 desempleados podrán participar en oferta preferente de formación

Ep.

Unos 3.000 alumnos desempleados podrán participar en la Oferta Preferente de Formación Profesional para el Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), que contará con más de 200 acciones formativas.



El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la convocatoria para 2024 de las subvenciones destinadas a financiar la realización de estas acciones formativas dirigidas a desempleados y que cuenta con un presupuesto de algo más de 8 millones de euros.



Así, como ha informado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, mediante esta convocatoria se financiarán las acciones formativas que tengan como fin la obtención de certificados de profesionalidad y también las que no contemplen dicha obtención.



De la misma manera, ha indicado que esta convocatoria está dirigida a cubrir las necesidades formativas detectadas en los itinerarios personalizados de inserción y en las ofertas de empleo, así como en los informes de prospección realizados por el Sexpe a partir del análisis del Observatorio para la Innovación y la Prospectiva del Mercado de Trabajo en Extremadura.



Podrán optar a las subvenciones las entidades de formación que se encuentren acreditadas y/o inscritas en el Registro, para las especialidades formativas que se vayan a impartir, ya sea en la modalidad presencial o de teleformación.



La cuantía máxima de la subvención a conceder por cada acción formativa se determinará mediante el producto del número de horas de la misma por el número de alumnado programado y por el importe del módulo específico establecido para la correspondiente especialidad formativa.



NOVEDADES



Entre las novedades, Guillermo Santamaría ha destacado que por primera vez en esta convocatoria se recoge formación online en tres especialidades que son Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales, Habilitación para la Docencia en Grados A, B y C del Sistema de Formación Profesional y Actividades Auxiliares de Comercio.



Además, ha apuntado que entre las 93 especialidades formativas que se ofertan destacan Administración, Gestión o Comercio Logístico, entre otras y, también, ha dicho, se programan competencias clave para dar acceso a los alumnos de baja cualificación a certificados profesionales. Se trata, ha apuntado, de personas que no tienen ESO o Bachillerato y que con estos cursos pueden acceder a formaciones de nivel 2 y 3.



"Se trata de favorecer la formación a lo largo de toda la vida de la población activa y conjugando las necesidades de las personas, las empresas, los territorios y los sectores productivos, como siempre en esa labor que emprendimos desde el primer día de acercar oferta y demanda de empleo", ha expuesto el consejero en la rueda de prensa.



Cabe señalar que las acciones formativas se van a ejecutar a través de una red de centros y entidades de formación públicos o privados acreditados.