Aprobadas 63 de las 354 propuestas de resolución en el Debate del Estado de la región

Ep/Rd

Los grupos parlamentarios ha debatido un total de 354 propuestas de resolución después de que cuatro de Unidas por Extremadura no superaran la calificación y admisión a trámite, de las cuáles han salido adelante un total de 63 en la votación, como culminación del Debate del Estado de la Región, celebrado este lunes y martes, siendo el primero de María Guardiola como Presidenta.



La mayoría de ellas, hasta un total de 37, del Grupo Popular, que únicamente ha visto cómo le rechazaban dos de las 39 presentadas. Unidas por Extremadura ha logrado que le aprueben 20, de las 299 finalmente admitidas.



Mientras, Vox ha sacado adelante sus cuatro propuestas, todas ellas relacionadas con la consejería que gestiona, la de Gestión Forestal y Mundo Rural, mientras que el Grupo Socialista ha logrado los apoyos necesarios para aprobar dos de las 12 registradas.



PP y Vox han hecho valer su mayoría en el parlamento regional para aprobar la mayoría de sus propuestas salvo dos de los 'populares' de las cuatro que su socio de gobierno ya había advertido que no iba a apoyar en materia de violencia machista y LGTBIfobia.



Sin embargo, el partido de María Guardiola ha conseguido los apoyos necesarios de la bancada de la izquierda para sacar adelante la puesta en marcha del servicio telefónico 028, para luchar contra la LGBTIfobia, y la subida salarial a las trabajadoras de las oficinas de igualdad, un recurso para las víctimas de violencia machista cuyo socio de gobierno, Vox, reclama su cierre.



No han corrido la misma suerte sus propuestas para aprobar el establecimiento del canal telemático de atención a víctimas de violencia machista; y para convertir las oficinas de igualdad en emplazamientos desde donde la víctima pueda declarar al juzgado.

Mientras, VOX sí ha conseguido aprobar las cuatro propuestas presentadas, todas ellas del ámbito de actuación de la consejería que gestiona, y que son relativas a la mejora de las infraestructuras rurales, que incluye la necesidad de "acelerar la ejecución" de importantes obras en regadíos, en "especial" el Proyecto de Regadío de Tierra de Barros.



Junto con ello, VOX reclama la mejora de las condiciones laborales de los agentes del medio natural y de los bomberos forestales, y a desarrollar un Plan Forestal de Extremadura que incluya una rigurosa tarea de prevención en los meses de baja peligrosidad. En otra propuesta, plantea medidas para fomentar la caza y la pesca, así como la promoción de la tauromaquia.



Los socialistas, por su parte, han sido los que menos medidas ha conseguido aprobar. En concreto, en una de las dos que han recibido los apoyos necesarios insta a la Junta a poner en marcha un plan de ordenación de recursos humanos en la Administración General de la Junta de Extremadura para prevenir la temporalidad y modernizar la función pública.



También a establecer los instrumentos necesarios de planificación, ordenación, gestión, agilidad y transparencia de los procesos selectivos; así como a desarrollar la Ley de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura.



Mientras, la otra propuesta aprobada, reclama un modelo de política cultural donde prevalezca la libertad artística y la libertad de expresión de los creadores extremeños apostando por una cultura abierta y dinámica, libre de censuras.



Por su parte, Unidas por Extremadura ha celebrado que se hayan aprobado medidas "de calado", como el Plan Estratégico de Atención Primaria, con el que se pretende desarrollar en una anualidad los cambios que necesita la atención primaria, que mejore su capacidad de resolución y dedique esfuerzos y presupuestos a fortalecerla".



También se ha logrado sacar adelante el compromiso de desarrollo de leyes de protección de la agricultura y ganadería social y familiar de montaña, "porque son indispensables para la gestión de nuestros montes y la dinamización socioeconómica de nuestros pueblos".



En materia forestal, Unidas por Extremadura ha logrado sacar adelante varias iniciativas para poner en marcha un Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal, impulsando las industrias del corcho, la resina y la biomasa; para diversificar las producciones forestales y de montaña; y otra para establecer medidas agroambientales para el mantenimiento de áreas cortafuegos con pastoreo.



Otras propuestas significativas que han sido aprobadas ha sido la puesta en marcha de ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral, al entender Unidas por Extremadura que "debe ser una de las prioridades de la Junta la puesta en marcha de programas y servicios que apoyen a las familias".

Además, ha salido adelante la Ley de Aprendizaje a lo largo de la vida; "una ley que trata de garantizar el acceso universal y continuo al aprendizaje".



Sobre función pública, Unidas por Extremadura ha logrado sacar adelante una propuesta para llevar a cabo una reforma para la modernización y digitalización de la Administración; otra para reducir la temporalidad de los empleados públicos.



También se ha aprobado que los concursos de traslados sean abiertos y permanentes, que se frene el abuso en las comisiones de servicio, que se potencie el teletrabajo y que se equiparen las condiciones laborales de los empleados públicos "porque no puede pasar ni un día más que no se cumpla la máxima de "a igual trabajo, igual salario".



Y, además se ha aprobado un Pacto Regional por la Cultura, "para proteger e impulsar la actividad cultural, contribuir al desarrollo de las industrias culturales y de la creatividad, y que permita al sector aumentar su peso en el PIB regional".