Irene de Miguel a Guardiola: "Usted es un ser de luz para los defraudadores fiscales"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en el Debate de Estado de la Región, sobre Ejecutivo del PP y Vox, ha recalcado que "sus prioridades nos las dejaron muy claras en sus primeros 100 días de gobierno, al llevar a cabo una reforma fiscal que, no nos engañemos, favorece a aquellos que no necesitan del estado del bienestar para tener todos sus derechos garantizados".

Para De Miguel, "señora Guardiola -ha continuado- a mí no me extraña que una defraudadora fiscal que ha pasado por la cárcel como la señora Pantoja la llamara a usted un ser de luz", añadiendo que "claro que es un ser de luz para gente que no cree en un sistema fiscal justo y redistributivo".

También, ha insistido en todas las políticas que han llevado a cabo desde que PP y Vox llegaran a la Junta de Extremadura están marcadas por el "mercantilismo" y ha desgranado los incumplimientos que la presidenta Guardiola ha realizado de su propio programa electoral.

Así, ha asegurado que con la eliminación de la gratuidad de los comedores escolares "no le ha importado lo más mínimo romper con una de sus medidas electorales, la medida 311 donde dice que avanzarán en la prestación de un servicio de comedor y aulas matinales que tienda progresivamente a la gratuidad y que permitan el acceso al mismo en condiciones de igualdad".

De Miguel también ha cuestionado que hayan aplicado el criterio de renta en los comedores escolares, y sin embargo, eliminen este requisito en becas y en otras ayudas, como las de guarderías privadas o las academias de inglés, que benefician a las familias que viven en las grandes ciudades, y no en el medio rural.

A este respecto, ha criticado que hayan "roto sus promesas electorales" en relación a la FP pues, en su programa electoral, en la medida 116, se especificaba que iban a ampliar la oferta formativa de Formación Profesional en centros ubicados en el mundo rural. pero, "el 22 de mayo han anunciado que eliminan una docena de ciclos formativos de FP por tener menos de dos alumnos".

Según De Miguel, "con esto rompían usted dos promesas electorales, hacían un dos por uno, porque también se pasaban por el forro la medida 307 donde se comprometían a asegurar el blindaje de la educación rural", asegurando que han dado marcha atrás en esa medida "viendo que se iba a liar una bien gorda".

La portavoz de Unidas por Extremadura ha resaltado que "en educación, es donde ustedes se han destapado más como los neoliberales que son y cómo consideran la educación en un mero negocio y como una fábrica de mera mano de obra".

De hecho, De Miguel ha cuestionado una de las medidas que la presidenta Guardiola anunció ayer, cuando llegó a decir que todas las etapas educativas contemplen la empleabilidad", preguntando "¿en primaria e infantil también?".

La portavoz de Unidas por Extremadura ha formulado otras preguntas, como por ejemplo, "dónde está la varita mágica con la que usted iba a solucionar todos los problemas de la sanidad extremeña".

De Miguel, una vez más, ha vuelto a señalar otro incumplimiento de su programa electoral, la medida 174, "en el que prometía elaborar un Plan Estratégico para afrontar las listas de espera". "Señora Guardiola le hemos pedido ese Plan Estratégico y ¿sabe qué es lo que nos han entregado? Un folio. Hubiera sido más honesto y menos vergonzoso que nos hubieran dicho que no había plan, que esta no ha sido una de sus prioridades como sí fue cargarse el impuesto de patrimonio o eliminar la gratuidad los comedores escolares. En eso sí que pusieron ganas".

Sobre el servicio de transporte sanitario, la también presidenta del grupo parlamentario le ha señalado otro incumplimiento pues, "en su medida 173 de su programa electoral, proponían un nuevo acuerdo para un nuevo modelo de transporte sanitario terrestre? ¿Dónde está ese nuevo modelo?", le ha preguntado.

Además, ha lamentado que hayan a continuar perpetuando el modelo del Partido Socialista, que "no solo es de dudosa calidad sino que además incurre en una flagrante vulneración de los derechos laborales de los trabajadores" y, ha matizado que "usted habla del gobierno del cambio pero muchas veces no vemos por ningún lado el cambio que usted prometía sino más bien un continuismo en las peores políticas".

En Dependencia, De Miguel ha cuestionado que la lista de espera de la región haya experimentado pocos cambios y que se continúe "con un modelo barato, precario y con un nivel de privatización importante".

Para la portavoz, "350 euros de media al mes es lo que nos gastamos en casi la mitad de nuestros mayores dependientes, una cantidad con la que no creo que se pueda prestar una atención de calidad".

Desde Unidas por Extremadura, han puesto el acento en que la presidenta de la Junta no nombrara ayer uno de los grandes retos de la sociedad, como es el cambio climático, y sin embargo, Guardiola asegurara que el mayor reto que tiene es Almaraz.

Según De Miguel, "qué triste que su mayor propuesta es que diga que lo más importante que para Extremadura es que se mantenga abierta la central nuclear más vieja de España", añadiendo que "la central nuclear no es de Extremadura, es de tres empresas energéticas de capital extranjero" y, preguntando "¿ce verdad, de qué soberanía energética habla usted? ¿Nos toma por tontos?".

En vivienda, la portavoz de Unidas por Extremadura lamenta que el gobierno de PP y Vox hayan rechazado la Ley de Vivienda estatal, que hubiera contenido el crecimiento del precio de los alquileres, y ha cuestionado que la solución para paliar esta situación sea la construcción de 97 viviendas, como anunció Guardiola en el día de ayer.

Asimismo, ha criticado las medidas puestas en marcha para facilitar el acceso a la compra de vivienda para los jóvenes extremeños porque han dejado fuera de esas ayudas a las familias con hijo y han eliminado el requisito de renta, puntualizando que, "al final, una mujer de 38 años con un hijo que cobre 30.000 euros no puede acceder a estas ayudas pero un joven que cobre 60.000 sí" y, reiterando "ustedes no gobiernan pensando en los jóvenes o en las familias extremeñas, ustedes gobiernan de nuevo para los más privilegiados de esta tierra".

De Miguel también ha cuestionado las políticas sociales del gobierno del PP y Vox por negarse a asumir la gestión del Ingreso Mínimo Vital o reformular la Ley de Renta Garantizada en una región en la que, según la portavoz, más de un tercio de la población se encuentra en riesgo de pobreza.

Desde Unidas por Extremadura, se subraya que tampoco se ha producido ningún cambio en el empleo, porque "el panorama no es muy alentador, aunque no hablara ayer ni una palabra de calidad del empleo".

Concretamente, ha citado un estudio de la Fundación Ramón Areces donde se especifica que la región tiene el empleo de peor calidad de todo el país.

También ha cuestionado otra de las medidas estrellas, de las que ayer la presidenta Guardiola sacó pecho, como es la tarifa cero para nuevos autónomos, afirmando que "supongo que usted esperaba una avalancha, pero los datos nos dicen que el número en Extremadura no ha variado en el último año".

Respecto a Igualdad, la portavoz de Unidas por Extremadura ha sido particularmente dura y le ha recordado a la presidenta de la Junta que avanzar en este ámbito es complicado "cuando tiene como socios de gobierno a negacionistas de la violencia machista".

Para la portavoz, "es difícil dar pasos decididos en este sentido cuando tu pareja de baile insiste una y otra vez en negar la realidad hasta llegar al punto de decir en sede parlamentaria que hay que cerrar todas las oficinas de igualdad".

De Miguel también ha pedido a la máxima dirigente de la región que la secretaria general de Igualdad tenga rango de consejera "porque tiene más competencias que el señor Higuero", en referencia al consejero de Vox.

Al margen de los incumplimientos de las promesas realizadas por el gobierno de PP y Vox en cada área, la portavoz de Unidas por Extremadura también ha recordado precisamente que el gobierno de la región es "un gobierno de coalición entre la derecha y al extrema derecha, a pesar de que lo quieran esconder", matizando que "debería admitir en algún momento que es presidenta por los pelos, por mucho que le pese y que en ocasiones estoy segura que hasta le abochorne".

Además, también ha criticado que pida diálogo a la oposición "cuando usted no habla ni con sus socios de gobierno" y se ha comprometido a realizar una oposición mucho más constructiva que la que está realizando Feijóo en el Congreso de los Diputados "porque yo nunca le diré a usted que es una presidenta ilegítima".

De Miguel sí que ha lamentado que Guardiola siga al máximo dirigente nacional de su partido en cuestiones como la Ley de Amnistía, "a la que ayer mismo le dedicó más tiempo que a cualquier otro tema, como por ejemplo la vivienda", ironizando que "tanto hablar de la igualdad entre españoles que casi me hace creer que se había vuelto usted republicana".

De Miguel también ha criticado que Guardiola asegure que "su despacho está abierto a la ciudadanía" porque no ha recibido, según la portavoz de Unidas por Extremadura, a distintos colectivos como los empresarios de la mina La Parrilla, los profesores afectados por las oposiciones o a la plataforma Salvemos la Montaña, entre otros.

Para Unidas por Extremadura,"usted se reúne con deportistas, toreros, banqueros o inversores, personas que dan una imagen de esa Extremadura exitosa a la que usted pretende llevarnos, pero no con gente que tiene problemas que hay que solucionar" y, le ha pedido que "deje de hacer política pendenciera", citando, al igual que lo hizo la presidenta de la Junta en su discurso de ayer, al filósofo José Antonio Marina.