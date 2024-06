Draghi: La UE está ante decisiones "urgentes" que exigen "cooperación" entre sus miembros

Ep./Rd.

El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y del Gobierno de Italia Mario Draghi considera que la Unión Europea se enfrenta a decisiones "urgentes" que requieren un "grado de cooperación y coordinación" entre sus estados miembros "no visto hasta ahora" para afrontar los cambios que amenazan su modelo social.



Así, confía en que los europeos tengan la "determinación, la responsabilidad y la solidaridad" de dar este paso que ahora parece "abrumador" si quieren "defender" su empleo, su clima, sus valores de equidad social y de inclusión, y también su independencia.



Draghi se ha pronunciado en estos términos en un discurso ofrecido en el Real Monasterio de Yuste (Cáceres), tras recibir el Premio Europeo Carlos V, de manos del Rey Felipe VI, en el que ha ofrecido un avance de un informe elaborado para la Presidencia de la Comisión Europea.



En un discurso en inglés y tras la proyección de un "emotivo" vídeo sobre su trayectoria, Draghi ha defendido la necesidad de aumentar la productividad como principal vía para "crecer más rápido y mejor" para poder afrontar los cambios de paradigma a los que se enfrenta Europa, además de un rediseño de su política industrial, que requiere una reducción de los costes de la energía, o la imposición de aranceles en el marco de una política de comercio que "reduzca las dependencias geopolíticas de países en los que ya no podemos confiar".



Todo ello, ha remarcado, manteniendo unos niveles altos de protección y redistribución que no son "negociables". "La lucha contra la exclusión social será la base, no solo para conservar los valores de equidad social de la Unión, sino también para que el camino para crear una sociedad más tecnológica tenga éxito".

LOS RETOS DE EUROPA

Además, en su discurso de aceptación, Mario Draghi ha hecho referencia a algunos de los retos que debe afrontar el proyecto europeo en el futuro. En este sentido, el galardonado ha recordado que "a lo largo de los años nuestro continente se ha hecho mayor, más viejo y más rico, y también más cercano, con un mercado único de 445 millones de consumidores", si bien "hoy nos enfrentamos a asuntos fundamentales acerca de nuestro futuro".

Para Draghi, "a medida que nuestro modelo social envejece, las exigencias sobre nuestro modelo social también aumentan", y, para que los europeos mantengan altos niveles de protección social y de redistribución, ha señalado que "tenemos que darnos cuenta de las nuevas necesidades y adaptarnos a rápidos cambios tecnológicos, al aumento de la capacidad de defensa y la transición verde".

Al mismo tiempo, el que fuera presidente del BCE ha advertido que "el paradigma anterior está desapareciendo", y ha puesto como ejemplos "la era del gas importado de Rusia" y "el comercio mundial abierto".

Por ello, para hacer frente a todos estos cambios, ha subrayado que "tenemos que crecer más rápido y mejor", y la principal manera de conseguirlo es mediante el aumento de la productividad, que "lleva ralentizándose mucho tiempo", ha alertado.

Draghi es la tercera persona de nacionalidad italiana que recibe el galardón. En 2016 lo recibió la profesora Sofía Corradi, más conocida como 'Mamma Erasmus', por haber puesto en marcha el programa Erasmus de la Unión Europea, y en 2018 el jurado reconoció el trabajo del entonces presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

FOCO DE ATENCIÓN PARA EUROPA

Cabe destacar que a la ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V, que convierte a Extremadura en el principal foco de interés para todo el continente europeo durante este viernes, han asistido los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos; el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, entre otras personalidades.

También han estado presentes un buen número de representantes diplomáticos de embajadas europeas y de Iberoamérica, así como los siguientes integrantes de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste: Ramón Jáuregui, Gustaaf Janssens, Enrique Moradiellos, Monica Luisa Macovei y Marcelino Oreja, quien también recibió el Premio Europeo Carlos V en 2017.

Y es que con este premio, la Fundación Yuste quiere reconocer la labor de aquellas personas, organizaciones, proyectos o iniciativas que hayan contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa, así como al proceso de construcción e integración europea.

Las personas galardonadas hasta el momento con este galardón son: Jacques Delors (1995); Wilfried Martens (1998); Felipe González (2000); Mijaíl Gorbachov (2002); Jorge Sampaio (2004); Helmut Kohl (2006); Simone Veil (2008); Javier Solana (2011); José Manuel Durão Barroso (2014); Sofia Corradi (2016); Marcelino Oreja Aguirre (2017); Antonio Tajani (2018); el proyecto 'Itinerarios Culturales del Consejo de Europa' (2019), Angela Merkel (2021); el Foro Europeo de la Discapacidad (2022), y António Guterres (2023).

No hay que olvidar que el Premio Europeo Carlos V toma su nombre por los lazos europeos del histórico dirigente, nativo de Gante (Bélgica), de abuelos y padres alemanes y españoles, coronado emperador en Aquisgrán y que posteriormente abdicó en Bruselas, renunciando así al poder temporal y retirándose al Monasterio de Yuste, donde pasó los últimos años de su vida.