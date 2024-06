La Junta impulsa un plan estratégico para que Extremadura deje de ser la última en lectura

Ep.



La Junta de Extremadura impulsa un plan estratégico "ambicioso pero factible", que cuenta con "todos" los agentes implicados, con el objetivo de contribuir a que la región abandone el último lugar que ocupa en la actualidad en los índices de lectura en España.



Se trata del Plan Estratégico de Fomento de la Lectura en Extremadura, que incluye "estímulos constantes y positivos" en dicha materia y que "cuenta con todos para remar juntos hacia una sociedad más justa y formada".



De este modo lo ha señalado la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta, Victoria Bazaga, en una comparecencia a petición propia este jueves ante el pleno de la Asamblea para informar sobre las políticas en la región para el fomento de la lectura.



Lo ha avanzado tras recordar que, según el informe de hábitos de lectura y compra de libros en España de 2023, Extremadura registra un índice de lectura del 54,4 por ciento, casi 10 puntos menos que la media del conjunto de España (64,1), y es la última en índice de lectores de libros en su tiempo libre.



El plan en cuestión, según ha desgranado, dispone de varias líneas estratégicas que han contado con el "beneplácito" y "compromiso" de las instituciones que forman parte del Consejo Rector de Fomento de la Lectura en Extremadura convocado por la Junta, y que no se reunía desde 2021.



Así, la primera línea de dicho plan es el acceso digital y tecnológico fácil y accesible de la sociedad a los contenidos, para lo cual la Junta está comprando libros electrónicos y audiolibros para la red de bibliotecas regional.



El segundo eje es la mejora de las bibliotecas públicas del estado y de la red bibliotecaria de Extremadura. Para ello, según ha explicado la consejera, existe un plan que pretende descargar a las bibliotecas del "ingente" pago de facturas de luz, y se irán desarrollando proyectos de mejora de autoconsumo de las instalaciones para ir ahorrando "poco a poco miles de euros a los contribuyentes".



Bazaga, además, ha incidido en que desde que el actual Gobierno regional accedió al poder está "pagando deudas" del anterior Ejecutivo autonómico. "Estamos pagando deudas y dotando de libros a las bibliotecas públicas del estado. No están siendo pocas las dificultades pero a pesar de todo esto la Junta va a sacar por primera vez en ocho años de un contrato de compra de libros en abierto", ha espetado.



En cuanto a la tercera política del plan estratégico que impulsa la Junta, la consejera ha citado el desarrollo de una campaña de fomento de la lectura a nivel local con actividades como encuentros con autores extremeñas (nueve de ellos ya en el primer semestre del año).



PODCAST



También ha anunciado Bazaga que la Junta está trabajando en un podcast con la Editora Regional para dar a conocer a autores extremeños en formato audio.



También ha incidido en que la Administración autonómica viene ya realizando actividades dirigidas a promover la lectura para personas con necesidades especiales, como por ejemplo en el centro penitenciario de Cáceres y en el centro Marcelo Nessi de Badajoz.



El plan incluye, en este sentido, también próximos talleres para mujeres residentes en Casas de la Mujer de Extremadura; y talleres de lectura fácil en centros de mayores.



Además, se están realizando actividades enfocadas en la infancia, la juventud y la familia para el fomento de la lectura.



Finalmente, Bazaga ha incidido en que el plan estratégico que impulsa la Junta "llega a todos los pueblos y ciudades sin mirar otra cosa que la utilidad del recurso". Además, cuenta "con todos los escritores, ilustradores y empresas del sector".



PP



A su vez, la diputada del PP Luisa María Durán Pagador ha afirmado que tras los diferentes gobiernos regionales del PSOE la comunidad se ha situado en el "vagón de cola" en materia de índice de lectores, y ha incidido en que el actual Gobierno regional afronta el "desafío" de revertir la situación con un presupuesto "mejor planificado".



Así, tras incidir en que la lectura es "una puerta abierta al conocimiento y al enriquecimiento personal", ha defendido que la Junta afronta el "reto" de aumentar los índices lectores para "crear oportunidades, continuar avanzando".



Esto lo hará el Ejecutivo autonómico con "un nuevo modelo que priorice acciones conectadas para priorizar los recursos" y que incluye "una fuerte inversión" para el aumento de fondos bibliográficos en la comunidad.



"La Consejería de Cultura está haciendo un importante esfuerzo y está al servicio del fomento de la lectura y de todos los extremeños", ha espetado la 'popular'.



PSOE



Mientras, el diputado del PSOE José Ramón Bello Rodrigo ha rechazado el "discurso de ciencia ficción" que la Junta practica en materia de Cultura y de fomento de la lectura, unas materias que para dicha administración suponen "una María".



En este sentido, como ejemplo de la "apatía" de la Junta ha citado la celebración del pasado acto por el Día del Libro en la región, donde "por primera vez se ha dejado fuera a los verdaderos protagonistas, los escritores".



El socialista, también, ha criticado el "manoseo sin precedentes del trabajo de otros" actores del sector del libro que practica a su juicio el Ejecutivo regional "para disfrazar su falta de proyecto".



Bello Rodrigo, al mismo tiempo, ha alertado de que en la comunidad se ha "paralizado" el Plan de Bibliotecas Vivas que servía para afrontar el reto demográfico; así como de que el presupuesto para el Plan de Fomento de la Lectura "ha bajado este año".



VOX



De su lado, el diputado de Vox Álvaro Luis Sánchez Ocaña Vara ha alertado de que la región tiene un "problema serio" en materia de lectura, cuando en realidad la lectura fomenta el "pensamiento crítico".



"Hay que llegar a todos. Se están haciendo las cosas bien. Se ha aumentado la partida presupuestaria", ha destacado, al tiempo que ha criticado la inversión que en esta materia realiza el Gobierno central, "al que no interesa una población leída que critique a sus gobernantes".



También ha abogado por incidir en el fomento de la tecnología para impulsar la lectura desde edades tempranas.



UNIDAS POR EXTREMADURA



Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero ha confiado en que todos los proyectos anunciados por la consejera se materialicen en las bibliotecas, y ha considerado que existe una "pequeña inacción" de la Junta en materia de fomento de la lectura.



"No veo que haya un compromiso real y efectivo. Ojalá me equivoque y podamos ver material nuevo en las bibliotecas extremeñas en libros físicos y en formato digital", ha espetado.



Al mismo tiempo, ha reclamado un "compromiso real" con los entornos rurales con la puesta en marcha, por ejemplo, de bibliotecas itinerantes; así como el fomento de los escritores locales.



Finalmente, para cerrar el debate, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha insistido en su propuesta de "remar entre todos" para fomentar los hábitos de lectura en Extremadura.