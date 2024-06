Guardiola ve en el PP "la única alternativa seria, estable y segura" frente al Gobierno

Ep.

La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, ha defendido que su partido supone "la única alternativa seria, estable y segura" frente a un Gobierno central "más preocupado de tapar la corrupción que rodea al entorno del presidente y de amnistiar delincuentes que de solucionar los problemas de la gente".



Así, ante unas elecciones europeas "fundamentales", ha pedido a los ciudadanos que acudan a votar el próximo domingo a los 'populares' como "la alternativa más europeísta", y si se quiere "echar de una vez por todas" al socialista Pedro Sánchez de la Presidencia del Gobierno.



"En Extremadura estamos cansados de que nos tomen el pelo con el AVE y las autovías", ha señalado Guardiola, quien ha dicho que hay que hacer "lo que haga falta para salvar los intereses de los extremeños y los españoles frente a la deriva del Gobierno de Sánchez y sus socios, y para salvar los valores europeos y la esperanza".



"El domingo vamos a llenar las urnas de ilusión. Lo vamos a hacer por la unidad, la libertad, la igualdad, para que el presidente Feijóo sea cuanto antes el presidente de todos los españoles, lo vamos a hacer por Extremadura, por España y por Europa", ha espetado Guardiola en un acto celebrado este miércoles en Torremocha con motivo del Día del Medio Ambiente, y en el que ha intervenido también el líder nacional de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo.



En este punto, ha remarcado que a su juicio el PP "es la única alternativa con capacidad de gestión y con medidas concretas, es la única alternativa que está alejada de independentismo, de nacionalismo, de demagogia y de populismo"; y ha subrayado que la del PP es "la única alternativa que vela con sensatez por la unidad, por la libertad, por el estado de derecho y por la igualdad entre españoles y entre europeos".



"Y lo hacemos sin agravios, sin privilegios, sin ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El PP es fiel a sus principios y seguimos siendo la alternativa más europeísta", ha incidido Guardiola, quien ha pedido el "apoyo" de los extremeños el 9J si se quiere "seguir creciendo, avanzando", si se quiere que "Sánchez se marche de una vez por todas", si se quiere que "no se pongan más trabas" a la región y que se escuche "la voz de los extremeños con contundencia". "Necesitamos vuestro apoyo para hacernos fuertes en Europa", ha pedido a los extremeños.



Así, ha hecho un llamamiento a todos los extremeños para que acudan a votar el próximo 9 de junio, porque "están en juego los intereses de los extremeños y queremos seguir defendiéndolos". "Porque Extremadura ha sido, es y va a seguir siendo una región de una honda y enraizada tradición europeísta... Nuestra pertenencia a la UE explica y determina gran parte de lo que somos y de lo que hacemos", ha añadido.



En esta línea, tras apuntar que el PP va "a por todas" en las elecciones europeas, ha defendido que "es el momento de defender el proyecto europeo y los valores que identifican y une". "Es el momento de defender los derechos humanos, la libertad, la igualdad, la democracia y el estado de derecho... Y ahora más que nunca, ahora que se están aprobando leyes inconstitucionales a cambio de siete votos, más que nunca es el momento de que reforcemos esa necesaria cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los estados y las regiones de Europa", ha espetado.



DESAFÍOS Y RETOS



Por otra parte, como "retos" y "desafíos" para los ciudadanos, María Guardiola ha citado la lucha contra la pérdida de población en las zonas rurales y contra la marcha de los jóvenes por falta de oportunidades, un aspecto en el que ha criticado que el socialista Pedro Sánchez "ha abandonado a los jóvenes" y frente a lo cual "se necesita una Europa fuerte".



"Si nos indigna, si nos afecta que los jóvenes se tengan que marchar, que les engañe, que nos puedan llevar a cabo su proyecto de vida tenemos que ir a votar el próximo 9 de junio, y tenemos que votar con fuerza, con ilusión, tenemos que movilizarnos", ha dicho.



Así, ha defendido la importancia de introducir cambios en la PAC, o de que se "reaccione" frente a las "alertas sanitarias" por productos importados desde Marruecos, "porque se lo debemos a los agricultores que trabajan de sol a sol y que están asfixiados por Sánchez y la ministra fake Teresa Ribera", ha dicho.



En este punto, sobre Teresa Ribera ha afirmado que "lo mejor que le ha podido pasar al campo español y extremeño es que se vaya a Bruselas y se someta a las decisiones y al sentido común del resto de países que sí apoyan la energía nuclear, que sí apuestan por la energía verde, por Almaraz, por el desarrollo de los pueblos", ha dicho.



EXTREMADURA AVANZA



En otro momento de su intervención, María Guardiola también ha recordado "con muchísima emoción" la victoria electoral del PP en Extremadura hace un año.



"Los extremeños hablaron con contundencia el 28 de mayo y lo que dijeron es que estaban cansados del abandono del PSOE, y por fin el cambio que parecía imposible llegó y con él la transformación de Extremadura, que en solo un año se ha convertido en un lugar más justo, más innovador, más igualitario y más ambicioso", ha dicho.



En este punto, ha defendido que ahora "Extremadura cuenta, avanza y prospera"; y "gracias al excelente trabajo de todo el equipo de gobierno, de alcaldes, de cargos públicos" ha dejado de ser "el lugar donde más se gravaba a las rentas medias y bajas", se han impulsado "planes en materia de empleo y de igualdad", y se apuesta por la "gratuidad" de las guarderías.



CARTAS DE SÁNCHEZ



Finalmente, Guardiola también se ha referido a las cartas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ciudadanía.



Así, ha considerado que "la primera carta de amor" de Sánchez, "donde tuvo a todo un país en vilo y reflexionaba sobre si éramos merecedores de que nos siguiera gobernando", no era más que "una huida hacia adelante... no era cosa que una larga cambiada y evitar dar explicaciones a todos los españoles sobre la imputación de su mujer".



"La carta de amor de Sánchez no era otra cosa que una auténtica espantá. Y se atreve a escribir una segunda carta donde invita a los españoles a sacar sus propias conclusiones. Si su primera misiva no se la creyó nadie ésta lo único que la salva es el CIS de Tezanos", ha añadido.



CANDIDATA ELENA NEVADO



A su vez, la candidata del PP al Parlamento Europeo Elena Nevado ha invitado a los ciudadanos a votar el próximo domingo pensando en unirse "frente al engaño" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y para "acabar con el sanchismo"; y con el objetivo también de "luchar por la dignidad del pueblo extremeño" frente a un Gobierno central que "no nos quiere", ha dicho.



Asimismo, ha señalado que si es elegida eurodiputada ella intentará "defender los intereses del país y que se escuchen las reivindicaciones de Extremadura"; a diferencia de la candidata socialista de la "intransigencia ecológica" (en referencia a Teresa Ribera).



Por otra parte, en alusión a la segunda carta de Pedro Sánchez a los ciudadanos, Nevado ha dicho que no le cree. "Pedro no te creo, porque Begoña y tú sabéis perfectamente que no os ocupa ni preocupa la cita electoral del domingo, sino la cita judicial que tenéis el próximo 5 de julio", ha apuntado.



"Y por eso el día 9 de junio nos vamos a encargar de que Europa acuerde medidas que nos protejan, vamos a intentar que se prohíba desde Bruselas los indultos y amnistías por delitos de corrupción. No queremos que tu mujer, Pedro, deje de trabajar, lo que queremos es que deje de traficar con sus influencias acabando también con la dignidad de los españoles", ha añadido al respecto.