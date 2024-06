Quintana asegura que no se va a eliminar "ninguna" ruta de autobús nacional

Ep

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado que no se va a eliminar "ninguna" ruta de autobús nacional, tras el nuevo mapa concesional de transporte por carretera en el que trabaja el Ministerio de Transporte y la disconformidad mostrada este lunes por la Junta de Extremadura.



En este sentido, Quintana recalca que "no se va a eliminar ninguna ruta de autobús, absolutamente ninguna, se está trabajando en resideñar lo que es el transporte de autobuses de las líneas intracomunitarias, que son aquellas que corresponden al Estado".

Además, ha apuntillado que, el Gobierno de España va a aportar 25 millones de euros a las comunidades autónomas para que "compensen" esas rutas intracomunitarias.



Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por este asunto, después de que el consejero extremeño de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, haya rechazado "de plano" el "atropello" que supone la propuesta ministerial, que plantea la supresión de rutas en Extremadura que afectarían de forma total o parcial a 164 municipios donde viven más de 800.000 ciudadanos (el 75 por ciento de los extremeños).

De ellos, 126 sufrirían la supresión total del servicio y en los otros 38 la supresión sería parcial de algunos servicios o rutas.



Al respecto, el delegado del Gobierno ha puesto como ejemplo la línea Mérida-Sevilla y que si tiene que pasar el autobús por cada uno de los pueblos que atraviesa "será imposible", porque la línea competencia nacional es Mérida-Sevilla y "por lo tanto algunas paradas son comunitarias" y "competencia de la Junta de Extremadura", afirmando que "no se va a eliminar ninguna ruta de autobús nacional" y, reiterando que las competencias del Estado son las rutas interautonómicas.



Sobre esto último, José Luis Quintana ha abundado en que, si un autobús va de San Sebastián a Jerez de los Caballeros y tiene que parar por todos los municipios de Extremadura, "¿cómo se va a resolver, cuando es una ruta interautonómica nacional?".

"Esa ruta no se eliminaría nunca, pero lo que es el transporte dentro de la propia comunidad autónoma no es competencia nacional es competencia de la Junta de Extremadura", ha añadido.



Al mismo tiempo, ha invitado a ponerse en el caso de un autobús con salida en San Sebastián, "que lo hay" y hasta Jerez de los Caballeros y que entra por la Ruta de la Plata, y se ha preguntado si va a parar en todos los pueblos y, en ese caso, cuándo llegaría al citado municipio pacense.



"Lo lógico es que haya determinados puntos donde pare, y el resto son transporte de la comunidad autónoma, para el Gobierno de España va a tratar de compensar a las comunidades autónomas, pero son rutas nacionales y como son rutas nacionales es imposible que paren en cada una de las ciudades", ha concluido, para remachar que "el AVE Madrid-Lisboa no parará en todas las estaciones que pase, porque será absolutamente imposible" y que es algo que se tiene que "entender".