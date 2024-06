Nevado: El PP impulsará desde Europa un banco de horas que facilite la conciliación

La candidata extremeña del PP al Parlamento Europeo Elena Nevado ha adelantado este sábado que su formación buscará impulsar desde Europa la creación de bancos de horas para facilitar la conciliación familiar a los padres y madres trabajadores.



Cabe subrayar que, el objetivo de esta propuesta es que los padres y madres trabajadores "puedan disponer libremente en el horario que deseen" de estas horas "sin necesidad de estar pidiendo permiso" o de "perder días de trabajo", a fin de poder dedicarlas a sus familias.

Así, lo ha explicado Nevado, en el marco del XV Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillos 'Ciudad de la Música' celebrado en la localidad pacense de Villafranca de los Barros, añadiendo que "queremos que las familias puedan tener oportunidades en nuestro entorno común y para ello vamos a crear desde el PP un banco de horas, un plan integral de salud mental y medidas económicas, laborales y de conciliación para que Europa no sea una comunidad sin niños", recordando que "una Europa sin niños no tiene futuro".



Así, Nevado, tras señalar que España es el segundo país de la UE con la tasa de fecundidad más baja, ha reivindicado a su formación como un partido que pretende hacer un "dique de contención" en Europa "frente a las políticas de Sánchez en particular" y a las "políticas que dan la espalda a las familias".



Además, ha subrayado que, "para el PP, la familia debe ser el sostén y el pilar de nuestra sociedad", afirmando que los 'populares' buscarán impulsar en Europa políticas que "den cobertura" a "esas madres, abuelas e hijas", de manera que "puedan tener un proyecto de vida".



No obstante, Nevado ha aclarado que esta propuesta será tanto para hombres como para mujeres ya que, ha reiterado, desde su formación se apoya "sin distinción alguna" y "sin fisura" a "todo tipo de familias, incluidas las monoparentales"



En este encuentro, también han estado presente el presidente provincial pacense, Manuel Naharro; el director general de agricultura, José Manuel Benítez, y la delegación 'popular' de Villafranca de los Barros.