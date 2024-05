El PP defiende que Elena Nevado va a ser la "bandera" que luche por Extremadura en Europa

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha manifestado que Extremadura "se juega mucho" en las próximas elecciones europeas del 9 de junio y necesita "una voz potente".

Por eso, según sus palabras, el PP cuenta con dos candidatos extremeños para representar a esta tierra: “Elena Nevado está en puesto de salida y será la bandera extremeña en Europa”.

Además, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, Sánchez Juliá ha asegurado que “Elena Nevado seguirá luchando por nuestro campo, para que nuestros agricultores y ganaderos tengan la PAC que se merecen evitando la pérdida de 80 millones de euros anuales como está sucediendo".

"Al igual que lo va a hacer para que Extremadura tenga la dignidad ferroviaria que se merece, para que el AVE Madrid-Portugal esté en 2030 y para seguir peleando por la reapertura del Tren Ruta de la Plata”, ha argumentado.

Sánchez Juliá también ha indicado que Nevado será la "bandera extremeña" en Europa para defender a Extremadura como "gran productor" de energía y la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz sin condiciones, porque mientras en Europa se habla de una energía limpia, aquí Pedro Sánchez y el PSOE quieren cerrarla.

Por ello, el portavoz extremeño ha asegurado que “nos gustaría que desde el PSOE de Extremadura se fuese contundente y se luchase por la continuidad de la Central Nuclear abandonando la política del titular”, según informa el PP extremeño en una nota de prensa.

Y mientras todo esto pasa, el Gobierno de María Guardiola, a su entender, sigue tomando decisiones con las que Extremadura crece. “Desde que María Guardiola es presidenta de Extremadura ha bajado los impuestos a todos los extremeños y ha tomado medidas como la cuota cero o el Plan de Autónomos que empiezan a dar resultado: en el mes de abril la constitución de empresas creció un 92,4% en nuestra región y el empleo en el sector turístico presentó el mejor dato de afiliados de un mes de abril de la serie histórica”, ha apostillado.

Además, en Educación, tal y como ha recordado, se ha diseñado un Plan Estratégico para que la Formación Profesional sea completamente dual, con la previsión de que entre 4.500 y 5.000 empresas puedan acogerse. Una apuesta por los jóvenes, por el empleo y por la fijación de población en el territorio. Unos jóvenes extremeños que ya cuentan con el aval de la Junta de hasta el 95% para la adquisición de viviendas.

De la misma forma, Sánchez Juliá ha subrayado que el Gobierno de María Guardiola no deja de trabajar por los extremeños, otros no paran de estar inmersos en líos. “Hemos pasado del 'es ético' cobrar de la Diputación de Badajoz y tributar en Portugal, del Delegado del Gobierno, al 'no me incumbe' del Secretario General del PSOE en relación a la tributación del hermano de Pedro Sánchez", ha indicado.

A colación de esto último, según ha añadido, "hay que recordarle al PSOE de Extremadura que la Sanidad, la Educación, y la Dependencia no se mantienen desde ‘El Cristo’, y que como bien decía Pedro Sánchez 'la patria se hace pagando impuestos'”, ha sentenciado.