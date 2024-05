Extremadura expresa contra LGTBIfobia y muestra su compromiso para combatir delitos odio

La comunidad ha celebrado este viernes un acto institucional con motivo del Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia en la Asamblea de Extremadura.



Durante el mismo, las diputadas Nerea Fernández (Unidas por Extremadura), Soraya Vega (PSOE) y Teresa Tortonda (PP) han dado lectura a un manifiesto, al que Vox no se ha adherido, y en el que se indica que esta jornada debe servir para reivindicar, adquirir compromisos e impulsar acciones que pongan fin a todas las manifestaciones de odio.

El acto institucional ha contado con la participación de la presidenta de cámara legislativa regional, Blanca Martín; de la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, y las presidentas de Fundación Triángulo y Extremadura Entiende, Silvia Tostado y Pilar Milanés, respectivamente.



También ha asistido el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, así como consejeros de la Junta, diputados autonómicos y otras personalidades.

Blanca Martín: Desde el Parlamento extremeño, se seguirá luchando en favor de la igualdad y para combatir el odio

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha asegurado que, desde el Parlamento regional, se seguirá luchando cada día en favor de la igualdad y de los Derechos Humanos, así como para combatir el odio que en todo el mundo desde algunos sectores se promueve y genera.

En el transcurso del acto institucional, se ha referido a la historia de Noelia Gónzalez, una extremeña víctima de acoso por su orientación sexual en el pueblo de la comunidad que encontró refugio tras lo sufrido en la Asociación Extremadura Entiende.

Además, ha mencionado el terrible caso que conmocionó hace unos días Argentina y todo el mundo relativo al asesinato de tres mujeres, quemadas vivas por ser lesbianas.

Y, ha reiterado que, “por todo ello, vamos a seguir estando aquí, para seguir luchando por la igualdad, los Derechos Humanos y para combatir el odio que generan otros y otras en todo el mundo”.

MANIFIESTO

Las portavoces de Igualdad de la Asamblea de Extremadura, Nerea Fernández por el Grupo Parlamentario Popular; Soraya Vega, por el Grupo Parlamentario Socialista; y Teresa Tortonda, por el Grupo Parlamentario Popular, han sido las encargadas de leer el manifiesto con motivo de este día internacional.



El texto señala que es preciso concienciar sobre los abusos y la discriminación que sufren las personas LGTBI y añade que es una jornada para concienciar y sensibilizar, pero también para reivindicar y adquirir el compromiso de impulsar acciones que pongan fin a todas las manifestaciones de odio que existen hacia estas personas.



El manifiesto recuerda el “gran avance” en el reconocimiento de los derechos humanos no puede ser olvidado por los poderes públicos, quienes “deben contribuir a la promoción del valor positivo de la diversidad en materia de orientación sexual e identidad de género”.



El texto destaca que Extremadura fue pionera con la aprobación de la Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, situándose a la vanguardia de los derechos LGTBI.



Así, recoge que es preciso avanzar en mejorar la norma y subraya que toda la sociedad es responsable de no permitir ni una manifestación que limite los derechos de nadie porque Extremadura ha elegido y decidido ser una sociedad avanzada.



El manifiesto indica que no caben los delitos de odio en una Extremadura plural, abierta, tolerante y referente en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI y concluye que la defensa de la libertad, la dignidad y la igualdad de todas las personas solo es posible desde la unidad y la responsabilidad.