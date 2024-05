La Junta asegura que el informe sobre las leyes de concordia no es "vinculante"

Ep.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha asegurado que el informe de la ONU sobre las leyes de concordia no tiene "carácter vinculante", mientras que el diputado del PSOE en la Asamblea Ricardo Utrera ha acusado al Ejecutivo regional de "blanquear" la dictadura y el golpe de Estado.

Este intercambio de pareceres se ha producido este jueves en el pleno de la Asamblea cuando Bazaga respondía a una pregunta formulada por Utrera sobre la valoración de la Junta respecto al reciente documento de la ONU en el que se critica las leyes de concordia.

Al respecto, Bazaga ha señalado que las personas que han redactado este informe son "expertos independientes y no plantilla" de la institución y que este documento se trata de "opiniones y recomendaciones que no implican obligación alguna".

En esta línea, ha defendido la labor de la Junta y ha conminado al diputado socialista a que le diga en que aspecto se ha "obstaculizado" en la región el "derecho a las víctimas a conocer la verdad".

"¿No será al contrario, señor Utrera?. ¿No será que quieren ustedes seguir obteniendo beneficio político de una ley que deja a un lado el acontecer histórico donde a ustedes les interesa o donde les interesa a sus socios?", se ha preguntado la consejera.

Así, ha pedido a los miembros del PSOE que "dejen de comportarse como inquisidores" y "querer conducir al pueblo a través de falacias, bulos, sectarismo y, lo que es peor, por impulsar, sin ningún sonrojo, resentimientos que les ayuden a seguir a cualquier precio en el poder".

Por ello, la consejera extremeña ha acusado al Grupo Parlamentario Socialista de agarrarse a la "oportunidad de colocar otra teoría conspiratoria" y le ha pedido que no utilice a los familiares. "Respeten su dolor y su intimidad. No se hagan fotos oportunistas, no busquen likes. Todo no se puede vender, señor Utrera", ha aseverado.

TURNO DEL PSOE

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Ricardo Utrera ha afeado a la consejera que el actual Ejecutivo regional, con su "política de blanquear el golpe de Estado y la dictadura" no deja de "subir escalones".

También ha acusado a la Junta de haberse "enfrentado" a las asociaciones de memoria, a las asociaciones de familiares de víctimas y a toda la oposición. "Ahora ni más ni menos que también se enfrentan a Naciones Unidas", ha criticado.

"Veremos los siguientes escalones, porque los siguientes son el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y nuestro Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional al que la derecha obliga a pronunciarse cada vez que este país avanza en derechos", ha apuntado.

En este sentido, el socialista ha considerado que las leyes de memoria son "leyes de derechos humanos, del derecho a la verdad, del derecho a la justicia y del derecho a la reparación", a lo que ha añadido que no debe tener duda de que en esta ocasión, "una vez más, el Tribunal Constitucional los va a poner en su sitio".

Así, ha indicado que la "ley insultante de concordia" que anuncia la Junta con la "extrema derecha" es, en su opinión, un "atentado" contra la democracia, no porque lo diga él o su grupo sino porque "lo dice Naciones Unidas".

"Señora Bazaga, la ley actual de Memoria Democrática de Extremadura -se lo repito- reconoce a todas las víctimas, a todas, sin distinción. Por lo tanto, dejen ya de mentir. Dejen de equiparar a las víctimas con los represores y dejen de blanquear la dictadura. Ustedes, al paso que van, van a conseguir que Extremadura aparezca en la lista negra de la vergüenza, en la lista de países y regiones en el mundo que no respetan los derechos humanos", ha concluido.