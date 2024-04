PP de Extremadura: "Ha pasado lo que ya sabíamos. El problema es Pedro Sánchez"

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha reiterado lo que dijo la pasada semana al conocer la decisión de "reflexión" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayando que "ha confirmado lo que todos sabíamos. Pura estratégica política de victimización, polarización y movilización de su partido".

En este sentido, Sánchez Juliá ha destacado la preocupación de un presidente del gobierno que va en contra de lo que la democracia nos pide y nos exige.

Para el responsable del PP, "el problema no es la política, ni los jueces, no son los medios de comunicación. El problema es Pedro Sánchez", asegurando que "quien tiene un problema es él y no la política ni los españoles."

Además, ha explicado que "Pedro Sánchez ha demostrado una vez más que quiere un país a su medida y a su servicio. Tras cinco días de puente y de reflexión todo sigue igual para los españoles. Todo menos la vida política porque la ha vuelto a poner patas arriba para que solo se hable de él y no de los problemas de los españoles".

El portavoz del PP ha insistido en que "este país necesita unidad, diálogo, consenso y lo que no necesita es decadencia, ruptura, ni maniobras de artificio que lo único que buscan es desviar la atención de lo realmente importante."

Sobre la intervención de Pedro Sánchez, ha asegurado que se ha presenciado la "rueda de prensa más peligrosa de los últimos años. En un acto, en el que incluso se ha utilizado a Su Majestad el Rey como actor secundario. Algo totalmente inconcebible e inadmisible".

De este modo, Sánchez Juliá se ha preguntado que si el presidente del Gobierno quería "hacer un reinicio" o un "punto y aparte en la política española" por qué no ha consultado a los españoles "qué opinan de todo lo que le está pasando a él", considerando que "no ha preguntado porque es parte de un circo. Todo preparado y teniendo al PSOE como comparsa."

Asimismo, ha lamentado que si Pedro Sánchez hubiera dedicado estos cinco días a mejorar Extremadura, nuestros trenes, nuestras autovías, a dar continuidad a Almaraz, ahí sí hubiese estado a la altura de lo que es un presidente del gobierno, pero nada de eso ha hecho, ni hace.

A este respecto, ha subrayado que, "mientras, aquí contamos con una Presidenta que no se distrae ni cambia el rumbo. En el Partido Popular creemos en la política de verdad, en la que confrontar ideas y proyectos. Creemos en los políticos que solucionan problemas y no en políticos que generen problemas como ha hecho Pedro Sánchez."