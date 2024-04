Unidas urge a Sánchez "comprometerse con regeneración y combatir a las cloacas del Estado"

Ep.



La portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "comprometerse" con la "regeneración democrática" y "combatir a las cloacas del Estado".



"Tanto a las cloacas mediáticas, judiciales y políticas que lo que están es dañando profundamente nuestra democracia. Si esto se queda en un brindis al sol, si se queda en papel mojado, creo que la democracia seguirá dañada y no podemos permitirlo como demócratas", ha aseverado.



De Miguel ha realizado estas declaraciones tras la intervención de Sánchez en la que ha anunciado que continuará al frente del Gobierno, una decisión con la que su formación está "satisfecha".



DICE QUE LA POLÍTICA SE HA CONVERTIDO EN UN ESPACIO "MUY HOSTIL"



Irene de Miguel ha lamentado que la política se haya convertido en un espacio "muy hostil" y "lleno de crispación" donde el "ataque" y el "acoso personal y a la familia" de quienes se dedican a esta actividad parece que es "una constante y que en política todo vale y no debería ser así".



De esta forma, ha considerado que la ciudadanía está "bastante cansada" del "espectáculo lamentable y bochornoso que se da día sí día también" cuando la política debe ser una "herramienta útil y el debate político, aparte de las ideologías, debe ser respetuoso".



Además, ha apuntado que los cinco días que se ha dado Pedro Sánchez para pensar en su futuro deberían haber hecho reflexionar a todos sobre el nivel de la política y sobre "cómo está dañada" la democracia cuando con "querellas falsas se puede tumbar un gobierno".



"Por desgracia la derecha no ha hecho ninguna reflexión, no creo haber escuchado a ningún responsable del Partido Popular, ya de Vox ni digamos, hablando de cómo hay que bajar el nivel de decibelios y plantearnos que la política estaba traspasando límites que creo que son intraspasables", ha asegurado.



REVISAR EL CGPJ



Preguntada por los medios por cómo se podrían combatir las cloacas, Irene de Miguel ha asegurado que "nos merecemos revisar" el Consejo General del Poder Judicial, que lleva paralizado más de 5 años "por parte de la derecha".



Así, ha considerado que es "básico" eliminar la "manipulación e instrumentalización que está haciendo la derecha del poder judicial", además de añadir que "hay que darle una vuelta a todos los pseudo medios de comunicación que se basan en difamaciones, en informaciones falsas" y que luego, otros agentes, como en este caso el "pseudo sindicato" Manos Limpias las utiliza para acudir a los tribunales.



"Al final es todo parte del mismo engranaje de enfangamiento y de debilitamiento de la democracia. Y no podemos permitirlo", ha aseverado la portavoz de Unidas por Extremadura.



También, y preguntada por si cree que ha podido haber algo de estrategia política de Sánchez en estos días, Irene de Miguel ha calificado al presidente del Gobierno como un "enorme estratega político" pero, acto seguido, ha enumerado a compañeros de partido que han sufrido "causas abiertas y después archivadas por falta de pruebas".



"Hemos sufrido tanto el lawfare en nuestro espacio político... Han sido tantas las causas abiertas y después archivadas por falta de pruebas... No ha habido caso niñera, no ha habido caso de financiación ilegal, no ha habido caso de cuenta en las Granadinas", ha insistido.



Con lo cual, ha dicho que será "positivo" si Sánchez empieza "a tomar cartas" en el asunto cuando lo vive él y "se da cuenta de lo que puede afectar esto a la democracia", pero De Miguel ha insistido en que antes que él han sido "muchos y muchas las que lo han sufrido en sus carnes y algunos han tenido que abandonar la política".



HACER UN "BUEN DIAGNÓSTICO"



En este contexto, De Miguel ha invitado a sentarse a evaluar y a diagnosticar la situación de los "pseudo medios de comunicación" y hacer un "buen diagnóstico", ya que no se pueden tomar medidas políticas o hacer leyes "al calor del tiempo" y es necesario que se den "consensos sociales y consensos políticos para acabar con esto", ya que, que "haya bulos y desinformación" en las redes sociales y en los medios de comunicación, "no fortalece a la democracia, la debilita".



"Creo que no es justo y que transitamos hacia lugares muy peligrosos si permitimos que eso siga operando en nuestro país", ha recalcado Irene de Miguel.



Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura ha considerado que la reflexión de que no se puede "seguir así" debería partir del propio poder judicial, aunque ha señalado que desconoce si harán dicha reflexión que sí cree que se está haciendo desde el poder político.



"No sé cuál va a ser la reacción, pero creo que si algún estamento, aparte del político, obviamente, está denostado en este país, es el estamento judicial. Y creo que tienen que hacer una reflexión profunda de lo que están haciendo", ha apuntado.



Además, ha apuntado que "no se puede permitir" que un juez haya admitido a trámite la denuncia de Manos Limpias basada en "noticias falsas de un pseudo medio de comunicación".