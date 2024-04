PSOE está "a favor" de cerrar Almaraz "siempre y cuando" haya actividad económica paralela

Ep.



El PSOE de Extremadura se mostrará "a favor" del cierre de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) "siempre y cuando" exista una actividad económica "paralela" para garantizar el trabajo en esa zona, como a su juicio podría ser la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata.



"El PSOE estará favor de cerrarla (la Central de Almaraz) siempre y cuando haya una actividad económica paralela para garantizar el trabajo en esa zona, como podría ser la gigafactoría de Navalmoral", ha espetado la portavoz regional de los socialistas, María Andrada.



Se ha pronunciado así --a preguntas de los medios en rueda de prensa ofrecida este lunes en Mérida-- después de que a primera hora de esta jornada en otra comparecencia el portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al PSOE en la comunidad que se sume a la reclamación de alargar la vida útil de "la mayor industria" de la región y ha criticado el "empecinamiento" en pretender cerrar dicha instalación nuclear.



Cabe recordar, al respecto, que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, viajará este martes a Bruselas, hasta donde se desplaza para participar en un nuevo pleno del Comité de las Regiones, donde defenderá la continuidad de la Central de Almaraz.



ALTA VELOCIDAD



Por otra parte, María Andrada --también a preguntas de los medios-- ha apuntado que su partido dará a conocer cuando lo determine su posicionamiento sobre la propuesta que el PP ha anunciado que llevará a la Asamblea para exigir al Gobierno de España que agilice los trámites de la Alta Velocidad entre Extremadura y Madrid para que sea "una realidad como máximo en el año 2030".



En todo caso, sobre dicha iniciativa del PP, Andrada sí que ha remarcado que "el PSOE extremeño siempre estará a favor de que la región avance y desarrolle en todos los sentidos", tras lo cual ha señalado que cuando su partido conozca su posicionamiento sobre la propuesta 'popular' la dará a conocer.



De igual modo, en su comparecencia de este lunes ante los medios, la portavoz del PSOE de Extremadura ha subrayado que su partido en la región trabajará para convertirse en un "muro de contención" ante la "dinámica muy peligrosa" que está adquiriendo la región por las políticas "erráticas" de la presidenta de la Junta, María Guardiola, sobre todo --ha añadido-- en materia económica, lo que están sufriendo "ya" las familias y las clases medias y trabajadoras.



"Nuestro partido hará un muro de contención a las políticas del PP ya que la única gestión que está haciendo hasta el momento María Guardiola está siendo recortar la educación pública, encarecer la economía de las familias de la región, y dar más a los que más tienen, en perjuicio de los que más lo necesitan", ha espetado.



En este sentido, María Andrada ha remarcado que el PSOE "siempre ha demostrado estar al lado de las personas que más lo necesitan, al contrario de lo que está haciendo María Guardiola y el PP, dando más a los que más tienen y quitándoselo a las personas más vulnerables de la región"; y ha pedido al PP que "deje de sembrar dudas donde solamente hay certezas y que se dedique de verdad a gobernar la región".



Al respecto, ha alertado de que en Extremadura desde que gobierna Guardiola "se ha disparado" el IPC, algo que significa que "a las familias les está costando más llegar a final de mes", y sin que para frenar lo cual haya aportado hasta el momento "ninguna solución" el actual Gobierno autonómico.



Ello, ha añadido, pese a que la región sí que dispone de recursos, toda vez que "sólo en este año Extremadura ha recibido 600 millones de euros más gracias a las entregas a cuenta del Gobierno central socialista", ha dicho.



"Pero el PP no es capaz de llevar a cabo medidas reales para mejorar la vida de los extremeños", ha reprochado; al tiempo que ha alertado de que en nueve meses el Gobierno de Guardiola "ha descontrolado" el déficit en la región y ha incrementado hasta 19 días el pago medio a proveedores.



FÁBRICA DE FAKE NEWS



Así, ha lamentado que el PP "en vez de trabajar para dar solución a los problemas de los extremeños y de las extremeñas dedica su tiempo a inventarse noticias falsas".



"El Gobierno de María Guardiola es una fábrica de fake-news para tapar y ocultar su nefasta gestión", ha sentenciado la portavoz socialista, quien ha pedido a la Junta "menos inventarse fake news y más trabajar".



Finalmente, Andrada también ha advertido de que "muchos" ayuntamientos de la región "no" están recibiendo los fondos de los convenios firmados con la Junta, lo que supone "retrasos y dificultades" para prestar servicios debido a que Guardiola "está asfixiando a los ayuntamientos"; y ha criticado las medidas educativas que está adoptando el Gobierno regional.



En este sentido, ha criticado el sistema de la Junta de otorgar "becas a los que más tienen", ya que esto "rompe la equidad de la educación y entierra la equidad social en la región"; así como ha rechazado también el "castigo" que supondrá para las familias que el próximo curso de nuevo no exista "gratuidad" en los comedores escolares y aulas matinales".