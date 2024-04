En la UEX, Guardiola y Jóvenes Nucleares piden prolongar vida útil de la central Almaraz

Rd./Ep.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha destacado este viernes el potencial de la comunidad autónoma como "referente en energías limpias" y ha pedido "cancelar el cierre ordenado del parque nuclear".

Además, la jefa del Ejecutivo regional ha apostado por la creación de formaciones para "abordar los grandes retos con honestidad, con datos y con conocimiento" en un sector como el energético, "fundamental en la transformación económica y social" de la región.

"Os animo a seguir estudiando y eliminando estigmas sobre la energía nuclear. Extremadura y España necesitan vuestra preparación, vuestra mirada y espacios abiertos como este", ha señalado la presidenta en la apertura del Curso Básico de Ciencia y Tecnología Nuclear promovido por Jóvenes Nucleares.

Al acto, que se ha celebrado este viernes en la Escuela de Ingenierías Industriales del Campus de Badajoz de la Universidad de Extremadura, han asistido también la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera; el rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro María Fernández; y el presidente de la Asociación Jóvenes Nucleares, Alejandro Carrasco.

A su vez, la máxima mandataria extremeña ha recordado que "el Parlamento Europeo aprobó la inclusión de las tecnologías nucleares en la futura Ley Europea de Industria de Cero Emisiones, por lo que la nuclear estaría al mismo nivel que las renovables, ya que se la empezaría a catalogar como energía limpia".

En este sentido, Guardiola ha insistido en que, dentro de las energías limpias, "incluyo la nuclear, considerada estratégica por la Unión Europea", y ha explicado que, entre las alegaciones presentadas por la Junta de Extremadura a la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), han planteado "cancelar el cierre ordenado del parque nuclear para 2030".

De la misma forma, la presidenta extremeña ha defendido que "Extremadura es referente en energía, especialmente en energías limpias, libres de CO2, lo que nos convierte en un símbolo de la política energética europea", según informa la Administración autonómica en una nota de prensa.

Por ello, Guardiola ha señalado que "toda la energía que se genera en Extremadura es energía limpia. Es algo que no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma de España. Y un dato más: el 80 por ciento de la energía que producimos aquí se exporta a otras regiones deficitarias", algo que supone que "son cerca de ocho millones de familias las que se benefician de nuestro impulso energético".

Asimismo, la presidenta autonómica ha señalado que hay una "demanda importante de construcción de centrales nucleares", que "evidencian la necesidad de personal preparado" y que evite que se produzca un cuello de botella a la hora de encontrar recursos humanos.

"El sector nuclear en España va a necesitar más de mil titulados superiores en los próximos cinco años, ya sea para centrales en España o en otros países proyectadas por empresas españolas", ha esgrimido.

En cambio, el "anunciado y controvertido cierre de la Central Nuclear de Almaraz no solo supone llevar al desconcierto económico y social a numerosas familias del Campo Arañuelo y de Extremadura, es también perder soberanía energética por parte de nuestro país", ha aseverado la presidenta.

A colación de esto último, Guardiola ha insistido en la necesidad de "un debate sobre el uso de la energía nuclear en nuestro país, sus beneficios y su potencial" teniendo en cuenta, además, las cifras que refleja este sector y "la defensa de la energía nuclear por parte de la Unión Europea y que se está impulsando en otros países de nuestro entorno".

"De hecho, 38 países, que representan a más de 5.000 millones de habitantes, más del 60 por ciento de la población del mundo, han anunciado oficialmente la construcción de más de quinientos nuevos reactores", ha sentenciado.

Posteriormente, María Guardiola ha visitado la III Feria de la Ciencia, que se celebra en el Paraninfo del Campus de Badajoz de la Universidad de Extremadura y ha realizado un recorrido por los stands participantes.



ACTO INAUGURAL

Por su parte, el rector de la UEx ha señalado que el curso tiene una componente muy técnica y científica que va desde aspectos básicos hasta seguridad, residuos o el futuro de las centrales nucleares, como también presente una componente "más social" y de implicación del uso de la energía nuclear "de modo pacífico" en el bienestar de la sociedad, al hilo de lo cual ha valorado su importancia puesto que "hay que despejar todas las dudas" y "todas las cuestiones que se plantean en relación a este campo".



Un campo, ha subrayado, "muy sensible" y "muy de tomar, a veces, decisiones que no tienen un fundamento científico", "técnico" o en torno a cuáles son los riesgos y las ventajas del uso de la energía nuclear a lo largo de su historia; mientras que José Sánchez ha incidido en que este tipo de eventos son "imprescindibles" porque la educación en energía nuclear en todas sus facetas es "fundamental" para poder entender los beneficios que aporta.



También ha tomado la palabra Alejandro Carrasco, quien ha detallado que el curso forma parte de la iniciativa 'Salvemos Almaraz' que están lanzando desde Jóvenes Nucleares, asociación que agrupa a estudiantes y jóvenes profesionales de todos los rincones del sector nuclear, al tiempo que ha detallado que la primera edición de este curso básico se realizó en 2007 y, desde entonces, acuden cada año a universidades de toda España a impartirlo.



Un curso con un "significado muy especial" por su ubicación, tras lo que ha recordado que la Central Nuclear de Almaraz es extremeña y tiene programada su clausura para 2027. "Hoy aquí, desde Jóvenes Nucleares queremos decir contundentemente que los jóvenes profesionales del sector creemos que es un error cerrar las centrales nucleares españolas y en particular la de Almaraz", ha asegurado, para señalar que existen "muchos" motivos para defender esta posición, entre los que ha destacado que Almaraz proporciona energía limpia y "barata" a la red eléctrica española.



Otros motivos pasan por que es un motor económico en su zona, y genera unos 2.900 empleos "siendo un tercio del tejido industrial de Extremadura", por lo que su cierre "provocará el abandono de uno de cada tres habitantes de la región", así como por que la Central Nuclear de Almaraz es un referente en seguridad y la Asociación mundial de operadores de centrales nucleares, que revisa cientos de ellas repartidas por diversos países, la sitúa en su categoría más alta "debido a sus excelentes estándares de seguridad y funcionamiento".



"La central, de hecho, es más segura que el día que empezó su operación, porque ha invertido de media 30 millones de euros al año en mantenimiento y actualización de sus sistemas", ha concluido el presidente de Jóvenes Nucleares, que aboga por extender la operación de la Central Nuclear de Almaraz más allá de 2027, con el fin de evitar las consecuencias negativas de su cierre en términos de emisiones, de seguridad energética y de desarrollo social y económico.