La Junta reitera su postura de no declarar zonas tensionadas en vivienda en la región

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha reiterado la postura de la Junta de no declarar zonas tensionadas en materia de vivienda en la región, con el argumento de que sería "irresponsable" hacer lo contrario al no disponer de "datos fiables".

Al respecto, ha añadido que "ni la Junta de Extremadura ni el Ministerio de Vivienda en palabras de la propia ministra tienen un sistema robusto de observatorios públicos de vivienda que midan lo que está ocurriendo realmente en el mercado inmobiliario y que sirvan para el diseño y la evaluación de políticas de vivienda basadas en la evidencia científica".

Por ello, cree que sería "irresponsable" declarar zonas tensionadas sin esos "datos fiables" o hacerlo "en función de lo que diga en Internet un portal inmobiliario".

De este modo lo ha planteado en respuesta a una pregunta del PSOE formulada este jueves en el pleno de la Asamblea sobre zonas tensionadas en vivienda, y respecto de lo cual Martín Castizo ha recalcado que, a su juicio, la Ley de Vivienda del Gobierno central es "intervencionista, de una baja calidad legislativa e invade competencias de las CCAA".

EL PSOE PIDE INFORMES

A su vez, el diputado del PSOE en la Asamblea Fernando Rodríguez Enrique ha pedido al consejero que presente los estudios o trabajos que fundamenten "con rigor" la conclusión de la Junta de Extremadura sobre la inexistencia en la región de zonas tensionadas definidas en la Ley de Vivienda.

Al respecto, y tras recordar que las competencias en esta materia son autonómicas, el socialista ha defendido que el ministerio "tiene muy claro" su política en la temática, y ha criticado que la Junta haya decidido no declarar zonas tensionadas sin elaborar, ha dicho, "ni un triste estudio en Extremadura".

"Podrán sumarse o no al mapeo de zonas tensionadas que está haciendo el ministerio, pero ustedes (la Junta) no han hecho un triste estudio en Extremadura", ha espetado, al tiempo que ha reiterado que "para afirmar que no existen estas zonas hay que hacer un estudio que no han hecho".

Al mismo tiempo, y tras destacar que el Gobierno central está poniendo sobre la mesa "miles de millones de euros" en vivienda pública, ha defendido que "mercado y legislación" deben ir "de la mano" en esta temática.

CRÍTICAS AL ANTERIOR GOBIERNO REGIONAL

Por su parte, en respuesta al socialista, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha criticado la política de vivienda desarrollada por el anterior Gobierno autonómico del PSOE.

Así, ha recordado que el PSOE "dejó una roncha de 170.000 euros a deber a la Sareb", así como "cinco millones de euros en un cajón sin presupuestar" y, además, "no había un registro de demandantes de vivienda" porque "la manteca de la vivienda la repartían a conveniencia para los suyos".

También ha reprochado que el anterior Ejecutivo autonómico del PSOE "sólo construyó 22 nuevas viviendas en los cuatro años de la pasada legislatura".

"A ese ritmo serían capaces ustedes de tensionar el mercado de la compra y el alquiler de la mismísima Narnia con precios de cuerno de unicornio", ha reprochado el consejero a los socialistas.