Quintana está "seguro" de que Puente tomará una decisión "muy pronto" sobre el tren

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se ha mostrado "seguro" de que el departamento del ministro Óscar Puente tomará una decisión "muy pronto" si dentro de Castilla-La Mancha no hay acuerdo entre las partes relativo al recorrido del tren de la alta velocidad.



De este modo, Quintana transmite también su apoyo a las declaraciones que viene efectuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el sentido de que "os ponéis de acuerdo (dentro de Castilla-La Mancha) ya o tomo la decisión", ha recordado el delegado a preguntas de los medios durante una visita realizada este miércoles a Villanueva de la Serena (Badajoz).



"Lo que dice el ministro Puente ya lo dijo en Extremadura en mi toma de posesión y posteriormente cuando vino a la visita con la presidenta (de la Junta)... Por lo tanto, el ministro Puente lo que ha dicho es que le gustaría que se pusiera de acuerdo en Castilla-La Mancha, y si no se ponen de acuerdo pues tomará la decisión el Gobierno", ha apuntado José Luis Quintana.



En este sentido, ha considerado que la postura del ministro Puente "es clarísima" en el sentido de que "para un Gobierno lo mejor es que se pongan de acuerdo las partes, en este caso Castilla-La Mancha y los dos municipios... pero si no se ponen de acuerdo su decisión es firme que será el ministerio quien tome la decisión", ha espetado.



"Y yo creo, y lo creo rotundamente, que si no se ponen de acuerdo será el ministerio quien tome la decisión", ha recalcado Quintana, quien ha apuntado que "lo que hacía ayer el ministro Puente es decirle a Castilla-La Mancha 'os ponéis de acuerdo ya o tomo la decisión'... Justo eso es lo que hay que hacer".



Por otra parte, preguntado sobre si Extremadura se está viendo perjudicada por la situación del trazado de la alta velocidad en Castilla-La Mancha, el delegado ha indicado que "todo el tramo extremeño va a estar en un plazo relativamente cumplible". "Todo se está realizando. También es muy posible la realización antes del 2030 y toda la electrificación de toda la línea completa por tramo convencional".



"Pero sobre todo lo que el ministerio ha puesto en conocimiento de la Unión Europea es que seguimos manteniendo todos nuestros compromisos con la red ferroviaria de Extremadura. Y nos queda para el tren de alta velocidad determinar la declaración de impacto ambiental de la zona de Castilla-La Mancha y ésa es la que estoy seguro de que el ministerio va a tomar una decisión muy pronto", ha subrayado.



Finalmente, el delegado también ha preguntado al consejero extremeño de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, "a qué fue a Castilla-La Mancha para salir hoy diciendo que quiere plazos". "¿A qué fue? ¿O fue solamente a nada? Probablemente que fue a nada y quiere justificar ahora pidiendo una entrevista", ha espetado Quintana.