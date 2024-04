Dolores Marcos pide a Puente que "deje de pulsar el botón de bloqueo a Extremadura"

La senadora de Grupo Parlamentario Popular por Cáceres Dolores Marcos ha pedido al ministro de Transporte, Óscar Puente, soluciones "a corto plazo" para los servicios ferroviarios en la región extremeña y que "deje de pulsar el botón de bloqueo a Extremadura".

"No le pregunto por esa alta velocidad que nunca llega, sino por medidas tan a corto plazo que, hasta usted pueda verlas como ministro", ha ironizado en su intervención en la Cámara Alta.

Y es que, en palabras de la senadora, la región sufre retrasos "constantes, averías, transbordos en autobús e, incluso, situaciones de riesgo como incendios en plena marcha" que, según ha dicho, "puedo contar en primera persona".

Además, Marcos ha afeado al ministro de Transportes que normalice este tipo de incidencias y que diga que "lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos", y añade que "por cosas así y declaraciones como la suya, el tren de Extremadura es conocido como el tren de la vergüenza".

En este sentido, ha advertido a Puente que los extremeños "nunca se van a acostumbrar" a que "viajar en tren sea una odisea" o a que, a pesar de la electrificación de las vías, la mayoría de los servicios sigan siendo con los trenes de media distancia de siempre, "que son los que más se averían".

"Ha hablado usted en alguna ocasión de la antigüedad de estos trenes y sí, es cierto. Hoy son seis años más viejos que cuando llegaron al Gobierno, pero ¿los han retirado de la circulación? No", ha criticado, según informa el PP en una nota de prensa.

A renglón seguido le ha preguntado si puede asegurar que no se vayan a repetir las "lamentables escenas de los últimos veranos", con pasajeros "tirados en medio del campo en plena ola de calor", por el sobrecalientamiento de los viejos trenes.

A su vez, la senadora 'popular' ha asegurado que desde que entraron en funcionamiento los abonos gratuitos, "no se puede planificar un viaje si no es con semanas, o incluso meses de antelación", porque no han reforzado la oferta y no hay plazas suficientes.

"Desde luego a lo que no nos acostumbraremos es a los engaños", ha apostillado la dirigente popular que ha recordado que, en los meses de mayo y junio, Renfe interrumpirá el servicio por unas obras que "según había dicho Adif, no impiden la circulación".

Por ello, se ha preguntado si el ministro "dirá alguna vez la verdad", al tiempo que ha recalcado que esas interrupciones supondrán nuevos transbordos por carretera, con el consiguiente perjuicio para los pasajeros, "en especial, para las personas mayores y las personas con movilidad reducida", lamenta.

Finalmente, Marcos ha pedido a Puente que "cuente toda la verdad sobre las obras" y "que se ponga a trabajar de verdad y esté pendiente de la otra red: la ferroviaria" y, de paso, "deje de pulsar el botón de bloqueo a Extremadura".