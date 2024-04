La Junta aprobará la próxima semana la convocatoria del abono de transporte gratuito

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha avanzado este viernes que la próxima semana se aprobará en Consejo de Gobierno la convocatoria del Abono de Transporte Gratuito, conocido como Tarjeta SATE, que este año contará con una partida presupuestaria de 6,6 millones de euros, lo que supone un 50 por ciento más que en 2023.



Así lo ha manifestado durante su visita a la estación de autobuses de Trujillo, donde la consejería va a acometer obras de mejoras. Además del incremento en la cuantía, la convocatoria de este año, que se aplicará con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero, incluye un mayor control de las reservas y de los billetes emitidos de modo que se establecen sanciones para los usuarios que reserven un billete y finalmente no realicen el viaje sin haberlo anulado previamente.



En la actualidad se benefician de esta medida 152.000 extremeños titulares de la tarjeta de abono de transporte subvencionado y la previsión del Gobierno extremeño es "emitir unas 35.000 tarjetas más en este ejercicio", ha manifestado Martín, que ha recordado que con el transporte gratuito y universal "se pueden beneficiar todos los ciudadanos empadronados en Extremadura para sus desplazamientos en líneas regulares con origen y destino en nuestra comunidad".



No obstante, la convocatoria no entrará en vigor hasta que no sea publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), según ha informado la Junta en una nota de prensa.



MEJORAS EN LA ESTACIÓN DE TRUJILLO



Respecto a los trabajos en la estación de autobuses de Trujillo, que se adjudicarán en mayo, servirán para reparar la cubierta en los andenes y la zona de aseos y mejorar la iluminación y señalización, incluyendo la cafetería, con luces tipo LED de bajo consumo y alta eficiencia. Todo ello con un presupuesto de 20.000 euros.



Además, la consejería tiene previsto licitar este año la prestación del servicio público de esta estación, incluyendo una compensación económica al futuro concesionario para afrontar el déficit de explotación del servicio.



"Esta actuación forma parte de las obras de mejora que estamos realizando en estaciones de autobuses de localidades de hasta 20.000 habitantes, con un presupuesto de 800.000 euros para este año, y que multiplica por 13 la partida fijada en 2023", ha destacado el consejero.



Asimismo, Martín Castizo ha considerado "fundamentales" estas obras en unas estaciones "abandonadas durante años por los gobiernos socialistas en la región, y que en muchas ocasiones suponen la primera impresión" que reciben quienes visitan la región.



Por otro lado, antes de visitar la estación de autobuses, Manuel Martín ha mantenido un encuentro institucional con la alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, con la que ha abordado diversos asuntos relativos a su departamento que atañen a esta localidad.