Contribuyentes extremeños se beneficiarán de ahorro de 42 millones por nueva tarifa IRPF

Los contribuyentes extremeños se beneficiarán en la Campaña de la Renta 2023, que arranca este miércoles, de un ahorro de 42 millones de euros por la nueva tarifa del IRPF aprobada por la Junta de Extremadura.



De igual forma, junto a la rebaja del IRPF, otra de las medidas tributarias aprobadas por el Ejecutivo autonómico que tendrá reflejo en la declaración del ejercicio pasado será el aumento de la deducción de alquiler.



Estas novedades han sido presentadas este miércoles en rueda de prensa en Mérida por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, quien ha estado acompañada por la directora general de Tributos, Fátima Pablo.



En su intervención, Manzano ha puesto en valor que la campaña correspondiente a 2023 será la primera en la que los extremeños se podrán aplicar la bajada de impuestos aprobada por el gobierno presidido por María Guardiola.



Dicha rebaja, en su opinión, ha proporcionado "sin duda" una "mayor justicia" tributaria, una "mayor adecuación al principio de capacidad económica y sobre todo de igualdad".



CONFERIR "JUSTICIA" AL SISTEMA TRIBUTARIO



En su intervención, la consejera ha expuesto que la "máxima" y "principal preocupación" de la Junta de Extremadura ha sido conferir "justicia" al sistema tributario autonómico y, entre las primeras medidas adoptadas, se encontraba, por ejemplo, la bajada de los tipos de gravamen para los dos primeros tramos de renta.



Así, como ha explicado, esos dos primeros tramos, hasta contribuyentes que tienen una base imponible de 20.200 euros, tributaban con la normativa anterior a un 12,5 por ciento, cuando ahora, en este campaña y tras la rebaja llevada a cabo, lo harán a un 8 y a un 10 por ciento.



"Una medida que se va a trasladar a ese bolsillo de los contribuyentes, de los ciudadanos extremeños. Ese dinero que con tanto esfuerzo les cuesta generar y que se va a traducir en una media de un ahorro de unos 300 euros", ha destacado Manzano.



De este ahorro se van a beneficiar todos los contribuyentes extremeños, aunque en mayor medida los que están situados en el nivel inferior de renta y de riqueza.



Asimismo, y junto a la bajada de tipos en la tarifa en esos dos primeros tramos del IRPF, determinados contribuyentes extremeños se podrán deducir hasta un 30 por ciento de las cantidades pagadas en concepto de alquiler de vivienda habitual.



En concreto, los beneficiarios de esta deducción serán los jóvenes menores de 36 años; las familias numerosas; las familias monoparentales, como novedad, y las personas con discapacidad.



Dicha deducción tendrá un límite máximo de 1.000 euros, que podría llegar hasta los 1.500 euros en el caso en el que esa vivienda se encuentre radicada en un municipio que tenga una población inferior a 3.000 habitantes.



La Junta de Extremadura estima que de esta medida se van a poder beneficiar aproximadamente 1.570 contribuyentes y tener un impacto recaudatorio de 1 millón de euros, según ha apuntado la consejera.



REVISAR LAS DEDUCCIONES



Del mismo modo, la consejera de Hacienda ha invitado a los ciudadanos que presenten su declaración de la renta a que consulten las deducciones autonómicas a las que se pueden acoger y que figuran en el portal tributario de la Junta.



En este sentido, ha avanzado que el Ejecutivo extremeño quiere revisar el total de 13 deducciones autonómicas, ya que ha considerado "muy preocupante" que solamente el 12 por ciento de las personas que residen en municipios con población inferior a 3.000 habitantes se aplique la deducción que se implementó en el año 2022 para compensar el coste a la hora de acceder a determinados servicios o adquirir bienes.



Asimismo, aunque no sea una medida autonómica sino de naturaleza estatal, ha recordado que por primera vez en este ejercicio las madres trabajadoras que tengan hijos menores de tres años van a poder aplicarse "sin miedo" la deducción de gastos en guardería de 1.000 euros, teniendo "absoluta libertad" para elegir a qué centro poder llevar a ese menor.



"Mi objetivo todos los años es efectuar una valoración de esas deducciones, es mejorar y mantener aquellas que son eficaces y que llegan a las familias extremeñas y aquellas que no lo sean, revisarlas, modificarlas o eliminarlas, pero sin duda tenemos que medir, sin duda tenemos que evaluar", ha aseverado.



En este sentido, la consejera ha mostrado su preocupación por el hecho de que algunas deducciones no lleguen a las familias extremeñas por desconocimiento o porque no pueden concurrir a ellas debido a que no reúnen los requisitos, como, por ejemplo, las limitaciones de renta de 19.000 euros de base imponible.



"Creo que es necesaria una actualización y sobre todo adecuarla a la realidad de las familias extremeñas y al nivel de renta. Y en ello estamos", ha añadido Elena Manzano.



REVISAR LOS BORRADORES DE LA RENTA



Del mismo modo, la consejera de Hacienda ha recomendado a los contribuyentes que revisen los borradores de la renta y los modifiquen si fuera necesario, para lo que la Junta de Extremadura hará una campaña de información de cara, sobre todo, a las deducciones autonómicas.



De igual modo, la consejera ha informado de que una decena de trabajadores de Gpex asistirán a los contribuyentes extremeños en las plataformas mixtas de Cáceres, Mérida y Badajoz, colaborando, de esta forma, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.



Al amparo de esta asistencia, en el ejercicio pasado, el número de declaraciones que se confeccionaron por el personal perteneciente a la comunidad autónoma ascendió a 8.181 declaraciones, lo que supuso un 14,18 por ciento más que el personal atendido en el ejercicio anterior.



Por su parte, y mediante una atención telefónica, se asesoró a un total de 3.213 personas, a las que se sumaron los contribuyentes atendidos de manera presencial, una cifra que alcanzó los 4.968 contribuyentes.