Amplio programa de actividades de la Editora Regional de Extremadura para celebrar 40 años

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha presentado los actos conmemorativos de este 40 Aniversario, junto al actual director de la Editora, Antonio Girol.



En este sentido, Bazaga ha subrayado que la Editora Regional es un "faro de excelencia" y ha sido "más que una editorial" en sus cuatro décadas de trayectoria.

Por ello, ha considerado que es momento de celebrar los logros pero también de renovar el compromiso con la literatura y la cultura de Extremadura.

Según la consejera, "este año queremos reflexionar sobre este legado, honrar a quienes lo han hecho posible y mirar hacia el futuro con renovado entusiasmo y compromiso", anunciando que los actos ideados para conmemorar este aniversario salpicarán todo el año 2024.



Concretamente, se han programado conferencias, charlas, recitales, actuaciones musicales y homenajes a antiguos directores y directoras de la Editora Regional.

Además, durante los meses de abril y mayo, está prevista la participación de algunos de ellos en las distintas ferias del libro que se celebrarán en Extremadura.



CUATRO ACTIVIDADES TEMÁTICAS



La consejera ha resaltado que se han programado cuatro actividades temáticas que permitirán visualizar las colecciones que aglutina el catálogo de la Editora y que se desarrollarán en las localidades de Llerena, Navalmoral de la Mata, Casar de Cáceres y Barcarrota.



Los cuatro ejes temáticos en torno a los que girarán las actividades serán poesía; narrativa; literatura infantil y juvenil, y estudio y ensayo.



El primero de los actos tendrá lugar el próximo viernes, 12 de abril, en Llerena, bajo el título 'La poesía extremeña, su legado, su presente y su futuro'.



En el mismo, se celebrará un recital poético en el que participarán los poetas extremeños Álvaro Valverde, Basilio Sánchez, Irene Sánchez Carrón, Antonio Solano Gallego, que es de Llerena, y Sandra Benito.



Acompañará a este quinteto de poetas la ilustradora Leticia Ruiz Fernández, que plasmará los versos en un lienzo, y en esta actividad participarán también los alumnos de la Escuela de Música de Llerena con una actuación musical.



La segunda de las actividades está prevista el 6 de junio en Navalmoral de la Mata y, en esa ocasión, la temática elegida es la narrativa bajo el título '40 años narrando Extremadura'.



De contar cómo ha sido este periplo narrativo se encargará Francisco Amaya, como antiguo director de la Editora Regional, Pilar Galán, José Antonio Ramírez Lozano y Juan Ramón Santos, quienes intervendrán en una charla-coloquio en la que participarán también los alumnos de la Escuela de Música Local.



Después del verano, el 27 de septiembre tendrá lugar en Casar de Cáceres otro de los actos de celebración de este aniversario, en esta ocasión dedicado a la literatura infantil, juvenil y de aventuras.



Con el título 'Al abordaje de nuevos lectores', se llevará a cabo un coloquio en el que participarán Rosa Lencero, escritora y a su vez antigua directora de la Editora Regional, Beatriz Mariño, Antonio González Prado y Pilar López Ávila.



En ese mismo acto, está previsto la celebración de un taller de cuentacuentos y otro de ilustración para el público joven, impartido por la ilustradora Isabel Cuéllar, habitual colaboradora de la Editora Regional.



El 4 de octubre, en Barcarrota, se ahondará en las colecciones Estudio, Cuadernos Populares o Rescate, entre otras, y se presentará la edición facsímil del libro de la Biblioteca de Barcarrota, en concreto, 'Praecationes'.



El acto titulado 'El legado literario de Extremadura' contará con la presencia del catedrático César Chaparro, que ha hecho el estudio de este volumen de la Biblioteca de Baracarrota, además de la bibliófila Matilde Muro y los profesores Felipe Rodríguez, Isabel Pérez González y Luis Sáez, este último también en calidad de antiguo director de la Editora Regional.



Desde 2007, no se editaba una edición facsímil de esta colección y este año se ha apostado por retomar este tipo de trabajos para poner en valor el "enorme legado de la Biblioteca de Barcarrota'.



Con motivo de estos cuatro actos en Llerena, Navalmoral de la Mata, Casar de Cáceres y Barcarrota, habrá además una exposición itinerante que mostrará los libros más significativos editados en estos 40 años.



Finalmente, se culminará la celebración de este aniversario con un acto en Santa Marta el 8 de noviembre y, cabe destacar que las ferias del libro de Don Benito, Cáceres, Plasencia, Zafra, Mérida y Badajoz se sumarán a la celebración y harán un hueco en sus programaciones para que autores publicados por la Editora Regional participen con conferencias y coloquios temáticos sobre el 40 aniversario.



ACTIVIDADES EN MADRID, LISBOA Y BRUSELAS



Sobre las actividades en Madrid, Lisboa y Bruselas, la consejera de Cultura ha recalcado que la Junta está trabajando de la mano del Instituto Cervantes y la Delegación de Extremadura en Bruselas para internacionalizar el aniversario.



El primero de estos actos será en Madrid, el 8 de mayo, a las 19,00 horas, en la sede del Instituto Cervantes, donde se contará con una representación de escritores extremeños de reconocido prestigio, algunos de los cuales han sido y siguen siendo autores del sello editorial.



Por su parte, el acto en Lisboa está previsto para después del verano, y a él se invitará a participar autores de España y Portugal que tengan relación con la Editora Regional a través de la colección 'Letras Portuguesas'.



Por último, Bazaga ha anunciado también que la Filmoteca Regional de Extremadura se sumará a este aniversario con un ciclo específico con el que celebrar el 40 aniversario.



PRÓXIMOS PROYECTOS DE LA EDITORA REGIONAL



El director de la Editora Regional, Antonio Girol, a preguntas de los medios por los próximos proyectos, ha destacado que se está a la espera de poder sacar los libros que se quedaron sin poder editarse en el año 2023 por el parón motivado por las elecciones y que se cerrase el presupuesto en octubre.



"La idea es que se continúen todos los libros que Luis Sáez --el anterior director-- dejó reseñados para el catálogo de 2023 y también los que están de 2024", ha indicado, a lo que ha añadido que "todos los autores que tenían su libro aprobado pueden estar completamente tranquilos".



Por otro lado, y preguntada por algunas quejas de la Unión de Actores sobre el amplio número de propuestas para la Red de Teatros de Extremadura, la consejera de Cultura ha adelantado que la próxima semana mantendrá una reunión "para hablarlo todo" y para entender por qué se tiene "este conflicto".



"Dijimos que pensaríamos juntos y así lo vamos a hacer. Pensaremos juntos lo que podemos hacer para mejorar siempre nuestra Red de Teatros y que las compañías puedan trabajar tranquilamente. Quiero escucharles qué problemas tienen y por qué se han encontrado siempre así y no se ha mejorado hasta ahora y si tienen alguna propuesta, si no le haremos nosotros alguna propuesta para mejorarlo", ha avanzado.