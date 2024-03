PP pide a Gallardo que hable sobre el "escándalo" que "involucra" al PSOE en cooperación

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido explicaciones al secretario general del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo, sobre el "escándalo" de la red de entidades vinculadas al partido que recibían fondos de la Junta de Extremadura en materia de cooperación.

“Ya no valen los silencios, ni la política del avestruz metiendo la cabeza bajo tierra para no ver los problemas. En cinco años, entidades dirigidas por cargos o ex altos cargos del PSOE recibieron más de 16 millones de euros”, ha criticado el diputado 'popular' en una rueda de prensa celebrada este lunes en Mérida.

“Les recuerdo que para poder obtener este tipo de subvenciones es imprescindible contar con una sede en Extremadura. Nueve organizaciones hicieron el ‘agosto’ con el anterior gobierno socialista, y hemos podido corroborar que dos de esas organizaciones indicaban que sus sedes se encontraban en edificios a medio construir o en viviendas particulares, y otras dos en locales cedidos por la Diputación de Badajoz que preside el señor Gallardo", ha argumentado.

Así pues, Sánchez Juliá considera que "entre las mascarillas de Almendralejo, y la red de entidades de cooperación, el PSOE tiene mucho que aclarar”, tal y como informa el PP regional en una nota de prensa.

RENOVACIÓN DEL PSOE EXTREMEÑO

Por otro lado, sobre la nueva Ejecutiva Regional de la formación socialista y recordado que el propio Miguel Ángel Gallardo prometió un PSOE renovado, así como aires nuevos y frescos, "hemos visto -tras la reciente renovación- que el partido sigue en su línea, que solo ha cambiado de caras, pero no de esencia".

A su vez, Sánchez Juliá ha afirmado que “la nueva ejecutiva nombrada por Gallardo está sacada del baúl de los recuerdos de la legislatura de Vara y con personas que tanto han engañado a Extremadura como la señora Begoña García Bernal que engañó a todos los extremeños con el Regadío de Tierra de Barros”.

“El propio Gallardo clamaba por la unidad y por el refortalecimiento de su partido porque es muy consciente de que el PSOE extremeño está muerto. La poca prosperidad que se podía vislumbrar se ha terminado para el PSOE, porque tienen un pasado de engaños y mentiras, un presente destrozado y un futuro nulo”, ha recalcado el diputado.

No obstante, Sánchez Juliá ha defendido que "mientras otros están inmersos en escándalos y líos internos, el Gobierno de María Guardiola sigue trabajando por Extremadura, un Gobierno con el que Extremadura Crece". "La Sanidad en Extremadura sigue avanzando, las prestaciones se incrementan, los tratamientos crecen, y en este caso el calendario de vacunación se amplía", ha resaltado.

"Por primera vez en Extremadura las vacunas de la meningitis que se ponen a los bebés son gratuitas. Estamos hablando de dos dosis que se ponen a los 4 meses y al año de vida, una medida que va a afectar a 7.000 familias en Extremadura. Pero si esto no fuera poco, también se amplía el rango de edad de la vacuna del Herpes Zoster a toda la población que cumple 80 años en 2024. Alrededor de 10.000 personas que la recibirán financiada íntegramente por el Ejecutivo regional”, ha sentenciado el portavoz del PP extremeño.