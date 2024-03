Gallardo subraya que la nueva Ejecutiva del PSOE extremeño será fiel reflejo sociedad

El líder del PSOE extremeño, Miguel Angel Gallardo, ha visitado las instalaciones que acogerán este sábado, el 14 Congreso del PSOE de Extremadura, en la Institución Ferial de Mérida, IFEME, junto con el alcalde emeritense y, responsable del PSOE local, Antonio Rodríguez Osuna.

En una intervención ante los medios, Gallardo ha querido agradecer el trabajo de militantes voluntarios para poner todo a punto de cara al Congreso y, ha recalcado que, esta cita representa el punto final del proceso que ha vivido el partido con la celebración de unas primarias que, han sido ejemplo de participación, transparencia y democracia.

En este sentido, ha recordado que el 77% de los militantes del PSOE en Extremadura participaron en el proceso, donde resultó elegido Secretario General, añadiendo que se abre un nuevo tiempo consolide alternativa de gobierno.

Según Gallardo, "no vamos a estar en el y tu más, sino que vamos a presentar alternativas de forma permanente y van a partir de la sociedad extremeña, que nos ayude a construir proyecto de alternativa, no de la Extremadura si pero no, sino de la Extremadura del SI y, ser parte de las soluciones de este país".

Además, ha indicado que va a ser un día muy importante, porque el PSOE aspira a ser una verdadera alternativa de gobierno pero, sobre todo, quiere mejorar la vida de los extremeños y, ofrecerá una oposición útil y constructiva pero, siempre bajo la premisa de defender los intereses de los extremeños .

Gallardo ha insistido en que los nuevos miembros de los órganos del PSOE de Extremadura estarán a pie de calle, para "empaparse de lo que piensa sociedad extremeña, conocer sus problemas y ser participes de sus soluciones".

Y, ha resaltado que la Ejecutiva buscará dar responsabilidad a los jóvenes, contará con 29 miembros y, será fiel a la sociedad extremeña, haciendo un PSOE como partido empoderado con propuestas de abajo a arriba, valorando que, en el Congreso, estará presentes muchas asociaciones y colectivos cuyas opiniones son necesarias para construir este PSOE, así como de cientos de militantes y, ha anunciado que uno de sus objetivo será aumentar la militancia.