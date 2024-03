Unidas denuncia “el portazo del Gobierno de Guardiola a los jóvenes más vulnerables"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha preguntado este jueves a la presidenta de la Junta, María Guardiola, si “considera que con sus políticas va a funcionar el ascensor social en Extremadura”.

Así pues, durante su intervención el el Pleno de la Asamblea, la diputada de la formación morada ha cuestionado que “los jóvenes que nazcan en entornos sociales desfavorecidos van a poder tener las mismas oportunidades para poder construir la vida que deseen en Extremadura que otro que las traiga de cuna”.

A su vez, De Miguel ha denunciado que “los datos de desempleo, de pobreza, de emancipación juvenil, de renta per cápita siempre nos sitúan a la cola de los rankings de nuestro país". "El estado de bienestar y una administración que vele por la justicia social es básica en Extremadura si queremos caminar hacia la equidad”, ha apostillado.

Igualmente, la portavoz de Unidas se ha mostrado preocupada “mucho porque consideramos que van a profundizar las brechas sociales que existen en nuestra tierra”, señalando que “plantear que las becas universitarias no tengan límite de renta y exigir un ocho en el expediente genera desigualdad”.

Por ello, De Miguel ha cuestionado que la presidenta de la Junta conozca “a ningún joven que esté estudiando y tenga que trabajar a la vez para poder pagarse los estudios”, preguntándole si “cree que lo tienen más fácil para poder sacar un ocho de media y acceder a sus becas que alguien que no necesite trabajar para poder ir a la Universidad".

"Quizás es que esa realidad ustedes la sienten muy lejana, y por eso plantean que no es necesario que haya requisito de rentas”, ha subrayado De Miguel, quien ha defendido que “un joven que se vea obligado a trabajar y estudiar se merece mucho más una beca aunque no pueda sacar un 8”.

Además, ha denunciado que “el 85 por ciento de los jóvenes extremeños no puede emanciparse y, casualmente, más de una veintena de localidades extremeñas tienen los alquileres por las nubes, que es lo mismo que decir que el mercado inmobiliario está tensionado o que vivimos una emergencia habitacional”.

Ante esta situación, la portavoz ha criticado que la solución que plantean desde el Gobierno de la Junta sea “avalar la compra, pero otra vez Presidenta sin límite de renta", según informa la formación morada en una nota de prensa.

"Señora Presidenta no creo que le tenga que explicar yo que quizás quien necesite un aval y no pueda tenerlo no sea quien se compre una casa de 250.000 euros precisamente. Además, el aval de esas viviendas es mucho más elevado que el de una de 50.000”, ha insistido De Miguel, puesto que “sin tope de renta de nuevo vuelve a permitir que las ayudas no vayan a quien más lo necesita”.

De la misma forma, la portavoz de Unidas ha criticado que “no vaya a declarar zonas tensionadas los barrios y municipios donde los alquileres han subido vertiginosamente en el ultimo año y, con ello, ayudar a equilibrar el mercado ni hablamos, dejando campar a sus anchas la especulación”.

Al mismo tiempo, ha denunciado que “tampoco sean sensibles a la falta de acceso a la tierra para los jóvenes agricultores aunque esta sea una de sus primeras demandas, y cada vez veamos más presión por parte de los fondos de inversión y de las eléctricas sobre nuestras tierras fértiles”.

La portavoz ha continuado su intervención señalando que “para rematar ayer mismo nos enteramos que echan ustedes a la calle a 45 ATE cuidadoras, dejando sin este servicio a docenas de niños y niñas, los más vulnerables de nuestras aulas, los que más necesitan una escuela inclusiva”.

Por todo ello, la diputada le ha dicho a la Presidenta que no tiene claro “si tiene usted un modelo para Extremadura porque hasta ahora usted no ha hecho más que copiar las políticas turbo-capitalistas de Madrid de la Señora Ayuso”.

Por todo ello, De Miguel ha insistido en que “lo que sí que tengo claro es que su ascensor social no va a funcionar nunca con sus políticas y los jóvenes, y los más necesitados y vulnerables solo van a encontrar en este gobierno un portazo”, ha sentenciado.