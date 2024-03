Guardiola: "Ojalá" el "nombre de Extremadura no se vea afectado" en la trama 'Koldo'

Ep.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha resaltado este jueves que "ojalá" el material sanitario encontrado en un almacén de Almendralejo, en el que había 800.000 mascarillas, "no tenga nada que ver con una trama de corrupción y con contratos irregulares realizados en el peor momento de la pandemia", ya que "solo de esta manera el nombre de Extremadura no se vería afectado", ha dicho.

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta del PSOE sobre si "considera que generar noticias falsas, usando para ello a la Junta de Extremadura, perjudica la convivencia y la imagen de la política", ha dicho.

En la formulación de su pregunta, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha lamentado que el pleno del pasado 7 de marzo fue el "más desagradable que hemos vivido en esta cámara", en el que a su juicio hubo "un ambiente de crispación insoportable", con "insultos, faltas de respeto y palabras burdas", dicho.

"¿Qué les ha llevado a tensar los debates de esta manera?", ha preguntado Piedad Álvarez a la presidenta extremeña, tras lo que ha defendido que "la política debe ser ejemplar", por lo que ha instado al Ejecutivo regional a que "si ustedes consideran que algo no se hizo bien, si tienen sospechas, diríjanse a los tribunales y dejen de crear falsas sospechas", ha dicho.

Álvarez les ha instado a que "hagan como hizo el PSOE, y cuando su sede fue atacada lo que hicimos fue denunciar y personarnos", ya que según ha apuntado, "de lo contrario, pensaremos que son ustedes unos pirómanos echando gasolina a un ambiente crispado", lo cual "impide hablar de los problemas de la gente", ha lamentado la diputada del Grupo Socialista.

Por todo ello, Álvarez ha considerado que si la presidenta de la Junta de Extremadura "se centrara en trabajar por Extremadura, en conseguir proyectos, en mejorar esta tierra no necesitaría montar circos ni tener este ambiente crispado", por lo que le ha invitado al "diálogo, debate, acuerdo, propuestas, colaboración democrática".

Álvarez ha recordado que en la pasada legislatura, a pesar de que el PSOE tenía mayoría absoluta, consensuó "propuestas, declaraciones o presupuestos, por el bien de Extremadura", pero ha lamentado que "en esta legislatura, no han sido capaces de negociar ni siquiera una declaración institucional para condenar la violencia machista", ha dicho.

Finalmente, la presidenta del Grupo Popular ha señalado a Guardiola que si quiere "siga con el guión, siga con este sainete que están protagonizando", pero le ha pedido que "se comprometa en pensar fríamente sobre lo que está ocurriendo", y que "vuelva la moderación", ha concluido.

RESPUESTA DE GUARDIOLA

En su respuesta, la presidenta de la Junta ha admitido que no se encuentra "nada cómoda en el barro, ni en la política del todo vale", por lo que huye "de la falsedad y de la crispación", por lo que ha añadido que le da "pena" y "bastante vergüenza" ver "en ocasiones el tono y la forma que utilizan algunas diputadas y diputados en esta cámara", ha dicho.

"A mí sí me preocupa la imagen de la política", por lo que el gobierno de la Junta de Extremadura ha "venido es a construir", así como a "defender el interés de todos los extremeños, nos hayan votado o no", ha aseverado Guardiola, quien ha considerado que "como verdaderamente se perjudica la convivencia y la imagen de la política es con la ocultación".

Ante las críticas de la presidenta del Grupo Socialista, María Guardiola le ha replicado que "nunca me fui de la moderación", tras lo que ha lamentado que los socialistas "tienen un serio problema" si tras encontrar 800.000 mascarillas en un almacén en Almendralejo, "ustedes lo que pretenden es que hubiésemos ocultado esa información o lo que están intentando decir es que deberíamos haber triturado con nocturnidad y de forma clandestina ese material en lugar de ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil para que lo pueda analizar y decir cuál es su origen".

Ante esta situación, la presidenta de la Junta ha resaltado que su Gobierno "no va a ser cómplice jamás de ningún tipo de irregularidad, en el mejor de los casos", lo cual "se llama responsabilidad, transparencia y respeto a los extremeños".

Guardiola ha lamentado que el Gobierno anterior "parece que no sabe o que no quiere contestar" sobre la procedencia del material sanitario encontrado en Almendralejo, tras lo que ha resaltado que "en medio de tantísima información sobre una trama corrupta, donde el protagonista principal es el PSOE, encontramos 40 palets con material sanitario, con pegatinas que ponen 'no usar'", ha dicho.

Ante esta situación, la presidenta de la Junta ha considerado que Piedad Álvarez "puede escudarse en todas las supuestas noticias falsas que quiera, pero la realidad es que este tema, este asunto es de interés general para todos los extremeños, incluso para todos los españoles", y ante el que "lo que no vamos a hacer es mentir ni ocultar la realidad".

"Ojalá este material sanitario que se ha encontrado en Almendralejo no tenga nada que ver con una trama de corrupción y con contratos irregulares realizados en el peor momento de la pandemia", ha señalado Guardiola, quien ha resaltado que "solo de esta manera el nombre de Extremadura no se vería afectado", ha dicho.

Por todo ello, María Guardiola se ha dirigido a la diputada socialista para trasladarle que "las noticias falsas las han generado ustedes durante años", en los que "han estado jugando con la ilusión, con las expectativas, incluso con el dinero de todos los extremeños", ante lo que ha resaltado que "no vale todo".

Finalmente, Guardiola ha recomendado a los socialistas que "se vayan acostumbrando a nuestra forma de trabajar, con rigor, con ilusión y sin descanso", ha concluido.