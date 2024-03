Unidas por Extremadura pide a la Junta que declare "zonas tensionadas" en vivienda

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha anunciado que su grupo solicitará a la Junta mediante una iniciativa parlamentaria en la Asamblea que declare "zonas tensionadas" en materia de vivienda en la región como, por ejemplo, la ciudad de Cáceres.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno regional de María Guardiola, al anunciar que no declarará zonas tensionadas, "decide no intervenir en este asunto de la vivienda", pese a los datos "estremecedores" de que el 85% de los jóvenes en Extremadura no puede emanciparse.

En este sentido, De Miguel se ha referido al artículo 47 de la Constitución que dice que la vivienda es un derecho que se tiene que garantizar, "algo que al PP no les importa pues, prefieren que la vivienda sea un bien de mercado con el que especular y siguen alimentando la burbuja del alquiler, un modelo que hace que la vivienda se convierta en una cuestión de lujo y no puedan los jóvenes emanciparse y cada vez lo tengan más difícil las familias extremeñas que viven de alquiler".

Para la portavoz de la formación, "que el PP siga bloqueando leyes que son útiles para la ciudadanía nos hace pensar que piensan muy poco en los extremeños y demasiado en el negocio que llevan a cabo unos pocos".

También ha reconocido que si el PSOE hubiera sido "más valiente" en la pasada legislatura y no hubiera articulado una ley de Vivienda "tan descafeinada", entonces "quizás otro gallo cantaría", lamentando que "la realidad es que lo que demuestra el PSOE es que sólo hace que ponerse alfombra roja a las políticas turbo-liberales del PP".