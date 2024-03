De jueves a domingo, varias borrascas atlánticas dejarán lluvia, nieve, viento y frío

Ep

La llegada de borrascas atlánticas provocará a partir de este jueves, 7 de marzo, precipitaciones generalizadas, con nevadas no sólo en zonas de montaña, así como vientos intensos y un descenso de las temperaturas, según ha detallado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, quien ha precisado que el país está "a las puertas de un cambio de tiempo importante".

De este modo, ha indicado que la llegada de borrascas atlánticas en la segunda mitad de esta semana darán lugar a lluvias "generalizadas y abundante"s en amplias zonas de España, además de un descenso de las temperaturas y rachas fuertes de viento, así como nevadas en zonas de montaña que, de cara al sábado, podrían aparecer también en zonas bajas, especialmente en la mitad norte.

En cualquier caso, este miércoles "será una jornada todavía anticiclónica", según Del Campo, que ha señalado que las primeras horas del día han estado acompañadas de un "ambiente frío y heladas" que, en zonas de alta montaña, han sido fuertes.

En este punto, ha citado como ejemplo los 10 grados centígrados (ºC) bajo cero en puntos elevados del Pirineo, mientras que en zonas pobladas destacan los -5ºC de la localidad de San Pedro Manrique (Soria) o Molina de Aragón (Guadalajara). Además, la ciudad de Soria y la de Teruel han bajado hasta a -3ºC.

No obstante, durante el día, subirán las temperaturas con respecto al martes hasta unos 4ºC por lo que las temperaturas máximas serán entre 2 y 4ºC más altas en buena parte del interior peninsular y en el valle del Guadalquivir se rondarán los 20ºC.

A últimas horas de este miércoles se comenzarán a nublar los cielos por el oeste de la Península, "señal de los cambios que se avecinan para el jueves", en palabras de Del Campo, que ha avanzado que ese día llegará un frente asociado a una borrasca atlántica que dará lugar a precipitaciones en buena parte de la Península, salvo en Cataluña y el extremo sureste. Tampoco lloverá en Baleares.

Las lluvias más abundantes caerán en Galicia, extremo sur de Castilla y León, norte de Extremadura y oeste de Andalucía. En estas áreas, las precipitaciones podrán ser fuertes, persistentes y estar localmente acompañadas de tormenta e incluso no se descartan algunas granizadas.

La cota de nieve irá bajando a lo largo del día y quedará en torno a unos 900-1.200 metros por la tarde en general, aunque será algo más alta en las montañas de la mitad sur, donde la nieve aparecerá a partir de unos 1.200 metros aproximadamente.

La madrugada del jueves en general será más cálida que la de días anteriores y las heladas quedarán acotadas a zonas de montaña, en una jornada marcada por una mayor nubosidad y por los vientos del sur y suroeste que soplarán con intensidad.

En cuanto a las temperaturas diurnas descenderán, sobre todo en la mitad oeste del territorio, al entrar por esa zona una masa de aire frío que provocará una bajada de las temperaturas diurnas en el oeste de la Península, aunque "subirán un poquito todavía en zonas del este", según el portavoz.

"El viernes será un día, de nuevo, con tiempo inestable", ha añadido Del Campo, por la llegada de una masa de aire frío que el día anterior ha entrado por el oeste y que se irá desplazando hacia el este del país. En la mitad oriental de la Península se espera una "acusada bajada de las temperaturas", de entre 6 y 8ºC con respecto al día anterior.

Además, seguirán las precipitas generalizadas en la Península, salvo en el sureste del país. Las lluvias más abundantes del viernes, sin descartar que localmente puedan ir acompañadas de tormenta, de nuevo se registrarán en el oeste, sobre todo en Galicia, sur de Castilla y León, norte de Extremadura, oeste de Andalucía, así como en las montañas del norte de Aragón y de Cataluña, donde se esperan nevadas.

Es poco probable que llueva en el archipiélago balear pero, en caso de hacerlo, las lluvias irían acompañadas de barro al haber polvo de suspensión sobre el archipiélago.

En cuanto a la nieve, dado que el viernes bajarán las temperaturas, la cota estará entre los 800 y 1.00 metros en el norte y centro de la Península. El portavoz no descarta que, ese día, "ya sobre todo por la tarde", no se descarta que pueda nevar "en algunos puntos del interior de la mitad norte, no sólo en zonas de montaña, sino en puntos de meseta". La cota de nieve se situará entre los 1.300 y los 1.500 metros en Andalucía, con vientos intensos en zonas de montaña.

NUEVA BORRASCA PARA EL SÁBADO

El sábado 9 de marzo "será probablemente la jornada más adversa de este episodio", según el portavoz, por "la llegada de una nueva y profunda borrasca atlántica, acompañada también de aire frío, que dará lugar a lluvias generalizadas, y nevadas no sólo en montañas, sino también en zonas a menor altitud".

La borrasca también dejará vientos intensos, con precipitaciones generalizadas, más abundantes en Galicia, oeste del Sistema Central y amplias zonas del este de Andalucía, este de Castilla-La Mancha, así como en el norte de Aragón y de Cataluña. En estas zonas se esperan precipitaciones "intensas, fuertes y persistentes", que estarán "acompañadas de tormenta".

Además, a lo largo del día, la cota de nieve irá bajando hasta situarse entre los 600 y 800 metros en la mitad norte, en torno a unos 800 metros en la zona centro y alrededor de 900 a 1.200 metros en la mitad sur. En las montañas podrá nevar también en zonas más bajas, especialmente en el interior de Galicia, de la meseta norte y este de Castilla La Mancha.

En cuanto al viento, soplará con intensidad en zonas costeras y de montaña y las temperaturas bajarán "un poco más". Por todo ello, el portavoz ha indicado que las jornadas del viernes y el sábado serán "frías y desapacibles".

El domingo, la borrasca irá alejándose hacia el norte e irá perdiendo intensidad. Aunque todavía habrá lluvias y nevadas de manera general, la mayor probabilidad es que sean menos abundantes que el sábado.

Mientras, las Islas Canarias quedarán al margen de esta situación ya que en el archipiélago soplarán vientos del norte que dejarán nubosidad abundante en el norte de las islas más montañosas, con algunas lluvias por estas zonas y el ambiente estará más despejado en el sur. En cuanto a las temperaturas, no variarán demasiado.