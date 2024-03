María Elisa Fariñas y Elsa Tortonda reciben el galardón "Mujeres que rompen" por el 8M

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha entregado los galardones “Mujeres que rompen”, en conmemoración del Día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde el delegado del Gobierno ha resaltado el avance significativo de la mujer en la sociedad desde que hay democracia “cada vez que las mujeres avanzan en derechos y en igualdad, avanzamos todos”.

Durante su intervención, Quintana ha explicado que cuando se habla de agresiones o de asesinatos, es muy difícil sacar conclusiones positivas, pero “creo que en España estamos haciendo las cosas bien. Tenemos los recursos legislativos y los recursos de ayuda y protección, pero sigue existiendo esa brecha de género en muchos ámbitos de nuestra sociedad”.

La III Edición de “Mujeres que rompen” ha reconocido hoy la labor y trayectoria de dos mujeres de ámbitos diferentes entre las que se encuentran: María Elisa Fariñas Abella, Jefa Superior de la Policía Nacional en Extremadura y Elsa Tortonda Ropero, ganadora de La Voz 2023. Unos reconocimientos dedicados a mujeres extremeñas destacadas por romper con estereotipos tradicionales o masculinizados.

Según Quintana, “hoy hemos reconocido a dos mujeres muy diferentes, pero también con muchas cosas en común: Una artista y una policía. Las dos habéis sido capaces de romper con los prejuicios, con las ideas preconcebidas y estáis empujando de todos los demás hacia una sociedad más justa y más igualitaria".

Y, ha felicitado a las dos galardonadas por romper barreras y conseguir sus propósitos, “gracias a que tenemos mujeres como vosotras esta sociedad camina hacia un futuro mejor”.

Galardonadas

María Elisa Fariñas Abellán, Jefa Superior de la Policía Nacional en Extremadura. Licenciada en criminología e ingresó en la Policía Nacional en 1984 con la categoría de Policía; a los cinco años ascendió a Oficial de Policía; en 1995 consiguió el grado de subinspectora y en 2002 alcanza la categoría de inspectora.

Apenas 7 años después, en 2009, asciende a inspectora jefe y en 2016 asciende a la Escala Superior del Cuerpo Nacional de Policía consiguiendo la categoría de Comisaria.

En 2023, alcanzó la máxima categoría profesional en el cuerpo, consiguiendo, también por promoción interna la categoría de Comisaria Principal. Elisa tiene un enorme currículum y numerosas condecoraciones.

Tras recibir el galardón del delegado del Gobierno, María Elisa Fariñas ha mostrado su agradecimiento a quienes le han entregado este reconocimiento, que cree que significa la constancia y el esfuerzo que ha puesto en su trabajo día a día, y que es doblemente emotivo porque le ha sido otorgado en la tierra natal de su padre, Extremadura.

En este sentido, ha rememorado que su historia comenzó hace casi 40 años "precisamente" un 8 de marzo, cuando no existía el Día de la Mujer, cuando una joven hacia su entrada en la Academia especial de la Policía Nacional, perteneciendo a la primera promoción de mujeres que accedían a este cuerpo y, ha sido un camino "largo, duro", con ascensos a lo largo de los años, "siempre con estudios, siempre con traslados".

Pero, ha subrayado que, "si vuelvo la mirada atrás no me arrepiento de nada y lo volvería a hacer, bien es verdad que he sacrificado sobre todo a mi familia, pero han estado siempre ahí apoyándome, y han conseguido que pueda lograr mis metas", ha resaltado, junto con que pertenece a una familia de policías y que fue su padre el que comenzó la carrera, al que ha querido dedicar este premio.

Para Fariñas, "ha sido duro, pero hoy me encuentro feliz, estoy muy orgullosa, porque he logrado trabajar en lo que es mi verdadera vocación. He elegido la profesión que es mi emblema, que es mi alma y mi pasión, aquello que he defendido siempre y que defenderé", mostrando lo orgullosa que se siente de ser policía.

Elsa Tortonda Ropero, ganadora de décima edición de La Voz. Estudiante del Grado de Periodismo en la Universidad de Sevilla.

Apenas tenía cuatro o cinco años cuando comenzó a relacionarse con la música en la Escolanía de la Casa de la Música de su pueblo, Villafranca de los Barros. A partir de ahí, a formarse en lenguaje musical, guitarra y canto.

Con doce años quiso compartir su amor por la música y comenzó a participar en certámenes como fenómenos fan, la Voz Kids, el festival de la canción de Extremadura, Idol Kids, Got Talent.

Elsa Tortonda ha recibido el galardón de manos de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, y ha dado las gracias, al ser un honor como mujer y extremeña, tras lo que se ha referido a que, con 19 años, ha tenido la suerte de vivir "muchas cosas", tanto buenas como malas porque "el camino no ha sido fácil", con "muchas luchas internas" y momentos en los que decía que no valía para la música y debía dejar su sueño, pero en los que tenía el apoyo de su familia, entre quienes ha citado a su madre como "una mujer que rompe".