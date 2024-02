Guardiola pide que el Gobierno reforme "cuanto antes" la financiación autonómica

Ep.



La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha abogado por que la reforma del sistema de financiación en España se produzca "cuanto antes" y que el Gobierno central en esta materia abandone sus "intereses partidistas", dejando "a un lado" la amnistía en Cataluña, para ponerse a trabajar por la dotación de unos servicios fundamentales "de calidad" para los ciudadanos.



Tras defender así que Extremadura lleva "años" esperando a que se "haga justicia" y a que se "abra" el sistema de financiación para que se trate a la comunidad "como corresponde", ha vuelto a solicitar la convocatoria de una Conferencia de Presidentes como "primer paso" para macar los "principios fundamentales" de la reforma de dicho sistema y que "cada comunidad autónoma defienda sus intereses".



A partir de ahí, a su juicio deberá producirse entonces un "debate" y un "acuerdo" que parta del seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es lo que según ha recordado se ha hecho cada que se ha reformado el sistema de financiación autonómica.



De este modo se ha pronunciado Guardiola en declaraciones a los medios después de que al inicio del pleno de la Asamblea de ese jueves se haya leído una declaración institucional firmada por los cuatro grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) y que, a su juicio, supone "un buen principio para llegar a un acuerdo final" en cuanto a que la región consiga llevar una "voz única" a nivel nacional a la hora de reclamar la financiación autonómica.



En este marco, Guardiola ha transmitido su "agradecimiento" a los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea por acudir a la "llamada al diálogo" realizada por la Junta para dar una "imagen de fuerza" a la hora de reivindicar una financiación "justa" para Extremadura a través de la citada declaración institucional.



Según ha destacado, se trata de una declaración para "impulsar el crecimiento cohesionado que necesita Extremadura" a través de 10 puntos "cargados de razones, de verdad, de dignidad" y que van a ser defendidos "donde haga falta y delante de quien haga falta".



CONFERENCIA "MULTILATERAL"



Así, ha remarcado que la declaración versa sobre premisas "fundamentales" como que se respeten los principios y fines de la Constitución Española, que la futura reforma del sistema de financiación autonómica se debata en una conferencia "multilateral" que parta de una Conferencia de Presidentes y que luego se negocie y acuerde en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.



En el texto, según ha destacado Guardiola, además se exige que el Estado ponga "más recursos" al sistema para que ninguna comunidad autónoma perciba "menos de lo que viene recibiendo hasta este momento"; y entiende como "fundamental" que se tengan en cuenta variables como la superficie, la densidad de población o el envejecimiento para poder financiar "de verdad" el coste "efectivo" de los servicios que prestan las CCAA como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales.



Al mismo tiempo, la Junta y los grupos parlamentarios exigen también que el Estado se centre --a través de la inversión territorializada-- en las CCAA que, como Extremadura, tienen "carencias importantes" en materia de comunicaciones y de infraestructuras.



De igual manera, piden que el Fondo de Compensación Interterritorial tenga "al menos" una asignación para las CCAA como la tuvo en 2028, debido a que desde entonces ha venido "cayendo drásticamente"; así como que exista una financiación "complementaria" por parte del Estado para "acelerar el proceso de convergencia" en regiones como Extremadura.



COORDINACIÓN CON LA FINANCIACIÓN LOCAL



Asimismo, Guardiola ha destacado que la Junta y los cuatro grupos parlamentarios han estado de "acuerdo" en que la reforma del sistema de financiación autonómica que es "fundamental" para la región se haga de manera "coordinada" con la financiación local, ya que "es esencial que para que los ciudadanos reciban los servicios en las mismas condiciones y con la misma calidad los ayuntamientos tengan la financiación que les corresponde".



"Vamos a ir de la mano con todas las instituciones, con las diputaciones, con los ayuntamientos para defender de una vez por todas lo que le corresponde a Extremadura", ha espetado.



En esta línea, la presidenta de la Junta ha destacado que con esta declaración se da cumplimiento al ofrecimiento que realizó ella misma antes de llegar al Gobierno autonómico de articular un Pacto por la Financiación, ya que "es fundamental mostrar la fuerza de un territorio que lleva castigado muchos años y que ha decidido que ya no va a aguantar más".



"Los extremeños ya no tenemos más paciencia, vamos a dar la batalla y vamos a conseguir que esa financiación que merecemos y que nos permita crecer como el resto de regiones se haga efectiva", ha afirmado.



CONFERENCIA DE PRESIDENTES



En sus declaraciones, Guardiola ha recordado que la Junta ya ha solicitado por escrito la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, que a su juicio "es el primer paso para marcar los principios fundamentales de lo que tiene que ser esa reforma (de la financiación autonómica) y que cada comunidad autónoma defienda sus intereses".



"Y partiendo de esos principios básicos y fundamentales luego tendrá que haber un debate y un acuerdo que parta del seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es lo que se ha hecho cada vez que se ha reformado este sistema (de financiación autonómica)", ha incidido.



Así, sobre si cree que si la reforma del sistema de financiación se acomete tras las convocatorias electorales de este 2024 ya sería tarde, Guardiola ha defendido que Extremadura lleva "años esperando que se haga justicia, que se abra el sistema y que se trate a Extremadura como corresponde".



"No podemos estar sometidos a que se haga un análisis en función del número de habitantes de los territorios porque entonces Extremadura siempre sale perdiendo, y al final lo que vamos a conseguir es que la gente se tenga que ir a otras regiones... Y lo que queremos es trabajar para todo lo contrario: los territorios tenemos derechos y además tenemos la necesidad las comunidades autónomas de prestar los servicios independientemente del número de habitantes que vivan en una región", ha añadido.



Guardiola, al mismo tiempo, ha abogado por que se tenga en cuenta una variable "correctiva" que esté ligada a los costes fijos y a las economías de escala.



TRATO CON LOS GRUPOS



En cuanto al trabajo para alcanzar la declaración institucional por unanimidad, ha reconocido que "ha ido todo muy bien", y ha recordado que hace unas semanas se reunió con los grupos parlamentarios en su despacho para manifestarles el "interés" de la Junta por "llevar una única voz que nos hace fuertes" porque "al final están todos los extremeños representados".



"Creo que todos los grupos han entendido el mensaje, han tenido esa altura política que se necesita para cuestiones tan importantes como ésta, y el resultado es la firma de esta declaración que es un buen principio para llegar a un acuerdo final", ha apuntado.



Finalmente, preguntada sobre si el Grupo Socialista ha mostrado alguna reticencia a reflejar en la declaración institucional la oposición de la comunidad a la bilateralidad en materia de financiación autonómica, Guardiola ha dicho que "no".



"El Grupo Socialista en este momento y en este asunto creo que ha tenido la altura política y la generosidad de reconocer que su partido cuando hace negociaciones bilaterales con Cataluña está errando y esto es injusto y perjudica a regiones como Extremadura", ha afirmado.