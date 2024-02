Guardiola: "Compromiso" de Junta con campo "está muy por encima de ideologías y de modas"

Ep./Rd.



La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este jueves que el "compromiso" del Gobierno que preside "está muy por encima de ideologías, de modas y del oportunismo político".



En ese sentido, María Guardiola ha reafirmado que el Gobierno que preside va hacer "todo lo posible", y esté dentro de sus competencias "para que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria y que los agricultores puedan recibir un precio justo por el trabajo y por el esfuerzo que realizan".



"El compromiso de mi Gobierno con el campo está muy por encima de ideologías de moda, y del oportunismo político que hay en la oposición", ha señalado María Guardiola en el pleno de este jueves en la Asamblea de Extremadura, tras sendas preguntas del PSOE y de Unidas por Extremadura sobre las medidas que prevé tomar el Gobierno regional para garantizar el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria y para ayudar al campo.



EL PSOE VE "INSUFICIENTES" LAS MEDIDAS



En la formulación de su pregunta, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha considerado las medidas adoptadas por la Junta de Extremadura "son insuficientes, a la vista de las movilizaciones del campo".



La portavoz socialista ha considerado que la situación del sector agrario "requiere de la ayuda coordinada de todas las Administraciones, de la regional, de la nacional y de la europea", tras lo que ha señalado que "no es creíble" que hace pocos meses "los problemas del campo fueran consecuencia de las políticas agrarias de Fernández Vara" y ahora, ocho meses después, "los problemas del campo sean consecuencia de las políticas de Pedro Sánchez y de Europa", ha dicho.



"Los problemas del campo no son nuevos y no se van a solucionar como ustedes hacen utilizándolos de arma arrojadiza contra el Gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado Álvarez, quien ha considerado que estos problemas supones "retos a medio y a largo plazo que requieren de las herramientas de todas las Administraciones", ha dicho.



Así, ha abogado por "trabajar en la sostenibilidad de los cultivos y en la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria", tras lo que la portavoz parlamentaria del PSOE ha pedido "sinceridad" a la presidenta de la Junta si se va a ejecutar el proyecto de regadío de Tierra de Barros, o si "¿van ustedes a desviar 27 millones de euros del regadío para otros fines de otras consejerías?", ha planteado.



Por todo ello, Álvarez ha pedido a la presidenta de la Junta de Extremadura que "abandone ya esa política de chinchetas azules", así como la "política de agendas vacías y de brazos caídos", y le ha instado a ponerse "a trabajar por el campo en lo que es de su competencia" para lo cual, según ha dicho, "no tiene una consejería, tiene dos", ha concluido.



DE MIGUEL VE "INDISPENSABLE" LA LEY DE CADENA ALIMENTARIA



Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado que “estamos inmersos en unas movilizaciones del campo históricas” y que la “Consejera de Agricultura se ha dedicado a echar balones fuera, hablando del señor Sánchez y de las normativas ambientales de Europa, donde les recuerdo que ustedes tienen mayoría”.

La portavoz le ha recordado a la presidenta de la Junta que “su partido no apoyó la Ley de Cadena Alimentaria en el Congreso, la única herramienta con la que cuentan los agricultores para poder defenderse de los abusos de las grandes empresas y los intermediarios”.

Además, ha denunciado que “tenían ustedes una oportunidad de oro para demostrar que se ponían del lado de los agricultores defendiendo a los productores de tomate de los precios que no cubren los costes de producción, y no ha sido así, ustedes se han escondido diciendo que son contratos privados y que no pueden hacer nada”.

Al mismo tiempo, De Miguel le ha achacado a Guardiola que “podrían haber interpuesto como administración una denuncia de oficio al saberse el precio del tomate esta misma semana pero han decidido mantenerse equidistantes y eso, señora Guardiola, es tomar partido por las empresas que abusan de nuestros productores”.

Por ello, la portavoz ha puesto nombre a estas empresas -“CONESA, AGRAZ, TRANSA, ALSAT...- regadas de dinero público con los incentivos agroindustriales, y que no solo asfixian a nuestros productores sino que explotan a los trabajadores con jornadas de 12 horas de lunes a domingo".

"Empresas que se van a Marruecos a producir tomates en condiciones laborales y ambientales penosas y produciendo competencia desleal con nuestras producciones”, ha argumentado.

Por el contrario, De Miguel ha puesto como ejemplo a “cooperativas de productores como ACOPAEX, que no sólo dan a sus cooperativistas un precio justo sino que han repartido beneficios entre ellos de la campaña anterior”, según informa la formación morada en una nota de prensa.

Sin embargo, la portavoz de Unidas ha denunciado que “el modelo de la Junta no es fomentar el cooperativismo, ya que de un presupuesto de más de 8.000 millones sólo destinan al cooperativismo 3 millones. Esa es su apuesta por apostar por lo que genera miles de empleos y garantiza precios justos. Un 0,04 por ciento de estos presupuestos”.

Es por ello que ha acusado a María Guardiola de “contribuir definitivamente a la muerte de nuestra agricultura familiar y social, la que decide las cosas en la mesa de la cocina y no en un consejo de administración de un país extranjero”, argumentando que “deja la Ley de Cadena Alimentaria en un cajón por su inactividad y pasividad”.

Por todo ello, Irene de Miguel ha sentenciado que “esta campaña los consumidores no van a encontrar salsa de tomate en los estantes de los supermercados, van a encontrar sangre de agricultores extremeños, y ustedes tienen mucha responsabilidad en ello”.



GUARDIOLA REAFIRMA SU DEFENSA DEL SECTOR



En su respuesta, la presidenta de la Junta de Extremadura ha recordado que en siete meses de Gobierno han pagado más de 7 millones a ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizoótica, han ayudado a los cereceros afectados por el temporal o han incrementado la partida de seguros agrarios hasta los 10,5 millones de euros, entre otras medidas.



Además, ha avanzado que el gobierno de la Junta de Extremadura "ya está trabajando para aliviar ese enorme papeleo al que tenemos sometido a los agricultores y ganaderos", a través de medidas de simplificación, automatización de procesos, o "apostando por la declaración responsable para poder sustituir documentación", ha dicho.



También van "a seguir exigiendo una PAC que sea justa para nuestra tierra, para los agricultores y ganaderos, una PAC sin recortes y con menos trabas burocráticas", ha señalado Guardiola, quien ha lamentado que la actual "lo único que está consiguiendo es cerrar las explotaciones y asfixiar a los profesionales del campo".



Además, María Guardiola ha replicado a la pregunta de la portavoz del Grupo Socialista sobre el regadío de Tierra de Barros, aseverando que "hay que tener la cara de cemento armado" para preguntar por ese proyecto, sobre el que "han mentido, han engañado a cientos de agricultores" y ante el que "lo mínimo que pueden hacer es pedir perdón y ponerse a trabajar".



Y es que, según ha avanzado, la Comisión Europea les ha contestado que el regadío de Tierra de Barros tiene que estar incluido en el Plan Hidrológico del Guadiana, que según ha recordado, es competencia del Gobierno central.



Además, Guardiola ha respondido a Irene de Miguel que del sector del tomate se preocupa la Junta de Extremadura y de "de los contratos que aún no se han firmado, también", tras lo que ha resaltado que están "trabajando y poniendo soluciones encima de la mesa para que los agricultores no pierdan las ayudas al tomate", ha dicho.



María Guardiola ha resaltado que están "trabajando para conseguir el relevo generacional en las explotaciones agrícolas y ganaderas, ya que este sector aporta al PIB extremeño un valor cercano al 12 por ciento del PIB, muy por encima de la media nacional, que no llega al 10.



Guardiola ha criticado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, "ha puesto parches en lugar de atajar los problemas del campo con medidas estructurales", y debido a que "estos parches no le sirven a los agricultores, los tractores siguen en la calle", ha lamentado.



Finalmente, Guardiola ha concluido reafirmado que el Gobierno extremeño "está al lado de los agricultores y ganaderos para ayudarles en sus justas reivindicaciones", tras lo que ha lamentado que "no pueden invadir competencias" que no son autonómicas.