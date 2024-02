Ep.



Las mujeres ganan en Extremadura casi 3.000 euros menos que los hombres, según un estudio de CCOO, que apunta a que la brecha salarial de género en 2021 fue en la región de un 14,9 por ciento.



En términos de porcentaje, la brecha salarial de Extremadura es de las más bajas del país, algo que se explica en que los salarios son en la región más inferiores y en la escasa presencia del sector industrial.



La secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, junto a la secretaria de Mujeres e Igualdad, Lola Manzano, ha presentado este lunes un informe que se centra precisamente en la brecha salarial y en las desigualdades laborales entre mujeres y hombres.



Al respecto, Chacón ha incidido en la importancia de los Planes de Igualdad en las empresas como una herramienta para corregir la brecha salarial.



LA TASA DE ACTIVIDAD DE LAS MUJERES NO LLEGA AL 50%



Chacón ha dado a conocer algunos de los pormenores del estudio, que pone en evidencia que la tasa de actividad de las mujeres en Extremadura no llega al 50 por ciento --49,89%-- y está 4,7 puntos por debajo de la nacional. Además es 12 puntos inferior a la de los hombres.



En términos de paro, el paro femenino es también superior al de los hombres, con un 18,86 por ciento frente a un 14,15 por ciento y, en relación a la temporalidad, la tasa de las mujeres extremeñas es del 30,6 por ciento frente a un 21,6 por ciento en los hombres.



Asimismo, la tasa de parcialidad de las mujeres en Extremadura es del 23,5 por ciento frente al 5,7 por ciento, mientras que la tasa de ocupación en mujeres es del 40,48 por ciento frente a un 52,68 por ciento de los hombres.



Ante estos datos, Chacón ha lamentado que las mujeres supongan el 77 por ciento de la población ocupada extremeña a jornada parcial y solo el 39 por ciento del empleo a jornada completa, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuatro trimestre de 2023.



También ha expuesto que las mujeres soportan una tasa de temporalidad del 30,6 por ciento frente al 21,6 por ciento de los hombres en Extremadura cuando en España la tasa de temporalidad de las mujeres de del 18,9 por ciento.



Por su parte, las mujeres representan el 57,1 por ciento del total de la población inactiva en Extremadura, lo que supone el mismo dato que a nivel nacional.



Otro dato a tener en cuenta es que el 92,6 por ciento de las mujeres en Extremadura trabajan en el sector servicios frente al 62,2 por ciento de los hombres o el porcentaje de mujeres en cargos directivos, que en Extremadura es tan solo del 18,5 por ciento frente al 34,3 por ciento de la media nacional.



El mayor problema para salvar la brecha salarial es la conciliación, que sigue recayendo en las mujeres, por lo que Encarna Chacón ha apostado por fomentar la corresponsabilidad.



Así, ha dicho que las causas de la brecha de género están en la feminización de la contratación a tiempo parcial, en la feminización de los cuidados y en los complementos salariales.



No obstante, Chacón ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la brecha salarial vaya disminuyendo, en parte gracias, ha dicho, a la subida del Salario Mínimo Interprofesional y a la aprobación de leyes que propician la igualdad entre mujeres y hombre o la creación de Planes de Igualdad.



BRECHA SALARIAL



En relación a la brecha salarial, en Extremadura la brecha en 2021 --último dato publicado-- fue del 14,9 por ciento, con un salario de las mujeres 2.961,49 euros inferior al de los hombres. Cabe destacar que, en el caso de Extremadura, el 50 por ciento de las mujeres cobra menos de 16.008,34 euros al año.



En este caso, la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO Extremadura, Lola Manzano, ha subrayado que la situación de desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral es una "realidad palpable" y que "está condicionando" los derechos laborales, sociales y económicos de las mujeres.



Asimismo, ha criticado que la brecha existente en los cuidados impacte directamente en la brecha laboral y salarial, ya que la maternidad "penaliza" a las mujeres. "Se ha hecho un estudio por el Banco de España y el primer año de maternidad el salario femenino se recorta en un 11 por ciento", ha señalado Manzano.



También ha hecho hincapié en que las mujeres trabajadoras lo hacen a tiempo parcial principalmente por motivos de cuidados, a lo que se une que el 88 por ciento de las excedencias por cuidado de hijos corresponde principalmente a las madres.



Por ello, ha recalcado la apuesta que mantiene el sindicato de cara a contar con "gran Pacto Estatal Integral de los Cuidados', además de considerar que la corresponsabilidad es una de las medidas "más sólidas" para acabar con esta brecha.



"Las empresas que están comprometidas con la igualdad son mucho más productivas que las que no lo están", ha aseverado la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO Extremadura.