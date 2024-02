Los Bancos de Alimentos de España atendieron en 2023 a cerca de 1,2 millones de usuarios

Ep.



Los 54 Bancos de Alimentos de España atendieron durante 2023 a un total de 1.188.000 beneficiarios, lo que supone una cifra similar a la del año anterior cuando las 6.500 entidades benéficas a las que se provee de alimentos llegaron a 1.246.000 personas.



Los datos indican que todavía se está absorbiendo la subida de un 20% de beneficiarios tras la pandemia, ya que en 2019 se atendió a un millón de personas que en 2020 llegó a 1,5 millones, según ha señalado el director de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), Francisco Galeano, que ha visitado junto al presidente de la entidad, Pedro Llorca, el Banco de Alimentos de Cáceres.



Ambos han mostrado su preocupación por que el nuevo programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+) supondrá que, aproximadamente, 350.000 familias se van a quedar sin este recurso frente al actual Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD). Al mismo tiempo la subida de los precios por la inflación y la futura puesta en marcha de las 'tarjetas monederos' para las familias vulnerables dificulta la labor de estas entidades sociales.



"Ahora mismo estamos en una situación de incertidumbre, igual que la sociedad. Realmente estamos viviendo momentos complejos, difíciles", ha dicho Llorca, que ha indicado que los bancos de alimentos siguen trabajando en buscar la mayor cantidad de recursos alimentarios para poderlo distribuir entre la población que está en situación de precariedad, pero "ahora es mucho más difícil captar recursos porque con la inflación de los productos de la alimentación se ha complicado un poco".



Respecto a la 'tarjeta monedero', Llorca ha indicado que el importe que se baraja no será suficiente para cubrir las necesidades de las familias, por lo que los bancos de alimentos y otras instituciones regionales o municipales deberán complementar la cesta de la compra de estos beneficiarios, ya que se prevén unos 130 euros para una familia monoparental al mes para desayuno, almuerzo y cena.



Esas 'tarjetas monederos' anunciadas por el Gobierno central las gestionarán las Comunidades Autónomas (CCAA) por lo que "tendrán que buscar otras alternativas", ha incidido Llorca.



LEY DE DEPERDICIO ALIMENTARIO



Otra normativa, que en este caso es "una oportunidad" para estas entidades, será la Ley del Desperdicio Alimentario ya que los bancos de alimentos son los grandes abanderados durante más de 37 años recogiendo productos de retirada de mercado.



Desde la Fesbal se está desarrollando una plataforma digital para gestionar la mayor cantidad recogida posible, ya que la ley obliga o penaliza a los productores, distribuidores y cadenas de alimentación que no gestionen bien los desperdicios.



En relación a las protestas de los agricultores y si han influido en la llegada de alimentos frescos a los bancos, el presidente de Fesbal ha señalado que entiende la reacción del mundo de la agricultura por la competencia desleal que sufren, y ha apuntado que las protestas del campo no han afectado a la distribución de alimentos. "Siguen contando con nosotros", ha subrayado.



La junta directiva de Fesbal ha visitado este jueves el Banco de Alimentos de Cáceres, cuyo presidente, Juan Carlos Fernández Rincón, ha mostrado también la "inquietud" de la 'tarjeta monedero' porque "estamos viendo familias que se van a quedar sin recibir alimentos", ha explicado en declaraciones a los medios.



"De hecho, nosotros estamos trabajando ahora con la Junta de Extremadura y estamos notando que hay bastante gente que se va a quedar sin esas tarjetas monederas", ha apuntado Fernández, que ha añadido que el Banco de Alimentos reforzará esa ayuda porque también se provee a asociaciones como comedores sociales que no tendrán acceso a la compra directa en supermercados.



Además con las 'tarjetas monederos', ha apuntado el presidente del banco cacereño, los beneficiarios tendrán que comprar al precio de mercado mientras que si se reparte la comida a través de las organizaciones sociales se puede acceder a todas las necesidades.



Fernández Rincón también ha incidido en que la inflación y el aumento de los precios ha supuesto que ahora muchos de los usuarios del reparto de alimentos sean familias que tienen trabajo pero a las que no les alcanza el sueldo a fin de mes.



Cabe reseñar que el Banco de Alimentos de Cáceres proporciona atención a más de 8.300 personas, agrupadas en alrededor de 2.000 familias, que acuden diariamente a alguno de las entidades a las que sirven alimentos en toda la provincia.