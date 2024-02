Transportistas se unen a protesta campo con cortes en El Prado y cruce Montijo en Mérida

Ep

El objetivo continúa siendo "el mismo", que es "dar a conocer" sus "quejas" y que las diferentes administraciones ejecuten sus reivindicaciones, según ha señalado a Europa Press el agricultor José María Pajuelo Sánchez, participante en los cortes en el cruce de Montijo en Mérida.



De esta forma, se abre una nueva semana de protestas a la que además se unen los transportistas, y en la que ha apuntado que continuarán con sus protestas "el tiempo que sea necesario para ver si acaso llegan las reivindicaciones a oídos de alguien que se encargue de ejecutarlas". "Aguantaremos lo que haga falta", ha espetado.



En este sentido, a preguntas de los medios durante el corte que están realizando en el cruce de Montijo en Mérida, Pajuelo Sánchez ha reconocido que tienen "apoyo total" por parte de los conductores que sufren los cortes de circulación que están realizando los agricultores.

"Tenemos apoyo total por parte de ellos, tan sólo una persona de 1.000 coches que habremos parado perfectamente se ha quejado. Son conscientes de la situación, al final es una cosa que nos duele a todo el mundo y están con nosotros", ha dicho.



Ha explicado, asimismo, que durante los cortes "hablan" con las fuerzas de seguridad y acuerdan que "cada 20 minutos o media hora, dependiendo del tráfico" se abre la carretera. "Es una zona muy transitada, y tampoco queremos que haya ningún percance en la circulación y cada 20 minutillos o media hora abrimos", ha incidido.



En cuanto a la incorporación de los transportistas este lunes a las protestas, José María Pajuelo Sánchez ha destacado que "juntos" harán "más fuerza". "La Plataforma de Transportes están hoy con nosotros, yo creo que tienen motivos suficientes para hacerlo y juntos haremos más fuerza", ha destacado.



CORTE EN EL PRADO



Por otra parte, Lorenzo Sánchez, transportista de Mérida perteneciente a la Plataforma en Defensa del Transporte y que participa en los cortes en el polígono El Prado de la capital extremeña, ha indicado que se manifiestan por primer día junto con los agricultores "intentando concienciar a la gente" de que tienen que colaborar con ellos para que el Gobierno les "atienda" y "cumpla" lo que pactaron en la huelga anterior.



También ha dicho que espera que los agricultores, que "están haciendo bastante bien su cometido", sean escuchados; y ha pedido que se compren producto "nacional".



Como acciones que están desarrollando, Lorenzo Sánchez ha dicho que están paralizando el tráfico de forma alterna para explicarle a los ciudadanos "las cosas" y pedirles que les "apoyen". "Que no se calienten con nosotros, que no somos culpables de esto, que los ministerios son los que tienen que poner fin a las protestas, dialogar con nosotros y poner las cosas sobre la mesa y no darle tantas vueltas al asunto", ha explicado.



"Simplemente se les conciencia de que apoyen, de que no circulen, de forma pacífica, intentando que no haya ningún altercado. No hay ninguna bronca y los transportistas que están aquí nos apoyan y saben que lo que estamos haciendo es lo correcto", ha espetado.